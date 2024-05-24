ЗСУ взяли під бойовий контроль захоплені РФ прикордонні райони Харківщини

Президент обговорив подальші завдання українських військ з урахуванням інформації від розвідок.

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Володимир Зеленський розповів про ситуацію на Харківщині / Колаж: Главред, Фото: Facebook/UALandForces, Офіс президента

Українським захисникам вдалося взяти під бойовий контроль прикордонні райони Харківської області, які раніше були захоплені російськими окупантами.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму традиційному вечірньому відеозверненні.

"Зараз нашим воїнам вдалося взяти під бойовий контроль територію прикордоння, куди зайшли російські окупанти", - наголосив глава держави. відео дня

При цьому він подякував усім українським підрозділам, які забезпечують необхідні результати у знищенні окупанта.

За словами президента, він сьогодні обговорив подальші завдання українських військ з урахуванням інформації від розвідок.

Наступ РФ на Харківщині - останні новини за темою

Раніше повідомлялося. що РФ продовжує наступ у Харківській області. Окупанти прагнуть відтіснити українських захисників від кордону з Бєлгородською областю і наблизитися до Харкова, щоб узяти місто під вогневий контроль, ідеться у звіті американського Інституту вивчення війни.

За даними Sky News, українська армія очікувала наступу країни-агресора Росії в Харківській області та заздалегідь перекинула війська з Куп'янська на цей напрямок.

Нагадаємо, Росія розглядає свій наступ у Харківській області як обмежену операцію в "буферній зоні", а не кампанію з метою "захоплення Харкова". Однак окупанти можуть піти і на дії більшого масштабу, пише The Washington Post.

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