ЗСУ взяли під бойовий контроль захоплені РФ прикордонні райони Харківщини

Українським захисникам вдалося взяти під бойовий контроль прикордонні райони Харківської області, які раніше були захоплені російськими окупантами.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму традиційному вечірньому відеозверненні.
"Зараз нашим воїнам вдалося взяти під бойовий контроль територію прикордоння, куди зайшли російські окупанти", - наголосив глава держави.відео дня
При цьому він подякував усім українським підрозділам, які забезпечують необхідні результати у знищенні окупанта.
За словами президента, він сьогодні обговорив подальші завдання українських військ з урахуванням інформації від розвідок.
Наступ РФ на Харківщині - останні новини за темою
Раніше повідомлялося. що РФ продовжує наступ у Харківській області. Окупанти прагнуть відтіснити українських захисників від кордону з Бєлгородською областю і наблизитися до Харкова, щоб узяти місто під вогневий контроль, ідеться у звіті американського Інституту вивчення війни.
За даними Sky News, українська армія очікувала наступу країни-агресора Росії в Харківській області та заздалегідь перекинула війська з Куп'янська на цей напрямок.
Нагадаємо, Росія розглядає свій наступ у Харківській області як обмежену операцію в "буферній зоні", а не кампанію з метою "захоплення Харкова". Однак окупанти можуть піти і на дії більшого масштабу, пише The Washington Post.
Наступ Росії 2024 - бої на Харківщині
Вранці 10 травня російські окупанти пішли на прорив кордону в Харківській області з боку Курської, Бєлгородської та Брянської областей. Почалася негайна евакуація цивільного населення. Напередодні на тій ділянці фронту фіксували угруповання ЗС РФ у 50 тисяч особового складу.
За підсумками боїв у Харківській області російські окупанти станом на 12 травня окупували шість сіл у прикордонній зоні - Стрілече, Пильне, Красне, Борисівку, Огірцеве і Плетенівку. Практично всі вони були в "сірій зоні". Без введення резервів на цю ділянку фронту ситуація загрожує стати критичною, вважають аналітики.
На тлі наступу російських військ на північ Харківської області змінилося керівництво ОТУВ "Харків". Новим командувачем став Михайло Драпатій, який прийшов на зміну Юрію Галушкіну.
Російські окупанти просунулися не більше ніж на 8 кілометрів від кордону в північній частині Харківської області й мають намір створити "буферну зону", а не просуватися вглиб Харківщини, свідчить звіт аналітиків Інституту вивчення війни за 15 травня.
У Харківській області ситуація на фронті наближається до критичної, а російські окупанти можуть атакувати в напрямку Сум. Про це заявив 14 травня начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов. За його словами, атаки росіян у Харківській області триватимуть ще три-чотири дні, після чого війська РФ, як очікується, "зроблять рішучий наступ у напрямку Сум".
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