У Кривому Розі ракета влучила у житловий будинок: з-під завалів дістали дитину, пошуки людей тривають

Мер міста закликав місцевих жителів нічого не знімати і не викладати у соцмережах.

У Кривому Розі ракета влучила у житловий будинок/ Фото ілюстративне, Telegram

Під час масованого ракетного удару російських окупантів по Україні була низка "прильотів" по енергетичних та інших об’єктах у різних областях. У Кривому Розі в Дніпропетровській області було влучання у житловий будинок.

Про це повідомив український журналіст Андрій Цаплієнко. Які наслідки мав цей удар, він не уточняє.

"Кривий Ріг. Влучання у житловий будинок", – коротко написав журналіст.

У той же час мер Кривого Рогу повідомляв, що у місті є ураження ракетами.

"Кривий Ріг. Є ураження ракетами. Нічого не знімаємо та не викладаємо у соцмережі", – написав він.

У місцевих Telegram-каналах повідомляють, що під завалами опинилися люди. Звідти уже дістали дівчинку. Який стан у дитини, поки що невідомо.

У той же час у Кривому Розі почалися перебої з електроенергією та водопостачанням, котельні теплогенеруючих підприємств працюють в аварійному режимі.

Ракетний удар РФ по Україні

Нагадаємо, раніше голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що російські окупанти запустили по Україні близько 60 ракет вранці 16 грудня. Після цього він заявляв, що окупанти зробили ще два залпи ракетами "Калібр". Потім повідомлялося уже про третю хвилю запуску ракет

У Києві та низці областей держави відбулися вибухи. Частково це було спрацювання протиповітряної оборони, проте у деяких місцях повідомлялося про прильоти по енергетичних об’єктах.

Три удари було завдано по критичній інфраструктурі Харківщини, також окупанти вдарили по енергооб’єктах в інших областях. У столиці України відбулися вибухи у Деснянському, Дніпровському і Голосіївському районах.

Читайте також: