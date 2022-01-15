Навіть староста в Італії: жителі села в Тернопільській області масово поїхали на заробітки

Жителі села в Тернопільській області масово поїхали на заробітки / колаж УНІАН, Суспільне

Жителі Тернопільської області масово залишають країну у пошуках роботи. Зокрема, в селі Яргорів Монастириської громади половина жителів поїхала на заробітки.

Як повідомляє "Суспільне", навіть староста села Оксана Насада працює за кордоном. У коментарі журналістам телефоном вона розповіла, що в її селі проживає 400 осіб, майже 200 з них вже поїхали за кордон, бо удома роботи немає.

"Вони не можуть прогодувати свою сім'ю і дати своїй родині належні умови для життя в Україні. Ну ось дайте дитині освіту в Україні. Так, дитина вступить, але деяке навчання платне. Дайте сьогодні дитині лікування. У мене буквально кілька днів тому дитина пішла лікуватися – половину місячної зарплати за три дні потрібно витратити", — розповіла Оксана Насада.

Староста села уточнила, що найчастіше її односельці їдуть на роботу до Великобританії, Польщі, Італії, Іспанії та Франції.

Сама Оксана Насада поїхала на заробітки до Італії. Щоб мати можливість працювати, староста взяла відпустку, а 3-річного сина залишила на свою матір.

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Водночас місцевий житель Василь Підлецький розповів журналістам, що його дружина вже 20 років на роботі в Італії, бо родині бракує грошей. Чоловік живе тільки з двома котами. На кошти, які передала його дружина, при в'їзді в село місцеві побудували каплицю.

Ще одну каплицю в селі побудувала колишня заробітчанка Анна Штангрет. Жінка поділилася, що більше не може працювати, бо хворіє. Вона звернула увагу на те, що в селі немає свого священника, газу, й автобус сюди не їздить.

"Село не живе, а виживає. Щоб жити, то потрібно мати кошти. Є дуже мало перспективи в селі. Є тільки наших два магазини. Звичайно, існує ще школа, в якій налічується приблизно 40 дітей. Багато молодих людей виїхали за кордон. Старші вже нездатні вести сільське господарство", - розповіла Ганна Штангрет.

Люди до свого рідного села повертаються тільки на свята.

Нагадаємо, за кількістю міжнародних мігрантів українського походження Україна посідає восьме місце. Тільки у 2021 році країну покинули понад 600 тисяч українців.

Раніше Сейм Польщі вніс зміни до законодавства, згідно з якими на підставі дозволу на сезонну роботу і заяви роботодавця українці зможуть законно працювати в Польщі протягом 2 років.

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