ЗСУ відтіснили окупантів поблизу Бахмута та Авдіївки: у ISW розкрили деталі

Російські війська активізували операції на всьому Східному фронті.

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Російських окупантів відтіснили поблизу Бахмута та Авдіївки / Колаж: Главред, фото: 241 окрема бригада Сил територіальної оборони, 22 окрема механізована бригада

Сили оборони України продовжують вести наступальні операції на Бахмутському напрямку. ЗСУ відтіснили російські війська з позицій на північ від Хромового і на схід від Кліщіївки та успішно контратакували в районі Авдіївки. Про це йдеться в свіжому звіті Інституту вивчення війни.

Аналітики ISW зазначають, що російські війська 1 грудня продовжували наступальні операції поблизу Бахмута, але не здійснили жодного підтвердженого просування.

Карти боїв ISW / understandingwar.org

Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що російські сили нібито захопили невизначені позиції на північ від Богданівки, на північний схід від Хромового і на північ від Курдюмівки (13 км на південний захід від Бахмута).

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Російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ ведуть бої вздовж траси О-0506 на північ від Хромового і Т-0504. Український Генштаб повідомив, що російські війська безуспішно атакували поблизу Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки.

Тим часом речник Сухопутних військ України Володимир Фітьо заявив, що російські війська активізували операції на всьому Східному фронті. Як повідомляється, війська РФ перекинули частини 98-ї і 106-ї гвардійських повітряно-десантних дивізій (ВДВ) у напрямку лиману на позиції між Хромовим і Богданівкою для посилення сил в цьому районі. Фітьо зазначив, що російські війська також оснащують підрозділи на цьому напрямку бронетехнікою.

Карти боїв: Авдіївка / understandingwar.org

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські війська продовжували наступ на південь від Бахмута. Машовець стверджував, що українські війська відтіснили російські війська з позицій на північ від Хромового і на схід від Кліщіївки.

Геолокаційні кадри, опубліковані 1 грудня, показують, що російські війська нібито просунулися на схід і південний схід від Степового (3 км на північний захід від Авдіївки).

Карти боїв: Бахмут / understandingwar.org

Український Генштаб повідомив, що російські війська вели безуспішні штурми на південь від Новокалинового та поблизу Степового, Авдіївки, Тоненького, Північного та Первомайського. Машовець стверджував, що українські сили контратакували і відбили невизначені позиції поблизу Авдіївки.

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