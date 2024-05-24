Росіян "покришили" на Харківщині: розгромлено елітну групу спецпідрозділу РФ

Підрозділ спецсил РФ завдання виконати не зміг і відходив із великими втратами.

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На Харківщині знищено групу спецпідрозділу РФ / Колаж: Главред, Фото: pixabay.com, mil.ru

На Харківському напрямку бійці Збройних сил України розгромили підрозділ російських окупантів 2 бригади спеціального призначення головного управління генштабу РФ (колишній ГРУ).

Ворожі сили проводили операцію в тилу українських підрозділів, повідомляє Telegram-канал "Николаевский ванек" і публікує фото росіян, а також захоплених трофеїв.

"Цей підрозділ позиціонується в так званій армії рф як елітний. Насправді група в повному складі в перші 10 хвилин свого "зоряного" завдання вступила в бій і зазнала серйозних втрат", - йдеться в повідомленні.

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Серед ліквідованих окупантів - Ярослав Морозов, позивний "Безпілотник", 93 року народження, Володін Максим, 85 року народження, Павло Коваль.

Російські окупанти / t.me/vanek_nikolaev

"Загалом якщо коротко - група завдання виконати не змогла. Відходили з боєм, зазнали великих втрат. Скільки 200-х і 300-х говорити не буду. Вони й самі повною мірою володіють цією інформацією. До речі, більше на "рейди" в Харківську область іти не хочуть. Дивно якось", - уточнили автори матеріалу.

Захоплені трофеї / t.me/vanek_nikolaev

Наступ РФ на Харківщині - останні новини за темою

Раніше повідомлялося. що РФ продовжує наступ у Харківській області. Окупанти прагнуть відтіснити українських захисників від кордону з Бєлгородською областю і наблизитися до Харкова, щоб узяти місто під вогневий контроль, ідеться у звіті американського Інституту вивчення війни.

За даними Sky News, українська армія очікувала наступу країни-агресора Росії в Харківській області та заздалегідь перекинула війська з Куп'янська на цей напрямок.

Нагадаємо, Росія розглядає свій наступ у Харківській області як обмежену операцію в "буферній зоні", а не кампанію з метою "захоплення Харкова". Однак окупанти можуть піти і на дії більшого масштабу, пише The Washington Post.

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