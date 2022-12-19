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Атака дронів на столицю: у Києві прогриміла серія потужних вибухів - що відомо

19 грудня 2022, 05:43
Силам ППО вдалося збити 9 ворожих дронів, але, за даними очевидців, є і "прильоти".
Вибухи в Києві, бомбосховище
Рано вранці 19 грудня в Києві прогриміли вибухи / Фото УНІАН, Telegram

Рано вранці в понеділок, 19 грудня, в Києві пролунали вибухи. Перед цим у столиці та області була оголошена повітряна тривога через атаку баражуючими боєприпасами "Шахід".

У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що силам ППО вдалося збити 9 ворожих дронів.

"В Києві йде повітряна тривога. Ворог атакує столицю боражуючими боєприпасами "Shahed". Працює ППО. В даний час в повітряному просторі Києва збито вже 9 ворожих БПЛА", - йдеться у повідомленні.

За даними ЗМІ, в столиці прогриміли потужні вибухи близько 04:28 години ранку, а також близько п'ятої години ранку. Повідомляється, що був "приліт".

У мережі з'явилися фото пожежі після одного з вибухів.

Вибух і пожежа в Києві
Вибух і пожежа в Києві / Фото Telegram

Повідомляється також, що після вибуху в будинках, які перебували в зоні ударної хвилі, розбилися вікна. Крім того, в деяких районах міста згасло світло.

Також Telegram-канали писали про вибухи в Київській області, "приліт"попередньо був у житловий будинок.

Пізніше нічну атаку "Shahed" на Київ прокоментував начальник КМВА Сергій Попко.

"Столиця витримала кілька хвиль іранських атак "Shahed". У повітряному просторі Києва було зафіксовано понад 20 ворожих БПЛА. Сили ППО знищили близько 15 дронів", - написав він у Telegram.

"На жаль, є влучення в об'єкт критичної інфраструктури. Аварійні служби усувають наслідки. Інформація про жертви та руйнування уточнюється", - повідомив Попко.

Глава ОВА Олексій Кулеба уточнив, що в Київській області пошкоджено об'єкти інфраструктури та приватні будинки. За попередніми даними, постраждали двоє людей.

Як писав Главред, раніше в ЗСУ спрогнозували, чи слід очікувати від РФ ракетних обстрілів на Новий рік.

Також повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія хоче влаштувати нову масштабну атаку на Україну в 2023 році.

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