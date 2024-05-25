Наступ РФ на Харківщині згас: Генштаб Естонії оцінив вплив західної зброї на фронті

Постачання нового озброєння та боєприпасів для Збройних сил України з країн Заходу вже дає певні результати на фронті. Наступ російських окупантів на Харківщині сповільнився. Про це заявив Генштаб Естонії, пише ERR.
"В останні дні Росія не досягла успіхів на жодному напрямку або цей успіх є проміжним. Однак ЗС РФ продовжує запеклі обстріли населення України та її об'єктів", - заявили в Естонії.
За даними Генштабу Естонії, Росія зміцнює північний берег річки Вовча біля Вовчанська та нарощує присутність у "буферній зоні". Із збільшенням російських сил в цьому регіоні можуть виникнути умови для розширення наступальних дій окупантів на інші прикордонні райони.
У Донецькій області ситуація залишається напруженою. Російські сили продовжують активні бойові дії, розширюючи зони свого контролю завдяки місцевим тактичним перемогам.
"Основні бої без суттєвих тактичних змін зосереджені на Покровському напрямку в районі населеного пункту Очеретине та навколо Первомайського. Росія продовжує чинити тиск на Часів Яр", - додали у Генштабі.
На південному напрямку бої продовжуються у Запорізькій області, зокрема в районі Роботиного, але оборона ЗСУ залишається міцною. Генеральний штаб Естонії нагалосив, що українські захисники успішно утримують плацдарм на лівому березі річки Дніпро, незважаючи на тиск з боку ворога.
Наступ РФ на Харківщині - деталі боїв
Нагадаємо, ЗСУ вдалося взяти під бойовий контроль раніше захоплені російськими окупантами прикордонні райони Харківської області, повідомив президент Володимир Зеленський.
Також на Харківському напрямку ЗСУ відбили атаки російських військ і розпочали контрнаступ. Противника вдалося зупинити. Наразі Сили оборони активно відновлюють втрачені позиції, розповів Прохоренко.
Як повідомляв Главред, Збройні сили України відбили крайні території на північ від Харкова та просунулися на південний схід від Лук'янців. Російські окупанти перейшли до активної оборони у напрямку Липців.
Наступ Росії 2024 - бої на Харківщині
Вранці 10 травня російські окупанти пішли на прорив кордону в Харківській області з боку Курської, Бєлгородської та Брянської областей. Почалася негайна евакуація цивільного населення. Напередодні на тій ділянці фронту фіксували угруповання ЗС РФ у 50 тисяч особового складу.
За підсумками боїв у Харківській області російські окупанти станом на 12 травня окупували шість сіл у прикордонній зоні - Стрілече, Пильне, Красне, Борисівку, Огірцеве і Плетенівку. Практично всі вони були в "сірій зоні". Без введення резервів на цю ділянку фронту ситуація загрожує стати критичною, вважають аналітики.
На тлі наступу російських військ на північ Харківської області змінилося керівництво ОТУВ "Харків". Новим командувачем став Михайло Драпатій, який прийшов на зміну Юрію Галушкіну.
Російські окупанти просунулися не більше ніж на 8 кілометрів від кордону в північній частині Харківської області й мають намір створити "буферну зону", а не просуватися вглиб Харківщини, свідчить звіт аналітиків Інституту вивчення війни за 15 травня.
У Харківській області ситуація на фронті наближається до критичної, а російські окупанти можуть атакувати в напрямку Сум. Про це заявив 14 травня начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов. За його словами, атаки росіян у Харківській області триватимуть ще три-чотири дні, після чого війська РФ, як очікується, "зроблять рішучий наступ у напрямку Сум".
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