"Не впевнений": Фесенко сумнівається, що Китай зможе змусити РФ закінчити війну

Китай прагне стабільної торговельної ситуації, щоб безперешкодно торгувати і зі США, і з Європою, вважає експерт.

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Фесенко сумнівається, що Китай зможе змусити РФ закінчити війну / Колаж: Главред, фото: УНІАН, depositphotos.com/ua

Основні тези Фесенка:

Трамп закликає Китай до дій

Китаю не подобається війна між Росією та Україною

З Китаєм можна домовлятися

В інтерв'ю Главреду голова Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко розповів, чи є у Сполучених Штатів механізми впливу на Китай, щоб зробити його більш договороздатним щодо закінчення російсько-української війни.

"Нехай вони знайдуть інструменти впливу на Росію щодо договороздатності. Щодо Китаю - ні. Вони можуть тільки закликати його до більш активної позиції. І саме це робить Трамп - він закликає Китай до дій. Але у США немає критичного інтересу або крайньої необхідності тиснути на Китай, щоб він обов'язково став частиною переговорного процесу. Такої потреби просто немає", - заявив Фесенко.

Він також заявив, що не впевнений, що тільки Китай має реальну можливість змусити Росію припинити війну.

"Поки що це лише абстрактні заклики. До речі, Трамп не перший, хто висловлював подібні ідеї. Минулого року президент Фінляндії Стубб кілька разів виступав із такими закликами. Також подібні заяви робили Макрон та інші європейські політики. Вони всі вважають, що Китай може вплинути на Росію. Деякі навіть кажуть (на мій погляд, це перебільшення), що тільки Китай має реальну можливість змусити Росію припинити війну. Я не впевнений, що це так, але факт у тому, що Китай не надто поспішає", - зазначив експерт.

На його думку, Китаю не подобається війна між Росією та Україною, принаймні зараз.

"Китайці, судячи з публікацій у медіа та особистого спілкування з китайськими дипломатами, стурбовані ескалацією конфлікту і ризиком його інтернаціоналізації. І це стосується не тільки Північної Кореї, а й потенційного загострення між Росією і НАТО. Китай прагне стабільної торговельної ситуації, щоб безперешкодно торгувати і зі США, і з Європою. А якщо війна в Європі буде загострюватися, яка тут торгівля? Я вважаю, що з часом Китай може сприяти припиненню війни, але він точно не буде виконувати вказівки США. Якщо говорити про інструменти впливу, то американцям слід думати не про те, як натиснути на Китай, а як змусити Росію припинити війну. Китай у цій ситуації - лише додатковий інструмент", - сказав Фесенко.

При цьому, на думку експерта, з Китаєм можна домовлятися.

"З Китаєм можна домовлятися. Поки що ситуація з ним складна. Судячи з останніх подій, Трамп намагається одночасно тиснути на Китай суто торговим шляхом. Але це не має нічого спільного з Україною чи припиненням війни. Це виключно питання економічних інтересів США. Фактично, зараз триває черговий етап торговельної війни між Китаєм і США, яка вже була під час першого президентства Трампа. Зараз цей конфлікт знову набирає обертів. Якщо США та Китай домовлятимуться про певні економічні та торговельні компроміси, тоді, можливо, одним із пунктів цих домовленостей стане більш активна роль Китаю у впливі на Росію. Тільки така логіка може спрацювати, і то не відразу", - додав він.

Дивіться відео інтерв'ю Володимира Фесенка Главреду:

Гарантії безпеки для України - новини за темою

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Bloomberg заявив, що Україна очікує від партнерів гарантій безпеки, а членство в НАТО є найдешевшим варіантом забезпечення таких гарантій. Він зазначив, що питання про вступ України до Альянсу не має обговорюватися з Росією, а вирішуватися між Києвом і членами НАТО.

Зеленський наголошує на важливості закінчення війни справедливим миром і необхідності сильних гарантій безпеки, зокрема через членство в ЄС і НАТО. Він зазначив, що також обговорюється можливість розміщення західних військ в Україні.

Своєю чергою НАТО розглядає два можливих варіанти гарантій безпеки для України в рамках потенційної угоди про припинення вогню з Росією, повідомляє Foreign Policy. Перший варіант передбачає тривалу економічну і військову підтримку України, включно з постачанням зброї, фінансовою допомогою і відновленням країни, з можливістю майбутнього вступу до НАТО. Другий варіант включає негайний захист України за п'ятою статтею Альянсу.

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Хто такий Володимир Фесенко Фесенко Володимир (8 листопада 1958, Лозова, Харківська область) - український політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента". Лауреат премії "Celebrity Awards 2020" у номінації "Політолог року", пише Вікіпедія.

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