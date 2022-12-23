Графіки відключень світла: коли Київ повернеться до нормального життя

У зв'язку з вжитими заходами екстреного характеру в даний час в Білій Церкві, Василькові, Фастові енергетикам вдалося вийти на графік відключень 4/4.

Відключення світла / УНІАН

Після чергової атаки Росії на Києв та Київську область тривають роботи з відновлення пошкоджених енергетичних мереж.

Як повідомив голова Київської обласної Військової адміністрації Олексій Кулеба, про повернення до стабільних графіків в даний час говорити не доводиться.

Він зазначив, що згідно з даними Укренерго, дефіцит електроенергії в регіоні становить близько 50%. В першу чергу, електрика є в лікарнях, системах водо - і теплопостачання, а також інших об'єктах критичної інфраструктури.

У зв'язку з вжитими заходами екстреного характеру в даний час в Білій Церкві, Василькові, Фастові енергетикам вдалося вийти на графік відключень 4/4. Подібний графік і у Вишгородському районі.

Найскладніша ситуація в Бучанському, Броварському та частково Бориспільському районах. Там є електрика, але через масштабні пошкодження світло подається на 2-4 години, вимикається на 6-10 годин.

"Завдання для енергетиків залишається незмінним - якнайшвидше вийти на зрозумілі і справедливі графіки подачі світла. Попередньо, за 2-3 дні чекаємо зміни ситуації на краще. Це за відсутності надзвичайних ситуацій", - написав Кулеба.

Атака ворожих дронів на столицю

Рано вранці в понеділок, 19 грудня, у Києві прогриміли вибухи. Перед цим у столиці та області була оголошена повітряна тривога через атаку іранськими дронами-камікадзе "Шахід".

Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що в результаті нічної атаки дронами по Києву 19 грудня є пошкодження об'єктів критичної інфраструктури. "Енергетики і тепловики працюють над тим, щоб оперативно стабілізувати ситуацію з енерго - і теплопостачанням", - заявив він.

Як розповів глава КМВА Сергій Попко, столиця витримала кілька хвиль атак іранських "Shahed". У повітряному просторі Києва було зафіксовано понад 20 ворожих БПЛА. Сили ППО знищили орієнтовно 15.

Внаслідок ворожої атаки у Києві ввели екстрені відключення світла. Це означає, що графіки стабілізаційних відключень не працюють.

Нещодавно секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що росіяни продовжують прицільно бити по українській енергосистемі, але ми навчилися цьому протистояти. Він підкреслив, що всі викладаються на 100% по будь-якому напрямку щодо забезпечення життєдіяльності нашої країни.

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