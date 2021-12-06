Кількість заробітчан у Польщі злетіла: де і скільки заробляють українці

Українські заробітчани масово їдуть до Польщі / http://actual.today

У жовтні в Польщі працевлаштували рекордну кількість іноземців, більшість з них – українці.

Це на 23,8% більше, ніж 2 роки тому, коли ще не було пандемії, повідомляє Фонд соціального страхування Польщі.

За рік кількість українських трудових мігрантів збільшилася на 19,2%. Хоча число легально працюючих українців у Польщі рекордне, проте все одно не вистачає робочих рук.

Де і скільки українці можуть заробити в Польщі

У 2021 році попит на працівників збільшився на 90%. Робочі руки потрібні підприємствам:

харчової та переробної промисловості;

виробництву пластмасових виробів;

логістичної галузі.

Це ті сектори економіки, де працює близько 80% українців у Польщі.

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Згідно з даними дослідження аналітичного центру Gremi Personal, 80,6% українців їдуть працювати до Польщі через більш високі зарплати, ніж в Україні.

В даний час на польських фабриках і заводах можна заробити 25-40 тис. гривень і вище. З Нового року в Польщі зросте мінімальна погодинна ставка оплати праці. Це означає, що в середньому українці будуть заробляти в Польщі на 2 тис.грн. більший.

Польща чекає більше українських заробітчан

У Польщі число українських заробітчан досягла історично високої позначки, при цьому попит на них все ще залишається високим.

Одна з причин: ВВП у сусідів за підсумками року збільшиться на 11,1%, поляки активно виходять з кризи і потребують робочої сили.

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Раніше повідомлялося, що вирушаючи з України на заробітки за кордон, українці змушені стикатися з проблемою отримання медичної допомоги. Потрапити на прийом до лікаря стає складним завданням, а приватна медицина залишається дорогою. Навіть страховка не є гарантією того, що людина вчасно отримає медичну допомогу.

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