За 2021-й з України виїхала рекордна за 11 років кількість громадян

Лише в 2020-му році українців, які повернулися додому, було більше ніж тих, які поїхали / Фото prm.ua

За 10 місяців 2021 року виїхали з України та не повернулися понад 600 тисяч громадян. Цей показник є найвищим за останні 11 років.

Всього з 2011 по 2020 роки в Україну не повернулися 2,6 мільйона наших співгромадян. Судячи з показників поточного року, можна очікувати, що якщо в листопаді-грудні не буде масового повернення українців додому, то сукупне негативне сальдо за 11 років складе понад 3,3 мільйона осіб, свідчать дані Opendatabot.

Зазначається, що в період після 2014 року щорічна кількість громадян, які не повернулся, помітно знизилася. Водночас рахунок все одно йшов на сотні тисяч. Єдиний рік з позитивним сальдо - це 2020-й, коли пандемія коронавірусу була в самому розпалі. Тоді українців, які повернулися додому, було на 80 тисяч більше, ніж тих, хто поїхав.

Точних офіційних даних про те, скільки українців щорічно мігрує з країни і на який період, немає. Останні дослідження Державної служби статистики України показують, що в 2015 – 2017 роках 4,5% всього населення України (1,3 мільйона українців) хоча б раз у житті працювали за кордоном. У період, коли кордон Польщі був закритий, українці виїжджали на роботу до Німеччини та Литви.

Згідно з даними Міжнародної організації з міграції та ООН, кількість мігрантів у світі щорічно зростає. Наприклад, в 1990 році їх було 153 мільйони, а в 2020 році цей показник збільшився до 281 мільйона осіб. Водночас майже дві третини з них є трудовими мігрантами.

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Як повідомляв Главред, у жовтні 2021 року у Польщі працевлаштували рекордну кількість іноземців, більшість з них - українці. Це на 23,8% більше, ніж 2 роки тому, коли ще не було пандемії.

У грудні прессекретар польського управління у справах іноземців Якуб Дудзяк заявив, що в Польщі вже понад 300 тисяч громадян України мають посвідку на проживання. У більшості випадків вони відправляються туди на заробітки. Причому найчастіше українці мають намір залишитися там жити. У близько 84% українців є документи на тимчасове проживання на території Польської держави.

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