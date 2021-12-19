Україна опинилася на восьмому місці у світі за кількістю емігрантів / УНІАН

За кількістю міжнародних мігрантів українського походження Україна посідає восьме місце. Тільки цього року країну покинули понад 600 тисяч українців.

Як повідомив Офіс омбудсмана України у Facebook, протягом останніх десятиліть міграція набула величезних масштабів - унаслідок глобалізації суспільства значно збільшилася кількість людей, які прагнуть змінити місце проживання.

"Сьогодні кожна 35-та людина проживає, навчається або працює за межами своєї країни, а загальна чисельність мігрантів становить понад 300 мільйонів осіб", — йдеться в повідомленні.

За даними Opendatabot, тільки за 10 місяців 2021 року Україну покинули і все ще не в'їхали назад понад 600 тисяч українців. Це найбільший показник останніх 11 років.

За даними ООН, загальна частка мігрантів від усіх жителів планети становить близько 3,5%, переважна більшість яких родом з Індії, Мексики та Китаю. Крім того, основна частка мігрантів живе тільки в десяти країнах: США, Німеччині, Саудівській Аравії, Росії, Великобританії, ОАЕ, Франції, Канаді, Австралії, Італії.

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Раніше Сейм Польщі вніс зміни до законодавства, згідно з якими на підставі дозволу на сезонну роботу і заяви роботодавця українці зможуть законно працювати в Польщі протягом 2 років.

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