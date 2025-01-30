Війська країн НАТО можуть ввести в Україну у відповідь на загострення РФ – прогноз

Повноваження миротворчого контингенту не передбачають участі у військових діях, пояснив Олександр Морозов.

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В Україну можуть ввести війська НАТО / Колаж: Главред, Фото: Facebook/NATO

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Альянси з п'яти-шести країн можуть утворити миротворчий контингент

Незабаром можна буде побачити війська країн НАТО в Україні

Політичний філософ, викладач Карлового університету в Празі, керівник Інституту вільної Росії Олександр Морозов прокоментував питання ймовірності появи військ країн НАТО на лінії розмежування після закінчення війни в Україні.

"Президент Зеленський публічно оцінював кількість необхідних миротворців, кажучи, що і 40 тисяч не вистачить, потрібно 100 тисяч і так далі. Але тут треба сказати таке: якщо сторони не збираються дотримуватися режиму перемир'я, то жодного контингенту не вистачить, його рознесе миттєво", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт каже, що повноваження такого контингенту не мають на увазі участь у військових діях, адже він значною мірою виконує поліцейські функції.

"Самі переговори йтимуть, і якщо всі відчуватимуть, що вони рухаються в напрямку реального врегулювання, тоді має сенс вводити контингент. Це фундаментальний момент. Ніхто не стане вводити контингент у пекло, де немає шансів зберегти навіть цей контингент", - упевнений політичний філософ.

Він не виключає, що альянси з п'яти-шести країн, включно з країнами Латинської Америки та Азії, на прохання США, можуть утворити такий миротворчий контингент не з європейських армій.

"Але він може стояти і діяти тільки якщо, зрештою, якщо не Організація Об'єднаних Націй, то якийсь дуже потужний альянс країн схвалить це і надасть цьому нормативної сили. І треба, щоб це визнали обидві сторони", - вказав аналітик.

Водночас Морозов не виключає, що внаслідок ескалації вже 2025 року можна буде побачити французькі, польські чи шведські війська на заході чи півночі України, щоб забезпечити можливість ЗСУ брати участь в обороні на сході та на півдні.

Дивіться відео - коментар Олександра Морозова:

Раніше французький президент Еммануель Макрон не виключив відправлення військових країн Заходу в Україну. "Ми зробимо все необхідне, щоб Росія не виграла цю війну. Для досягнення цієї мети можливо все", - заявив Макрон.

Пізніше Макрон сказав, що Париж може відправити свої війська в Україну вже в найближчий рік. Зокрема, військових планують відправити в Одесу.

Як повідомляв Главред, колишній посол США в НАТО Іво Даалдер заявив, що французький Генштаб звернувся до своїх колег з НАТО з листом про формування коаліції з відправки в Україну військ ще за кілька тижнів до відповідної пропозиції Еммануеля Макрона.

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Хто такий Олександр Морозов Олександр Морозов - російський журналіст, політолог, політичний філософ. У 2011-2014 рр. – шеф-редактор Русского журнала, 2014-2015 – викладач Бохумського університету в Німеччині, 2015-2016 - співробітник німецького видання Deutsche Welle. Науковий співробітник, викладач Карлова університету Центру російських досліджень Бориса Нємцова (Прага). Керівник Інституту вільної Росії. У лютому 2022 року Олександр Морозов підписав відкритий лист російських вчених та наукових журналістів із засудженням військового вторгнення Росії в Україну та закликом вивести війська з території України.

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