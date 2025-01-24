Під захист "парасольки": НАТО розглядає два варіанта гарантій безпеки - FP

Гарантії є логічним продовженням поточної співпраці між Україною та західними партнерами.

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Які гарантії безпеки для України розглядає НАТО / колаж: Главред, фото: Офіс президента, скріншот з відео, ua.depositphotos.com

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НАТО обговорює варіанти гарантій безпеки для України

Україна може опинитися під "ядерною парасолькою"

Альянс НАТО розглядає два можливих варіанти гарантій безпеки для України, які можуть бути частиною потенційної угоди про припинення вогню з Росією. Про це повідомляє Foreign Policy, посилаючись на анонімне джерело серед високопоставлених західних чиновників.

Перший варіант: економічна та військова підтримка - вінпередбачає:

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Тривалу економічну та військову допомогу Україні від країн НАТО.

Він може включати постачання зброї, фінансову підтримку та участь у відновленні країни.

У майбутньому Україна, можливо, зможе стати членом НАТО, але на сьогодні цей варіант є лише продовженням існуючої політики Заходу щодо України.

Гарантії безпеки / Інфографіка: Главред

Другий варіант: негайний захист за п'ятою статтею НАТО - вінпередбачає:

Поширення колективного захисту НАТО на всі неокуповані території України.

Україна стає під захист так званої "ядерної парасольки" Альянсу.

Європа, США та Канада зобов’язані будуть захищати країну у разі загрози.

"Країни сподіваються, що це утримає Росію від вторгнення, але, якщо це зроблять, це також прив’яже НАТО до конфлікту з Москвою", - кажуть експерти.

За словами джерела, перший варіант виглядає більш реалістичним, оскільки він є логічним продовженням поточної співпраці між Україною та західними партнерами. Однак навіть у цьому випадку залишаються питання, наскільки ефективними будуть такі гарантії у довгостроковій перспективі.

Гарантії безпеки для України - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, нещодавно президент Володимир Зеленський назвав найдешевші гарантії безпеки для України. За словами очільника держави, Україні потрібна мільйонна армія.

Про те, що найближчим часом союзники обговорять гарантії безпеки для України, заявив і канцлер Німеччини Олаф Шольц. Він погоджується, що Україні треба зберегти сильну армію після закінчення війни.

Колишній заступник голови СБУ, генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун припустив негативний сценарій. Він прокоментував, чи може Україна залишитись ні з чим.

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Що таке Foreign Policy? "Foreign Policy" — американський журнал, заснований у 1970 році. Висвітлює новини міжнародної політики. Тираж складає більше ста тисяч екземплярів та виходить щодва місяці. Видання також щорічно публікує власну версію списку 100 світових інтелектуалів, повідомляє Вікіпедія.

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