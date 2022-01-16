Стало відомо, де українські заробітчани отримують найбільшу зарплату

Середні зарплати в цій країні досягають близько 3000 доларів.
Наприкінці минулого року польський сейм вніс поправки до законів, якими спростив працевлаштування для мігрантів.
За словами керівника експертно-аналітичного центру кадрового порталу grc.ua Руслани Березовської, в 2021 році в Польщі працювали понад 1,5 млн українців. А у зв'язку з нововведеннями, в 2022 цифра може збільшитися. писати Сегодня.
Цьому посприяє і середня пропонована зарплата в Польщі, яка, за даними аналітиків, становить близько 78 100 грн.
Зокрема, від 44 100 грн до 103 500 грн пропонує половина роботодавців. Від 103 500 до 123 300 грн – 29%. Від 123 300 грн – 21%.
Найбільше вакансій у сфері інформаційних технологій, Інтернету та телекомунікацій – 34%. На другому місці - продажі (14%). На третьому - наука і освіта (10%). Адміністративний персонал і виробництво, сільське господарство шукають по 5% роботодавців.
Найвищі зарплати пропонує сфера технологій - близько 95 600 грн. Працюючи у сфері продажів, можна отримати 76 100 грн. На виробництві та в сільському господарстві - 54 300 грн. В автомобільному бізнесі - 31 200 грн. У сфері управління персоналом та тренінгів - 26 500 грн.
Нагадаємо, вирушаючи з України на заробітки за кордон, українці змушені стикатися з проблемою отримання медичної допомоги. Потрапити на прийом до лікаря стає складним завданням, а приватна медицина залишається дорогою. Навіть страховка не є гарантією того, що людина вчасно отримає медичну допомогу.
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