"Нахабно брешуть в очі": українські заробітчани розповіли, як їх обманюють з роботою в Польщі

Людям доводиться жити в пекельних умовах - чоловіки та жінки в одній кімнаті без дверей, а зарплата в рази менша, ніж обіцяли.
Україна - в топ-10 країн за кількістю емігрантів. Наші співвітчизники активно їдуть на заробітки до сусідніх країн, зокрема - до Польщі. У жовтні 2021 року в Польщі працевлаштували рекордну кількість іноземців, більшість з них – українці.
Українські заробітчани компенсують дефіцит на ринку праці та погоджуються на найважчу і низькооплачувану роботу. Життя і робота українців у Польщі - далеко не "цукор". Найчастіше громадяни скаржаться на агентства з працевлаштування, які дають обіцянки, а потім не можуть їх виконати.
Українцям у Польщі часто доводиться по кілька місяців жити в гуртожитках, в кімнатах на 4-5 осіб. Працювати при цьому доводиться з ранку і до самої ночі. Якщо працювати менше, зарплата буде невисокою.
"Житло для людей скотиняче. Чоловіки і жінки живуть в одній кімнаті, дверей немає, просто фіранка тюлева, кухня на 18 осіб", - розповів на спеціалізованому форумі українець, який поїхав на роботу в Польщу, пише Obozravatel.
Обманюють українців і в тому, що стосується зарплати. Польські заводи готові платити агенствам за те, що вони привозять до них дешеву робочу силу з України. Самі заробітчани також платять агенствам за такі вакансії, але коли приїжджають на місце, то ситуація виявляється зовсім іншою.
"Пообіцяли хорошу роботу з хорошою оплатою, заплатив за вакансію 150 євро, а коли приїхав на місце, то зрозумів, що розвели і з оплатою, і робота така собі. А потім ще й дізнався, що ця вакансія безкоштовною повинна бути, тому що завод цій конторі гроші платить за те, що вони людей знаходять", – поскаржився українець.
читайте такожУ Польщі хворіти не можна: український заробітчанин розповів про гіркий досвід лікування"Пропонують роботу на складі в 2000 злотих (14 тис. грн) зарплатою, коли заплатив за вакансію в 4-6 тис. (24-42 тис. грн)", – розповіла інший заробітчанин.
Після скарги йому пообіцяли надати іншу роботу, проте впродовж трьох тижнів пропозиція так і не надійшла.
"Що стосується самої роботи, то я взагалі мовчу. Обіцяли що буде достатньо годин, виявилося, що замість 12 годин дадуть всього-лише 7-8. Одне розчарування! Людям брешуть просто нахабно в очі", - розповіла українка.
Як повідомляв Главред, за 10 місяців 2021 року виїхали з України і не повернулися понад 600 тисяч громадян. Цей показник є найвищим за останні 11 років.
Читайте також:
- Загадкова смерть українця у Словаччині: рідні не вірять у самогубство
- У Польщі в новорічну ніч прямо на вулиці вбили українця, поліція затримала 12 осіб
- Зарізав і спокійно ліг спати: в Італії 80-річний пенсіонер вбив дружину-українку
- Навіть староста в Італії: жителі села в Тернопільській області масово поїхали на заробітки
- Стало відомо, де українські заробітчани отримують найбільшу зарплату
- Українці мчать на заробітки в ЄС: до 2030 року з країни можуть виїхати кілька мільйонів людей