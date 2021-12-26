Загадкова смерть українця у Словаччині: рідні не вірять у самогубство

Загадкою залишається те, як молодий чоловік опинився в Словаччині, адже працював він у Польщі.
У Словаччині виявили тіло 28-річного українця заробітчанина Павла Куропася, який працював у Польщі. Правоохоронці говорять про самогубство, однак у справі багато неясностей.
Загиблого знайшли 17 грудня, йдеться в матеріалі Каналу 24. Загадкою залишається те, як молодий чоловік опинився в Словаччині, адже працював він у Польщі.
За словами рідних Куропася, зв'язок з ним обірвався ще 10 грудня. Місцеві правоохоронці списують все на самогубство, однак і рідні, і друзі чоловіка відмовляються в це вірити.
Не виключено, що заробітчанин повертався додому через Словаччину. Але його рідне місто Мостиськ розташоване біля Польщі і робити гак через Словаччину йому було нелогічно.
Водночас передумов для самогубства рідні не бачать, незважаючи на версію словацьких правоохоронців.
Враховуючи той факт, що Павло їхав із заробітків і, ймовірно, віз з собою гроші, на думку спадає версія про навмисне вбивство.
"Є версія, що він просто вийшов з поїзда, тому що у нього була пересадка, і його вбили через гроші. Вибачте, ну не міг він вийти з двома мужиками покурити і, щоб то було самогубство. Він теж не був ідіотом", - каже знайомий загиблого Михайло Босий.
Додамо, що попередньо, на тілі українця знайшли ножові поранення. Тепер, не дочекавшись допомоги від посольства і страхової компанії, рідні самостійно намагаються перевезти тіло Куропася на батьківщину.
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Нагадаємо, в одному з хостелів в Стараховіце в Польщі виявили тіло 51-річної громадянки України. Поліція і прокуратура встановлюють обставини її смерті. Не виключають, що до смерті жінки міг бути хтось причетний.
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