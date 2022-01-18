Українці мчать на заробітки до ЄС: до 2030 року з країни можуть виїхати декілька мільйонів людей

Киянка розповіла, що життя в країнах ЄС в два рази дорожче, ніж в Україні / Скріншот 5 канал

Згідно з прогнозами Інституту демографії Національної академії наук, вже до 2030 року Україну може залишити 3 мільйони працездатного населення. З кожним роком кількість людей, які прагнуть виїхати за кордон, стає все більше. Однак такий варіант майбутнього супроводжується ризиками: жити в Євросоюзі дорого, а українці змушені працювати за ненормованим графіком. Висока зарплата світить тільки тим, хто працює на шкідливій роботі, або є висококласним фахівцем.

У сюжеті 5 каналу розповівши про те, що Інститут демографії НАН України прогнозує виїзд з території країни ще 3 мільйонів українців, які шукають кращої долі в країнах ЄС. Люди сподіваються на високі зарплати, але не замислюються про високу вартість життя у Європі.

читайте такожНе сплатив аліменти та йшов пішки на заробітки до Польщі: у горах Закарпаття затримали чоловікаКиянка Анастасія Єременко розповіла, що в країнах ЄС життя дорожче в два рази. За її словами, жити у Польщі не вигідно, а умови роботи можуть бути складними, причому в окремих випадках без гарантії повної оплати праці.

"У країнах Євросоюзу ціни вдвічі вищі - на харчування, на побутову хімію, на ті ж послуги краси. Декілька місяців я жила у Польщі і можу сказати, що це просто не вигідно. У мене є знайомий, який працював у Польщі рік, працював абсолютно легально, але був виснажливий графік – по 12 годин, 1 вихідний на тиждень і плюс йому не заплатили за останній місяць. Навіть страшно припустити, що може бути якщо влаштуватися нелегально", - каже Анастасія Єременко.

Блогер і заробітчанин з Польщі Андрій Зеланс зазначив, що не варто сподіватися на обіцянку високих зарплат. За його словами, гідний рівень заробітку може бути забезпечено тільки тим, хто або працює на шкідливій роботі, або є фахівцем з високою кваліфікацією.

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Фахівці підкреслюють, що у той же час рівень оплати праці фахівців і представників робітничих професій в Україні сьогодні конкурує з грошовою винагородою за працю, яку обіцяють за кордоном.

Нагадаємо, раніше у Варшаві розповіли, що понад 300 тисяч українців на території Польщі вже оформили посвідку на проживання. Найчастіше вони відправляються на заробітки і планують залишитися там жити. У близько 84% громадян України є документи на тимчасове проживання.

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