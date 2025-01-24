Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Під захист "парасольки": НАТО розглядає два варіанта гарантій безпеки - FP

Даяна Швець
24 січня 2025, 16:03
173
Гарантії є логічним продовженням поточної співпраці між Україною та західними партнерами.
Зеленский, Путин, НАТО
Які гарантії безпеки для України розглядає НАТО / колаж: Главред, фото: Офіс президента, скріншот з відео, ua.depositphotos.com

Головне:

  • НАТО обговорює варіанти гарантій безпеки для України
  • Україна може опинитися під "ядерною парасолькою"

Альянс НАТО розглядає два можливих варіанти гарантій безпеки для України, які можуть бути частиною потенційної угоди про припинення вогню з Росією. Про це повідомляє Foreign Policy, посилаючись на анонімне джерело серед високопоставлених західних чиновників.

Перший варіант: економічна та військова підтримка - вінпередбачає:

відео дня
  • Тривалу економічну та військову допомогу Україні від країн НАТО.
  • Він може включати постачання зброї, фінансову підтримку та участь у відновленні країни.
  • У майбутньому Україна, можливо, зможе стати членом НАТО, але на сьогодні цей варіант є лише продовженням існуючої політики Заходу щодо України.
Гарантии безопасности, гарантии для Украины, инфографика
Гарантії безпеки / Інфографіка: Главред

Другий варіант: негайний захист за п'ятою статтею НАТО - вінпередбачає:

  • Поширення колективного захисту НАТО на всі неокуповані території України.
  • Україна стає під захист так званої "ядерної парасольки" Альянсу.
  • Європа, США та Канада зобов’язані будуть захищати країну у разі загрози.

"Країни сподіваються, що це утримає Росію від вторгнення, але, якщо це зроблять, це також прив’яже НАТО до конфлікту з Москвою", - кажуть експерти.

За словами джерела, перший варіант виглядає більш реалістичним, оскільки він є логічним продовженням поточної співпраці між Україною та західними партнерами. Однак навіть у цьому випадку залишаються питання, наскільки ефективними будуть такі гарантії у довгостроковій перспективі.

Гарантії безпеки для України - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, нещодавно президент Володимир Зеленський назвав найдешевші гарантії безпеки для України. За словами очільника держави, Україні потрібна мільйонна армія.

Про те, що найближчим часом союзники обговорять гарантії безпеки для України, заявив і канцлер Німеччини Олаф Шольц. Він погоджується, що Україні треба зберегти сильну армію після закінчення війни.

Колишній заступник голови СБУ, генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун припустив негативний сценарій. Він прокоментував, чи може Україна залишитись ні з чим.

Більше міжнародних новин:

Що таке Foreign Policy?

"Foreign Policy" — американський журнал, заснований у 1970 році. Висвітлює новини міжнародної політики. Тираж складає більше ста тисяч екземплярів та виходить щодва місяці. Видання також щорічно публікує власну версію списку 100 світових інтелектуалів, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні НАТО Володимир Зеленський Дональд Трамп Володимир Путін Foreign Policy війна Росії та України гарантії безпеки
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Росія вкрала в Штатів важливий проект ракети: Трамп виступив з гучною заявою

Росія вкрала в Штатів важливий проект ракети: Трамп виступив з гучною заявою

16:41Світ
В Україну повернули тіла 757 загиблих військових із 5 напрямків фронту

В Україну повернули тіла 757 загиблих військових із 5 напрямків фронту

16:09Україна
Під захист "парасольки": НАТО розглядає два варіанта гарантій безпеки - FP

Під захист "парасольки": НАТО розглядає два варіанта гарантій безпеки - FP

16:03Світ
Реклама

Популярне

Більше
Гороскоп на завтра 25 січня: Овнам - несподіваний подарунок, Левам - успіх

Гороскоп на завтра 25 січня: Овнам - несподіваний подарунок, Левам - успіх

"Благословила": Волочкова похвалилася зятем - 19-річна Аріадна поспішає заміж

"Благословила": Волочкова похвалилася зятем - 19-річна Аріадна поспішає заміж

Магнітна буря раптово посилюється: коли країну атакує потужний сонячний спалах

Магнітна буря раптово посилюється: коли країну атакує потужний сонячний спалах

Трамп виганяє зі США відомих росіян: хто потрапив під депортацію

Трамп виганяє зі США відомих росіян: хто потрапив під депортацію

"Попруть туди": РФ націлилася на захоплення двох областей України – тривожний прогноз

"Попруть туди": РФ націлилася на захоплення двох областей України – тривожний прогноз

Останні новини

17:19

Путін заявив, що Росія готова до переговорів про завершення війни - деталі

17:15

Наступ РФ застопорився: чому Покровський напрямок не по зубам ворогу

17:04

У зрадниці Лоліти зривається тур по РФ - що відбувається

16:49

Драматичний український мінісеріал "Якщо кохаєш – скажи" уже доступний на Київстар ТБ новини компанії

16:41

Росія вкрала в Штатів важливий проект ракети: Трамп виступив з гучною заявою

У перші 100 днів Трампа можуть початися переговори з Росією, але це не рівнозначно припиненню війни - КуликУ перші 100 днів Трампа можуть початися переговори з Росією, але це не рівнозначно припиненню війни - Кулик
16:37

Велика небезпека: Трамп може запустити процес переговорів, але є нюанс - Кулик

16:17

"Повна фігня": в МЗС України різко відповіли РФ на забаганку щодо НАТО

16:15

Копійчаний засіб вимиє вікна без розводів за 30 секунд: і це не оцет

16:09

В Україну повернули тіла 757 загиблих військових із 5 напрямків фронту

Реклама
16:03

Під захист "парасольки": НАТО розглядає два варіанта гарантій безпеки - FP

15:51

"Не можу повірити": відомі блогери чутливо відреагували на загибель Анни Жук

15:46

"Еліти змусять Путіна заморозити війну": Кулик назвав важелі тиску Трампа на РФ

15:25

Кремль буде змушений вступити в переговори: експерт назвав умову

15:19

Військові КНДР закінчуються: розвідка розкрила проблеми ворога на Курщині

15:09

Кольорові наклейки на бананах: що вони можуть "розповісти" про фрукт

14:45

Зниження віку мобілізації в Україні до 18 років: експерт оцінив вимогу США

14:20

В обхід по Дніпропетровщині: ворог може реалізувати небезпечний сценарій - Ступак

14:19

Ціни полетіли вверх: в Україні популярний овоч коштуватиме в рази більше

14:19

Зірки ближче, ніж будь-коли: телеканал ТЕТ запускає новий сезон проєкту "Ближче до зірок"

14:13

Прорив армії РФ до Дніпропетровщини: Цехоцький зробив неочікуваний прогноз

Реклама
14:09

Навіщо водії провітрюють салон авто навіть взимку: причину знають не всі

13:46

Машина повністю розбита: відома блогерка загинула у страшній ДТПВідео

13:44

У РФ назвали умову завершення війни в Україні та висунули нахабний ультиматум

13:36

Де захований орел: знайти птаха за 5 секунд зможуть одиниці

13:31

Наглядова рада продовжила контракт з директором Агенції оборонних закупівель на рік

13:12

В Україні вдарить +15 градусів: синоптикиня назвала дату потепління

13:07

Путін хоче якнайшвидшої зустрічі із Трампом для переговорів: до чого готується РФ

13:02

Літак з українськими полоненими був не один: нові деталі катастрофи Іл-76

12:56

Відомий блогер здивував зізнанням про проблеми з алкоголем і наркотиками

12:47

Одні з найбільших в Росії: Генштаб підтвердив прильоти по Рязані й Брянську

12:43

Орбан висунув Києву умову для продовження санкцій проти РФ: чого хоче Угорщина

12:39

Загроза оточення на сході: у ЗСУ назвали небезпечний напрямок

12:23

Наслідки не мають меж: з РФ на Україну сунула екокатастрофа - де вже забруднено

12:18

Окупанти спалюють своїх: як змінилась ситуація біля Часового Яру - Снєгирьов

12:10

Аномальне тепло накриє Україну: коли будуть рекордно високі для зими температури

11:59

"Сиди тихенько": український співак поплатився за критику втікача Винника

11:50

РФ намагається прорвати оборону ЗСУ під Куп'янськом: ситуація загострюється

11:49

Трамп виганяє зі США відомих росіян: хто потрапив під депортацію

11:24

Ультиматум Трампа не вразив Путіна і може зіграти на руку Кремлю - WSJ

11:23

Кого не мобілізують з 1 лютого 2025 року: повний перелік категорій

Реклама
11:19

Китайський гороскоп на завтра 25 січня: Кроликам – розчарування, Козлам – падіння

10:50

Коли з'являться миротворці в Україні: Європа веде переговори із США - Bloomberg

10:50

КНДР прискорила підготовку військ до відправлення в РФ – розвідка Південної Кореї

10:44

Беремо картоплю і готуємо новий рецепт: деруни за 5 хвилин

10:25

Україну атакували майже 60 дронів: сили ППО збивали "Шахеди" в семи областяхФото

10:24

"Ми україночки": путіністки Успенська та Повалій здивували спільною заявою

10:10

Армія РФ прорвалась у Донецькій області: в ISW розкрили невтішну ситуацію на фронті

09:58

Старша донька Ольги Сумської отримала роботу в Москві - деталі

09:42

США введуть найсильніші санкції, якщо РФ не завершить війну: Трамп зробив гучну заяву

09:40

Трамп хоче створити найсильнішу армію у світі: чи реалізує плани президент СШАВідео

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Війна з Росією
Бої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад Росії
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти