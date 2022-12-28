"Наші електрики творять чудеса": експерт розповів, коли закінчаться відключення світла

Для робіт необхідне важке обладнання - трансформатори високого вольтажу, яких ніде взяти, розповів Михайло Гончар.

Відключення світла / Колаж фото УНІАН

Відновлення функціонування енергосистеми України у звичайному режимі зараз не представляється можливим.

В інтерв'ю Главреду президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", експерт з питань енергетики Михайло Гончар зазначив, що наші електрики творять чудеса, але у цих чудес є зворотна сторона медалі – ситуативні часові схеми.

"Працюючи за такими схемами, енергосистема України не покращує свого становища. Відновити функціонування в звичайному режимі не представляється можливим, тому що потрібно важке обладнання - трансформатори високого вольтажу, яких ніде взяти незважаючи на розповіді про те, що вони звідусіль до нас їдуть. Так, вони їдуть, але це не те, що було знищено, тому що ці трансформатори - це обладнання для того, щоб зробити тимчасові схеми", - зазначив експерт.

Гончар підкреслив, що ці схеми несуть в собі ризики, які пов'язані не тільки з ударами з боку Росії, але і з тим, що певні напрямки енергосистеми в такому режимі працюють з перевантаженнями.

"Тому обладнання може елементарно не витримувати і перегорати. Тому цю зиму і весь наступний рік ми будемо проходити за допомогою технологій виживання. Про відновлення, а точніше створення нової конфігурації об'єднаної енергосистеми можна буде говорити в післявоєнний період, коли буде ліквідована загроза ударів по енергосистемі, або коли ворог буде змушений припинити свої удари, оскільки ми будемо діяти за принципом "підстанція за підстанцію", - підсумував експерт.

Ракетний удар РФ по Україні

Вранці 16 грудня Росія здійснила нову масовану ракетну атаку на Україну. У Києві та ряді областей держави сталися вибухи. Частково це було спрацьовування протиповітряної оборони, проте в деяких місцях повідомлялося про Прильоти по енергетичних об'єктах.

Під час масованої ракетної атаки окупантів на територію України вранці 16 жовтня одна з ракет влучила у житловий будинок у Кривому Розі на Дніпропетровщині. Внаслідок цього був зруйнований один з п'яти під'їздів будинку.

Вже 19 грудня вночі росіяни атакували Київську область дронами. Спрацювала система протиповітряної оборони. Пізніше стало відомо, що в результаті ворожої атаки в Києві пошкоджено об'єкт інфраструктури.

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