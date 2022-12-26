Скасування 'блекауту': українців попередили про фейк щодо аварійних відключень

В Укренерго впевнені, що метою провокації є спроба РФ розбурхати суспільство.

В Україні розганяють фейк щодо віялових відключень / ДТЕК Київські електромережі, УНІАН

У соцмережах поширюють фейкову інформацію про нібито скасування аварійних відключень в Україні.

Як йдеться в повідомленні НЕК Укренерго в Telegram, для цього використовують фальшиву сторінку компанії.

В Укренерго впевнені, що метою провокації є спроба РФ розбурхати суспільство.

"Аварійні відключення - це вимушений крок, який застосовується виключно при наявності дефіциту, для збереження балансу виробництва і споживання в енергосистемі. Відмовитися від них енергетики зможуть тільки після повного припинення ворожих атак на нашу енергосистему", – йдеться в повідомленні.

У компанії акцентували, що Укренерго має лише одну офіційну сторінку у Фейсбуці та лише один офіційний Telegram-канал.

"Будь-що інше, створене під нашим логотипом в соцмережах, є фейком і російської ІПСО", - підкреслили в "Укренерго".

Компанія закликала всіх небайдужих повідомляти їй про випадки фейків.

Нагадаємо, вранці в понеділок, 19 грудня, у Києві прогриміли вибухи. Перед цим у столиці та області була оголошена повітряна тривога через атаку баражуючими боєприпасами "Шахід".

У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що силам ППО вдалося збити 9 ворожих дронів.

"В Києві йде повітряна тривога. Ворог атакує столицю баражуючими боєприпасами "Shahed". Працює ППО. В даний час в повітряному просторі Києва збито вже 9 ворожих БПЛА", — йдеться в повідомленні.

За даними ЗМІ, в столиці прогриміли потужні вибухи близько 04:28 години ранку, а також близько п'ятої години ранку. Повідомляється, що був "приліт".

У мережі з'явилися фото пожежі після одного з вибухів.

Нагадаємо, раніше у Києві ввели нові графіки відключень електроенергії, які викликані обстрілами окупантами РФ об'єктів цивільної інфраструктури в Україні.

Графіки розроблені з урахуванням складної ситуації в енергосистемі, що склалася в результаті останніх терористичних обстрілів РФ.

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