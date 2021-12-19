Україна опинилася на восьмому місці у світі за кількістю емігрантів

Тільки за 10 місяців 2021 року Україну покинули і все ще не в'їхали назад понад 600 тисяч українців.
За кількістю міжнародних мігрантів українського походження Україна посідає восьме місце. Тільки цього року країну покинули понад 600 тисяч українців.
Як повідомив Офіс омбудсмана України у Facebook, протягом останніх десятиліть міграція набула величезних масштабів - унаслідок глобалізації суспільства значно збільшилася кількість людей, які прагнуть змінити місце проживання.
"Сьогодні кожна 35-та людина проживає, навчається або працює за межами своєї країни, а загальна чисельність мігрантів становить понад 300 мільйонів осіб", — йдеться в повідомленні.
За даними Opendatabot, тільки за 10 місяців 2021 року Україну покинули і все ще не в'їхали назад понад 600 тисяч українців. Це найбільший показник останніх 11 років.
За даними ООН, загальна частка мігрантів від усіх жителів планети становить близько 3,5%, переважна більшість яких родом з Індії, Мексики та Китаю. Крім того, основна частка мігрантів живе тільки в десяти країнах: США, Німеччині, Саудівській Аравії, Росії, Великобританії, ОАЕ, Франції, Канаді, Австралії, Італії.
Раніше Сейм Польщі вніс зміни до законодавства, згідно з якими на підставі дозволу на сезонну роботу і заяви роботодавця українці зможуть законно працювати в Польщі протягом 2 років.
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