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Зарізав і спокійно ліг спати: в Італії 80-річний пенсіонер убив дружину-українку

10 січня 2022, 07:58

Наталя познайомилася з Канжіні дуже давно. Спочатку жінка працювала у нього домробітницею, потім вони одружилися. Нещодавно чоловік почав ревнувати жінку.

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В Італії 80-річний пенсіонер по-звірячому вбив дружину-українку / колаж

Наприкінці грудня в Італії загинула 61-річна українка Наталя Киричок. Її вбив чоловік - 80-річний Віто Канжіні. Подружжя прожило разом 17 років і раніше нечасто сварилися, але нещодавно чоловіка почали захльостувати ревнощі.

Убивство сталося в ніч з 25 на 26 грудня 2021 року в італійському містечку Фанано-ді-Градара. Пенсіонер напав на Наталію серед ночі - завдав кілька ударів ножем у різні частини тіла. Після того, як жінка померла, він залишив тіло на підлозі та ліг спати, а вранці спокійно пішов гуляти з собакою, пише Obozrevatel.

Адвокат італійця каже, що Канжіні випив багато алкоголю і прийняв "віагру". До цього подружжя посварилися, і він хотів помиритися, але дружина відмовила йому в інтимі, тому чоловік і вбив її.

Але є інформація й про те, що насправді в той вечір італієць був тверезим і ніколи раніше не захоплювався спиртними напоями.

Сам Канжіні каже, що нібито намагався повідомити про вбивство своєму знайомому, але той не повірив. Потім він подзвонив власнику ресторану, в якому працювала українка, і повідомив про вбивство. Вже після цього до нього приїхала поліція.

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Син Наталії Сергій розповів, що з Канжіні вона познайомилася багато років тому. Спочатку жінка працювала у нього домробітницею, а незабаром вони одружилися. В цілому, пара жила добре, вони навіть їздили разом відпочивати. Але в грудні минулого року ситуація змінилася після того, як Наталя повернулася з України, куди їздила оформляти пенсію.

"Ми були в Україні приблизно два тижні. Але коли вона повернулася до Італії, він як з глузду з'їхав. Став ревнувати її до всіх і до всього. Підозрював, що щось було в Україні. Говорив, що у неї роман з власником ресторану, де вона працює. Йому не подобалося, що мама працює з 17:30 до першої години ночі, пізно повертається. Вона пообіцяла йому, що звільниться звідти в кінці року, щойно закінчиться контракт", – розповів Сергій.

За кілька днів до трагедії Канжіні вигнав Наталію зі свого будинку. Їй довелося жити у подруги.

"Перед тим як вигнати її з дому, він вранці сказав їй, що вночі взяв ніж, дивився на неї та ледве стримався, щоби не вбити її. Потім він їздив в ресторан до власника і погрожував, що вб'є його. Власник навіть подав на нього заяву в поліцію. Однак за кілька днів він приїхав до подруги, де жила мама, і став зі сльозами вмовляти її повернутися. Мама його пошкодувала. Мабуть, він зрозумів, що доглядати за ним і будинком нікому, все робила мама. Після її повернення він навіть влаштував вечерю, запалив свічки. Здавалося, все минуло", – згадує син Наталії.

25 грудня українка як завжди пішла на роботу на 17:30. Повернулася вже о першій годині ночі наступного дня. Чоловік спав, а Наталя вигуляла собачку і теж лягла.

У поліції італієць говорив, що лише прикинувся сплячим. Ймовірно, він вже чекав Наталію і планував вбивство. Хоча запевняє, що не пам'ятає звідки взявся ніж, навіть пробував запевнити, що нібито дружина могла покласти його під ліжко.

Про смерть Наталії стало відомо вже після того, як власник ресторану зателефонував на мобільний телефон жінки, щоби дізнатися, чому вона не прийшла на роботу. Трубку взяв Канжіні та сказав, що вбив дружину і тепер поїде розправитися з власником закладу. Роботодавець Наталії після цього викликав поліцію.

Захист італійця стверджує, що на чоловіка так могла подіяти "віагра".

Ховатимуть жінку в її рідній Миколаївській області. Зараз син загиблої займається оформленням документів. З рідних у Наталії залишився син, невістка, онуки, також є брат.

Як повідомляв Главред, в грудні стало відомо, що в Італії 81-річний пенсіонер застрелив 67-річну доглядальницю з України. Жінка доглядала за ним і його сестрою. Хоча давно не сходилася характером з чоловіком.

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