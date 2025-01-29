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НАТО і G7 можуть перекрити "золоту жилу" Путіна: Омельченко озвучив сценарій

Анна Косик
29 січня 2025, 12:17
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У світових лідерів є важелі впливу на одну з ключових галузей для Росії.
Путин, нефтяной танкер
Російські танкери у Данських протоках не відповідають вимогам і можуть бути заблоковані / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, kremlin.ru

Що сказав Омельченко:

  • Повне ембарго на експорт нафти РФ стане серйозним ударом по агресору
  • Країни НАТО і G7 мають докласти зусиль для нових обмежень для Росії
  • Західний світ може заблокувати російські танкери

Нафта та газ є ключовими ресурсами країни-агресорки Росії, що дозволяють їй продовжувати війну проти України та утримувати економіку РФ на плаву. Однак у світових лідерів є можливість завдати серйозного удару Кремлю у цих галузях.

Про це в інтерв'ю Главреду розповів директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко. За його словами, повне ембарго на експорт російської нафти та блокування проходження через Данські протоки могли б стати ключовими кроками для серйозного удару по нафтовій галузі Росії та її бюджету в цілому.

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"Але для цього потрібні спільні дії всіх країн НАТО, Великої сімки (G7), оскільки Росія всіляко протидіятиме таким санкціям, навіть вдаючись до агресивних дій", -додав він.

Омельченко наголосив, що країни Заходу мають зосередити увагу на танкерах, що проходять через Данські протоки, адже вони не відповідають безпековим і страховим вимогам. Тому їх необхідно заблокувати.

Удари по нафтовій галузі Росії - що відомо

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що ОПЕК має знизити ціни на нафту, щоб завдати шкоди РФ. Низькі ціни на нафту сприятимуть швидкому завершенню війни в Україні.

НАТО і G7 можуть перекрити 'золоту жилу' Путіна: Омельченко озвучив сценарій
ОПЕК / Інфографіка: Главред

Раніше також спецпредставник президента США Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог заявив, що більш жорсткі заходи впливу на російську нафтову промисловість можуть примусити Кремль до перемовин щодо врегулювання розв'язаної ним війни.

Напередодні, як писав Главред, російська опозиціонерка Ольга Курносова заявила, що у Путіна поки що вистачає фінансів на те, щоб продовжувати вести війну проти України. Проте якщо світові ціну на нафту знизяться, країна-агресорка залишиться без прибутку і її можливості воювати знизяться.

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Хто такий Володимир Омельченко

Володимир Омельченко - директор енергетичних програм Центру Разумкова.

Автор понад 50 наукових і публіцистичних праць. Брав участь у розробці та здійсненні міжнародних енергетичних проектів та наукових дослідженнях міжнародної енергетичної політики.

У 1992–1996 р. працював на різних посадах в галузі машинобудування;

1997–1998 — головний фахівець відділу нафтової, газової та нафтопереробної промисловості міністерства економіки України;

1998–2003 — НАК "Нафтогаз України", очолював напрям транспорту нафти;

2004–2007 — головний консультант Національного інституту проблем міжнародної безпеки РНБО України;

з лютого 2007 р. — експерт Центру Разумкова, з 2013 року — директор енергетичних програм.

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