'Треба відкрити кордони': експерт пояснив, що буде із населенням України після закінчення війни

Чоловіче населення суттєво скоротиться після закінчення війни, більшість жінок і дітей, що виїхали за кордон, уже не повернуться, спеціалісти поїхали в інші країни і теж навряд чи повернуться.
Колишній голова Луганської військово-цивільної адміністрації та ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука в інтерв'ю Главреду розповів, якою буде Україна після війни в демографічому сенсі.
Експерт вважає, що ця проблема доволі серйозна. Це визнають практично всі.
"Від фахових людей я чув про те, що Україні після війни доведеться відкрити кордони для залучення іноземної робочої сили. Але, дивлячись на те, що сьогодні відбувається в Європі, США, Канаді та інших країнах світу (я маю на увазі демонстрації на підтримку терористів ХАМАС), я категорично проти і кістьми ляжу, аби не дозволити нам піти на подібний крок, як це свого часу зробили Франція та Німеччина, та ще й примусили інші країни Європейського Союзу піти таким шляхом", - наголосив Тука.
Він також додав, що не всі погодилися, деякі країни Євросоюзу категорично стояли на своєму, сплачували штрафи за відмову виконувати рішення європейської бюрократії, але вони захистили свої країни і своє населення від цієї дикої орди, якій не місце в цивілізованому світі.
"Тож, не дивлячись на те, що у нас неминуче будуть демографічні проблеми, пов’язані з втратою населення, компенсувати ці втрати такими персонажами я категорично проти", - додав Тука.
Дивіться відео чату з Георгієм Тукою, де він ділиться власним прогнозом щодо подальшого перебігу війни в Україні:
Нагадаємо, що експерт пояснив про можливе розширення фронту в Україні. Якщо Кремль захоче розширити фронт в Україні, то російські окупанти можуть почати знову наступ з півночі, вважає Черник.
Україна відтіснила Чорноморський флот і розблокувала зерновий коридор. Сили оборони України відтіснили флот агресора Росії у Чорному морі, розблокували маршрути для експорту зерна і звільнили 50% територій, які захопили росіяни.
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