"Відключення триватимуть": експерт-енергетик дав песимістичний прогноз на 2023 рік

У майбутньому році менш або більш довготривалі відключення світла будуть зберігатися. Про це в інтерв'ю Главреду заявив президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" та експерт з питань енергетики Михайло Гончар.
"Не потрібно плекати ілюзій щодо того, що ми пройдемо зиму, настане весна, все відновимо, і все буде так, як було до цього. Не буде. І питання не тільки у виконанні величезних обсягів робіт, ввезенні обладнання (якого ще немає), але і в тому, що російські атаки не завершені. Зрозуміло, що вони будуть мати місце і протягом зимового періоду, тому нам по суті доведеться створювати нову конфігурацію енергосистеми. Тому що традиційна конфігурація, яка, фактично, є пострадянською спадщиною, переважно знищена, і в умовах війни її не вдасться повністю відновити. Тим більше, що спроба все відновити в таких умовах буде певною мірою марнотратством, тому що будуть зберігатися ризики повторного знищення. Тобто наступного року нам доведеться перебиватися тимчасовими схемами з усіма наслідками. Те, що ми бачимо зараз – менш або більш довготривалі відключення – буде продовжуватися", − сказав він.
Нагадаємо, зараз через регулярні ракетні удари РФ по всій Україні були введені аварійні відключення електропостачання. Окупанти під час масованої ракетної атаки регулярно потрапляють в об'єкти критичної інфраструктури.
Раніше повідомлялося, що в Києві почнуть вимикати світло навіть в тих будинках, в яких раніше постійно була електрика через заживлення від однієї лінії з об'єктами критичної інфраструктури. Такі будинки відключатимуть від мережі в ручному режимі.
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