РФ вдарила ракетами по Україні: вибухи у Києві та низці областей, є "прильоти"

Ворог обстрілює інфраструктурні об'єкти. У низці областей вимкнули світло перед ударами.

РФ вдарила ракетами по Україні/ УНИАН, pixabay.com

Російські загарбники атакували ракетами територію України. Після оголошення повітряної тривоги по всій території держави вранці у п’ятницю, 16 грудня, відбулися вибухи у Києві та низці областей.

Про звуки вибухів повідомлялося у столиці, Київській, Харківській, Миколаївській, Полтавській областях. За попередніми даними, там спрацювала протиповітряна оборона.

У той же час мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що окупанти обстрілюють інфраструктурні об’єкти у місті.

"У Харкові вибухи. Ворог обстрілює інфраструктурні об'єкти. Прошу всіх бути максимально обережними і за можливості перебувати в укриттях", – розповів він.

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Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що окупанти завдали три удари по критичній інфраструктурі Харківщини. Він зазначає, що, за попередньою інформацією, постраждалих немає.

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Пізніше у "Харківобленерго" повідомили, що Харків повністю знеструмлений.

Також повідомлялося про сильні вибухи у Дніпрі і Запоріжжі.

Голова Одеської ОВА Марченко повідомив, що є прильоти по енергетичних об’єктах у декількох областях, тому можуть бут перебої зі світлом.

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Очільник Кривого Рогу розповів, що у місті є ураження ракетами. Він закликав містян нічого не знімати і не викладати.

"Кривий Ріг. Є ураження ракетами. Нічого не знімаємо та не викладаємо у соцмережі", – написав він.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що відбулися вибухи у Деснянському районі столиці.

"Вибухи у Деснянському районі столиці. Всі служби їдуть на місце. Залишайтеся в укриттях!", – написав він.

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Після цього Кличко повідомив, що відбулися ще вибухи у Дніпровському та Голосіївському районах.

Ворог може атакувати і ракетами, і дронами

Український журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що окупанти можуть одночасно атакувати і ракетами, і безпілотниками-камікадзе. Він закликав українців бути пильними.

Також Цаплієнко повідомив, що загарбники запустили уже третю хвилю ракет.

Нагадаємо, раніше голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що російські окупанти запустили по Україні близько 60 ракет вранці. Після цього він заявляв, що окупанти зробили ще два залпи ракетами "Калібр". Потім повідомлялося уже про третю хвилю запуску ракет.

Раніше військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко зазначав, що Росія не зможе виснажити українську ППО іранськими ударними безпілотниками, які використовуються для терору мирних громадян.

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