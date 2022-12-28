"Відключення триватимуть": експерт-енергетик дав песимістичний прогноз на 2023 рік

У 2023 році українським енергетикам доводиться використовувати тільки тимчасові схеми для того, щоб забезпечити жителів країни електрикою, говорить експерт.

Експерт-енергетик дав песимістичний прогноз на 2023 рік / Колаж фото УНІАН і скріншот з відео

У майбутньому році менш або більш довготривалі відключення світла будуть зберігатися. Про це в інтерв'ю Главреду заявив президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" та експерт з питань енергетики Михайло Гончар.

"Не потрібно плекати ілюзій щодо того, що ми пройдемо зиму, настане весна, все відновимо, і все буде так, як було до цього. Не буде. І питання не тільки у виконанні величезних обсягів робіт, ввезенні обладнання (якого ще немає), але і в тому, що російські атаки не завершені. Зрозуміло, що вони будуть мати місце і протягом зимового періоду, тому нам по суті доведеться створювати нову конфігурацію енергосистеми. Тому що традиційна конфігурація, яка, фактично, є пострадянською спадщиною, переважно знищена, і в умовах війни її не вдасться повністю відновити. Тим більше, що спроба все відновити в таких умовах буде певною мірою марнотратством, тому що будуть зберігатися ризики повторного знищення. Тобто наступного року нам доведеться перебиватися тимчасовими схемами з усіма наслідками. Те, що ми бачимо зараз – менш або більш довготривалі відключення – буде продовжуватися", − сказав він.

Нагадаємо, зараз через регулярні ракетні удари РФ по всій Україні були введені аварійні відключення електропостачання. Окупанти під час масованої ракетної атаки регулярно потрапляють в об'єкти критичної інфраструктури.

Раніше повідомлялося, що в Києві почнуть вимикати світло навіть в тих будинках, в яких раніше постійно була електрика через заживлення від однієї лінії з об'єктами критичної інфраструктури. Такі будинки відключатимуть від мережі в ручному режимі.

Інші новини: