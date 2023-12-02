Майже 9 тисяч окупантів: в ЗСУ розкрили втрати ворога на Бахмутському напрямку

В ЗСУ розкрили втрати окупантів на Бахмутському напрямку і повідомили про успішні оборонні дії Сил оборони відразу на кількох напрямках поблизу міста.

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Окупанти намагаються відбити попередньо втрачені свої позиції / Колаж Главред, фото: Міноборони РФ

В районі Бахмуту окупанти активно використовують авіацію у випадках, коли це дозволяють погодні умови. Також, російські війська перед самим штурмом обстрілюють позиції українських військ. Про це повідомив начальник служби зв'язків із громадськістю Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо в ефірі телемарафону.

За його словами, обстановка на даному напрямку бовових дій досить динамічна. За останню добу Сили оборони відбили 21 ворожу атаку в районі населених пунктів Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка.

"Ворог активно використовує авіацію, якщо це дозволяє погода... Також (зафіксовано) 437 обстрілів українських позицій - це і артилерія, і міномети різних калібрів", - сказав Фітьо.

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Він додав, що найінтенсивніші бої розгортаються як на південному, так і на північному фланзі Бахмута. Збройні сили України активно утримують позиції, проте при першій можливості переходять до наступальних операцій.

"Зараз російські окупаційні війська намагаються відбити попередньо втрачені свої позиції, успіхів у них немає.", - вказав Фітьо.

За словами Фітьо, армія РФ часто вдається до тактики "м'ясних" штурмів, де не приділяється вага життю солдатів.

"Втрати ворога на нашій лінії відповідальності з початку листопада становили 8700 осіб. У Росії проводиться прихована мобілізація для поповнення цих втрат. Крім втрат 200-ми та 300-ми у них ще проблема з відмовниками та дезертирами, які покидають поле бою", - сказав речник.

Бойові дії на Бахмутському напрямку

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, в Інституті вивчення війни зазначили, що Сили оборони продовжують активні операції в районі Бахмуту. Збройні сили України успішно вибили російські війська з позицій, розташованих на північ від Хромового і на схід від Кліщіївки.

Підполковник Володимир Фітьо, керівник служби зі зв'язків з громадськістю Командування Сухопутних військ зазначав, що ситуація на фронті є динамічною, тому в даний момент неможливо говорити про будь-які досягнення російських окупантів.

Також, в Інституті вивчення війни розкрили, яку тактику використали Збройні сили України під Бахмутом. За російськими джерелами, українські системи радіо-електронної боротьби суттєво перешкоджали російському зв'язку на окупованих територіях.

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