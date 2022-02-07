"Нахабно брешуть в очі": українські заробітчани розповіли, як їх обманюють з роботою в Польщі

Заробітчани з України поскаржилися, як нелегко їм доводиться жити і працювати у Польщі / УНІАН

Україна - в топ-10 країн за кількістю емігрантів. Наші співвітчизники активно їдуть на заробітки до сусідніх країн, зокрема - до Польщі. У жовтні 2021 року в Польщі працевлаштували рекордну кількість іноземців, більшість з них – українці.

Українські заробітчани компенсують дефіцит на ринку праці та погоджуються на найважчу і низькооплачувану роботу. Життя і робота українців у Польщі - далеко не "цукор". Найчастіше громадяни скаржаться на агентства з працевлаштування, які дають обіцянки, а потім не можуть їх виконати.

Українцям у Польщі часто доводиться по кілька місяців жити в гуртожитках, в кімнатах на 4-5 осіб. Працювати при цьому доводиться з ранку і до самої ночі. Якщо працювати менше, зарплата буде невисокою.

"Житло для людей скотиняче. Чоловіки і жінки живуть в одній кімнаті, дверей немає, просто фіранка тюлева, кухня на 18 осіб", - розповів на спеціалізованому форумі українець, який поїхав на роботу в Польщу, пише Obozravatel.

Обманюють українців і в тому, що стосується зарплати. Польські заводи готові платити агенствам за те, що вони привозять до них дешеву робочу силу з України. Самі заробітчани також платять агенствам за такі вакансії, але коли приїжджають на місце, то ситуація виявляється зовсім іншою.

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"Пообіцяли хорошу роботу з хорошою оплатою, заплатив за вакансію 150 євро, а коли приїхав на місце, то зрозумів, що розвели і з оплатою, і робота така собі. А потім ще й дізнався, що ця вакансія безкоштовною повинна бути, тому що завод цій конторі гроші платить за те, що вони людей знаходять", – поскаржився українець.

читайте такожУ Польщі хворіти не можна: український заробітчанин розповів про гіркий досвід лікування"Пропонують роботу на складі в 2000 злотих (14 тис. грн) зарплатою, коли заплатив за вакансію в 4-6 тис. (24-42 тис. грн)", – розповіла інший заробітчанин.

Після скарги йому пообіцяли надати іншу роботу, проте впродовж трьох тижнів пропозиція так і не надійшла.

"Що стосується самої роботи, то я взагалі мовчу. Обіцяли що буде достатньо годин, виявилося, що замість 12 годин дадуть всього-лише 7-8. Одне розчарування! Людям брешуть просто нахабно в очі", - розповіла українка.

Як повідомляв Главред, за 10 місяців 2021 року виїхали з України і не повернулися понад 600 тисяч громадян. Цей показник є найвищим за останні 11 років.

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