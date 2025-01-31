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Путін провалив ультиматум щодо України в НАТО, маховик уже не зупинити - експерт

Андрій Ганчук
31 січня 2025, 18:32
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Для Путіна питання вступу України до Альянсу тепер не таке важливе, вважає Олександр Морозов.
Путін, Україна
Тепер Путіну не так важливо, чи вступить Україна до НАТО - політолог / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, УНІАН

Коротко:

  • Путін отримав нову проблему з Україною
  • Військова співпраця залишиться, навіть якщо України не буде в НАТО

Якщо раніше глава Кремля Володимир Путін "вимагав", щоб Україна не вступала до НАТО, то тепер таке питання для нього менш важливе. Київ уже налагодив військову співпрацю з іншими країнами, яка розгортатиметься незалежно від того, чи буде держава в Альянсі. Про це заявив політичний філософ, викладач Карлового університету в Празі, керівник Інституту вільної Росії Олександр Морозов.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що після початку повномасштабної війни ситуація щодо України в НАТО істотно змінилася.

У Путіна з'явилася нова проблема

"Що стосується вступу до НАТО, тут є фундаментальний момент. Путін вимагає не просто, щоб Україна не вступала до НАТО. Кремль неодноразово заявляв: "Нехай Україна вступає до Євросоюзу, якщо хоче, але жодного військового співробітництва". Однак війна змінила ситуацію радикально. Військове співробітництво України з великим колом країн уже склалося і не зміниться. Припинити його неможливо. Навіть якщо Україна не вступить до НАТО, військова співпраця продовжиться", - пояснив Морозов.

Дивіться відео, у якому Морозов розповів про варіанти завершення війни в Україні:

Військове співробітництво України з іншими країнами не припиниться

І маховик військового співробітництва України з іншими країнами не зупиниться.

"Працюють усі двосторонні угоди про військову підтримку. Заводи не зупиняться - ані розгортання заводів Rheinmetall на території України, ані підготовка українських військових на європейських базах. Рамштайн продовжить планувати, колективно закриваючи потреби України в оборонній зброї.

Нехай навіть війна припиниться, і, скажімо, будуть заперечення проти передачі наступальної зброї. Але оборонна зброя - системи ППО, радіоборьби, розвідки тощо - все це продовжуватиме надходити, включно зі створенням механізованих бригад. Усе це буде працювати", - каже політолог.

Тепер питання України в НАТО для Путіна менш важливе

На думку аналітика, тепер для Путіна не так важливо, чи отримає Україна запрошення для вступу до НАТО. Подібними речами можна маніпулювати, тоді як реальна військова допомога Києву надходить і триватиме.

"Тому я б сказав так: для Путіна питання про те, чи відмовиться Захід від пропозиції про вступ України до НАТО, менш важливе. Путін у цьому сенсі цинічна, але реалістична людина: він розуміє, що відмова від НАТО або запрошення до нього - це лише інструмент маніпуляції. А ось реальними каналами військової підтримки ніхто не маніпулює. Вони розвиватимуться далі, тому що в ці канали вкладено серйозні зусилля", - підкреслив Олександр Морозов.

Вступ України до НАТО - новини за темою:

Як повідомляв Главред, у середині січня президент Володимир Зеленський заявив, що такі країни, як США, Угорщина, Німеччина і Словаччина, не бачать Україну в НАТО. Конкретні причини позиції цих країн невідомі.

Україні неправдиво обіцяли, що країна буде в НАТО, зазначив Володимир Зеленський. США та Німеччина вели діалог з цього питання з Росією, проте програли, оскільки апелювали до якихось домовленостей із Москвою.

Кремль вимагатиме розриву зв'язків України з НАТО на переговорах із Трампом, написали журналісти Bloomberg. Москва готова погодитися з тим, щоб деякі країни продовжили відправляти Києву зброю. Але з умовою, що такі озброєння, мовляв, не можуть застосовуватися проти Росії.

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Хто такий Олександр Морозов

Олександр Морозов - російський журналіст, політолог, політичний філософ. У 2011-2014 рр. – шеф-редактор Русского журнала, 2014-2015 – викладач Бохумського університету в Німеччині, 2015-2016 - співробітник німецького видання Deutsche Welle. Науковий співробітник, викладач Карлова університету Центру російських досліджень Бориса Нємцова (Прага). Керівник Інституту вільної Росії. У лютому 2022 року Олександр Морозов підписав відкритий лист російських вчених та наукових журналістів із засудженням військового вторгнення Росії в Україну та закликом вивести війська з території України.

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НАТО Володимир Путін Олександр Морозов війна Росії та України
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