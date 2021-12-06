УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Кількість заробітчан у Польщі злетіла: де і скільки заробляють українці

6 грудня 2021, 11:46

У 2021 році попит на працівників у Польщі збільшився на 90%.

Заробітчани
Українські заробітчани масово їдуть до Польщі / http://actual.today

У жовтні в Польщі працевлаштували рекордну кількість іноземців, більшість з них – українці.

Це на 23,8% більше, ніж 2 роки тому, коли ще не було пандемії, повідомляє Фонд соціального страхування Польщі.

За рік кількість українських трудових мігрантів збільшилася на 19,2%. Хоча число легально працюючих українців у Польщі рекордне, проте все одно не вистачає робочих рук.

Де і скільки українці можуть заробити в Польщі

У 2021 році попит на працівників збільшився на 90%. Робочі руки потрібні підприємствам:

  • харчової та переробної промисловості;
  • виробництву пластмасових виробів;
  • логістичної галузі.

Це ті сектори економіки, де працює близько 80% українців у Польщі.

Реклама

Згідно з даними дослідження аналітичного центру Gremi Personal, 80,6% українців їдуть працювати до Польщі через більш високі зарплати, ніж в Україні.

В даний час на польських фабриках і заводах можна заробити 25-40 тис. гривень і вище. З Нового року в Польщі зросте мінімальна погодинна ставка оплати праці. Це означає, що в середньому українці будуть заробляти в Польщі на 2 тис.грн. більший.

Польща чекає більше українських заробітчан

У Польщі число українських заробітчан досягла історично високої позначки, при цьому попит на них все ще залишається високим.

Одна з причин: ВВП у сусідів за підсумками року збільшиться на 11,1%, поляки активно виходять з кризи і потребують робочої сили.

читайте такожУ ЄС вирішили покликати українських заробітчан на збір полуниці та догляд за худобою

Раніше повідомлялося, що вирушаючи з України на заробітки за кордон, українці змушені стикатися з проблемою отримання медичної допомоги. Потрапити на прийом до лікаря стає складним завданням, а приватна медицина залишається дорогою. Навіть страховка не є гарантією того, що людина вчасно отримає медичну допомогу.

Читайте ще:

viber
новини Польщі заробітчани новини України робота в Польщі
Зараз ви переглядаєте новину «Кількість заробітчан у Польщі злетіла: де і скільки заробляють українці». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Найсмачніший оселедець під шубою на Новий рік 2022: всього один інгредієнт зробить салат неймовірнимНайсмачніший оселедець під шубою на Новий рік 2022: всього один інгредієнт зробить салат неймовірним Новий рік 2022: подарунки за знаками зодіаку, які допоможуть залучити удачуНовий рік 2022: подарунки за знаками зодіаку, які допоможуть залучити удачу Гороскоп на сьогодні 5 грудня 2021: Тільцям – вдалі збіги, Стрільцям - неприємностіГороскоп на сьогодні 5 грудня 2021: Тільцям – вдалі збіги, Стрільцям - неприємності Гороскоп на сьогодні 6 грудня 2021: Дівам – хитрість, Терезам – втрати, Скорпіонам - образиГороскоп на сьогодні 6 грудня 2021: Дівам – хитрість, Терезам – втрати, Скорпіонам - образи "Я не сонце, Галя": Разумков і Третьякова зчепилися в Раді"Я не сонце, Галя": Разумков і Третьякова зчепилися в Раді
12:48

MARUV і не снилося: Анна Неплях в облягаючому латексному платті і панчохах розбурхала шанувальників

12:46

Трагедія в Луцьку: наклала на себе руки мама померлої від отруєння каштанами дівчинки

12:34

Прихильниця Путіна запропонувала вигнати Туреччину з НАТО і зробила заяву щодо вторгнення РФ в УкраїнуВідео

12:29

"Минулорічної ціни уже не чекайте": наскільки подорожчає свинина перед Новим роком

12:17

У Тернополі завершили "Велике будівництво" найбільшої транспортної розв’язки Західної України

Реклама
12:07

Ольга Фреймут засвітила гарячого красеня-брата

12:05

Любовний гороскоп на тиждень 6-12 грудня: Близнюкам - обман, Козерогам - неймовірні зміниВідео

11:46

Кількість заробітчан у Польщі злетіла: де і скільки заробляють українціВідео

11:26

Антитютюнові активісти просять парламент розібратися з нелегальними сигаретами Duty Free на українському ринку

11:26

Завіє снігом і посиляться морози: Україну накриє сильна негодаВідео

11:16

В Україні знизилися темпи вакцинації: щеплень проти COVID-19 стало втричі меншеВідео

11:04

Фінансовий гороскоп на тиждень 6-12 грудня: Тільцям - обман, Дівам - дивовижне везінняВідео

11:03

Схудла Зарицька показала соковиті вигини в мокрому купальнику

10:59

"Більш смертоносна": розробник вакцини AstraZeneca прогнозує нову небезпечну пандеміюВідео

10:23

Боржникам загрожує відключення послуг ЖКГ: українцям готують драконівські штрафиВідео

10:16

День Катерини: традиції і заборони, магія дня і молитва

10:08

Місячний гороскоп на тиждень 6-12 грудня: Стрільцям - сумнівні пропозиції, Дівам - удача в грошахВідео

09:56

Україна в оточенні 175 тисяч військових РФ: у Міноборони оголосили про готовність Києва до сценаріюВідео

09:49

У Києві снігопад спричинив затори: які дороги автомобілістам краще оминатиФотоВідео

09:16

В Україні змінилися правила карантину - повний список заборонВідео

Реклама
08:47

"Україна - новий Афганістан для РФ" та удар по ПП-2: Байдену назвали план діалогу з ПутінимВідео

08:45

Коли день святого Миколая 2021 в Україні: дата, традиції свята та заборони дня

08:33

Гороскоп на сьогодні 6 грудня 2021: Дівам – хитрість, Терезам – втрати, Скорпіонам - образиВідео

08:20

Різкий спад: за добу в Україні 4,4 тис. нових хворих на коронавірус і 239 смертей

07:45

Урочисті "цілування в ясна" між кремлівськими дресувальниками та їх підлеглимиПогляд

07:38

Продають м'ясо без м'яса: експерти з'ясували, як вибрати якісну тушкованкуВідео

07:10

Напад з Білорусі чи Донбасу і коридор до Криму: експерт назвав сценарії удару по УкраїніВідео

06:36

Омікрон може бути менш небезпечним, ніж Дельта - головний інфекціоніст СШАВідео

06:28

У Росії можна чітко зафіксувати перехід до фашизоїдного управлінняПогляд

06:01

Трохи дикий, але дуже цікавий принт зебра повернувся в моду на зиму 2022ФотоВідео

05:50

Ці дії притягують бідність: названо три речі, які не можна робити з грошимаВідео

05:31

Україну заморозить до -30°: синоптик дав крижаний прогноз і назвав терміниВідео

05:02

Загроза окупації України і газовий удар по Європі: експерт оголосив про небезпечну ситуаціюВідео

04:47

З днем Збройних Сил України - листівки, картинки та привітання захисникам

04:22

Спробуйте прямо зараз: смачний м'ясний салат на Новий рік 2022 Карнавальна маска за 15 хвилинВідео

03:55

Українці активно їдуть на заробітки за кордон: названо приголомшливу цифру за 2021 рікВідео

03:14

Привітання з днем ангела Олександра в прозі і віршах, душевні картинки іменинникам

02:46

В Україні накрутять ціни на горілку і пиво: коли чекати рекордної вартості алкоголю

02:17

Зухвала Віра Брежнєва в одному топі показала пишні грудиВідео

01:45

Експерти назвали два простих способи для перевірки якості сметани

Реклама
01:16

Долар "проб'є стелю": експерт дав несподіваний прогноз І назвав терміниВідео

00:51

Прикмети на 6 грудня: що не можна робити в день Олександра і як не потрапити в бідуВідео

05 грудня, неділя
23:52

Аварія на Бурштинській ТЕС виявилася смертельною: загинув машиніст

23:27

Дієтолог назвала найкорисніші продукти для хворих на діабет

23:00

У Києві таксист висадив п'яних пасажирів за ненависть до української мовиВідео

22:19

"Катастрофічне насильство в Україні": у США пояснили, як запобігти агресії РФВідео

22:17

У моторошній аварії загинув батько з дітьми, за життя матері борються медики

21:55

Коронавірус забрав життя українського композитора і музиканта

21:28

Україну стрімко накриє небезпечна вірусна епідемія: названо причину і терміниВідео

21:19

Резніков звернувся до США, Канади та Британії через можливий напад РФ

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти