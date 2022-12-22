"Ситуація залишається важкою": у Києві немає альтернатив аварійним відключенням світла - чиновники

За словами керівника КМВА Сергія Попка, ремонтні бригади та комунальники працюють 24/7 –для того, щоб відновити пошкоджену енергосистему Києва.

у Києві немає альтернатив аварійним відключенням світла - чиновники / Фото УНІАН, https://ua.depositphotos.com

У Києві як і раніше використовуються аварійні відключення світла, тривалість яких неможливо впорядкувати. Про це повідомляють представники КМВА в Telegram.

"Ситуація в Києві з енергопостачанням залишається важкою. Головною проблемою є не генерація, а доставка харчування споживачам. Саме через зруйновані мережі та вузли більшість киян не можуть отримати світло у свої домівки. Тому досі діють тільки аварійні відключення електроенергії, тривалість яких неможливо регламентувати", − заявив керівник КМВА Сергій Попко.

За словами чиновника, і енергетики, і ремонтні бригади, і комунальники працюють 24/7 – для того, щоб відновити пошкоджену енергосистему.

"Потрібен час", - підсумував він.

Атака ворожих дронів на столицю

Рано вранці в понеділок, 19 грудня, у Києві прогриміли вибухи. Перед цим у столиці та області була оголошена повітряна тривога через атаку іранськими дронами-камікадзе "Шахід".

Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що в результаті нічної атаки дронами по Києву 19 грудня є пошкодження об'єктів критичної інфраструктури. "Енергетики і тепловики працюють над тим, щоб оперативно стабілізувати ситуацію з енерго- і теплопостачанням", - заявив він.

Як розповів очільник КМВА Сергій Попко, столиця витримала кілька хвиль атак іранських "Shahed". У повітряному просторі Києва було зафіксовано понад 20 ворожих БПЛА. Сили ППО знищили орієнтовно 15.

Внаслідок ворожої атаки у Києві ввели екстрені відключення світла. Це означає, що графіки стабілізаційних відключень не працюють.

Нещодавно секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що росіяни продовжують прицільно бити по українській енергосистемі, але ми навчилися цьому протистояти. Він підкреслив, що всі викладаються на 100% у будь-якому напрямку щодо забезпечення життєдіяльності нашої країни.

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