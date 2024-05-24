ЗСУ відбили частину територій у Харківській області та досягли просування - ISW

Сили оборони України провели контратаку поблизу Липців і відбили крайні території на північ від Харкова, вважають аналітики Інституту вивчення війни.

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ЗСУ б'ються з військами РФ у Вовчанську, ворог перекидає до міста сили з інших напрямків - ISW / Колаж: Главред, фото: DeepState, 128-а ОГШБр

Армії України вдалося відбити крайні території на північ від Харкова у Харківській області та просунутися на південний схід від населеного пункту Лук'янці - північний схід від Липців. У напрямку Липців російські окупанти перейшли до активної оборони. Про це заявили аналітики американського Інституту вивчення війни.

У зведенні ISW йдеться про те, що геолокаційні кадри від 22 травня показали просування ЗСУ на південний схід від Лук'янців.

Російські окупанти атакували поблизу Липців. Джерела ворога заявляли про контратаку Сил оборони України неподалік від Липців і Глибокого. Також так звані воєнкори говорили про просування окупантів на глибину до 500 метрів неподалік Липців, але візуальних підтвердження такої інформації немає.

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Спостерігачі наводять і цитату головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, який говорив, що війська РФ перейшли до активної оборони у напрямку Липців.

Обстановка у Вовчанську

Згідно з даними аналітиків, 23 травня російські війська продовжували проводити наземні атаки у Вовчанську та околицях міста. Змін на лінії фронту не зафіксовано.

За словами Сирського, ворог у Вовчанську загруз у вуличних боях. Окупанти перекидають туди свої резерви з інших напрямків.

Також відзначається продовження ворожих атак поблизу населеного пункту Стариця - на південний захід від Вовчанська. Там, як стверджували джерела окупантів, росіяни відбивали контратаки українських військ.

Що відомо про місто Вовчанськ? Вовчанськ - місто у Чугуївському районі Харківської області. Воно розташоване за 5 км від російського кордону. 24 лютого 2022 року, в перший день повномасштабного вторгнення РФ в Україну, росіяни окупували місто. Ворог розстрілював цивільні машини, катував та вбивав місцевих жителів. В ході вересневого українського контрнаступу на Харківщині ворожі війська були вибиті з міста. Бійці ЗСУ зайшли у Вовчанськ 13 вересня 2022 року. З того часу російські окупанти постійно обстрілюють населений пункт з різного виду озброєння. Про це повідомляє Вікіпедія.

Ситуація на півночі Харківської області - головні новини за темою:

Ситуація на Харківщині стабілізована, говорив минулого тижня президент Володимир Зеленський. Як заявляв глава держави, окупанти просунулися вглиб української території максимум на 10 кілометрів.

Окупанти Росії мають намір штурмувати Харківську область протягом двох найближчих місяців, вважає командир батальйону ударних БПАК "Ахіллес" 92-ї Окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка Юрій Федоренко. Також військовий припустив, що росіяни можуть атакувати прикордоння і в Сумській області.

У Вовчанську перебувають як ЗСУ, так і війська РФ, сказав військовослужбовець Кирило Сазонов. За його словами, у місті тривають бої, чітко окресленої лінії фронту там немає. Говорити про те, хто в процентному співвідношенні контролює місто, некоректно.

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