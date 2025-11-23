Ми зараз перебуваємо за два метри від закінчення війни - Келлог

Келлог розповів, що план із 28 пунктів продовжують доопрацьовувати, щоб документ містив і гарантії безпеки.

Келлог заявив, що вважає "мирний план" хорошим

"Мирний план" для України, розроблений США за участю РФ, перебуває на фінішній прямій. Про це заявив спецпредставник президента США Дональда Трампа по Україні Кіт Келлог, передає Fox News.

"Ми на останніх двох метрах... ми майже на фініші", - сказав він. відео дня

Келлог також заявив, що вважає цей "мирний план" хорошим.

"Це хороший план, просто там є речі, які потрібно краще прописати і пояснити", - зазначив спецпредставник Трампа.

Келлог розповів, що план із 28 пунктів продовжують доопрацьовувати, щоб документ містив і гарантії безпеки. За його словами, США мають бути головним гарантом угоди, щоб уникнути помилок Будапештського меморандуму і Мінських домовленостей. При цьому Європа теж зобов'язана взяти на себе частину відповідальності.

Він визнав, що окремі пункти потребують уточнень, але додав, що "основу угоди вже сформовано".

Келлог сказав, що українські представники "довіряють американцям" і що президент України Володимир Зеленський, можливо, приїде до Вашингтона, щоб підтримати план Білого дому.

Чому саме зараз з'явився мирний план США - думка експерта

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" та голова благодійного фонду "Нова дорога" Валерій Клочок в інтерв'ю Главреду заявив, що поява американського мирного плану саме зараз не є випадковою. За його словами, зараз на Україну і на Володимира Путіна здійснюється системний тиск, спрямований на те, щоб примусити обидві сторони до заморожування війни.

Клочок наголосив, що навіть замороження війни по лінії фронту стало б для української влади серйозним репутаційним ударом. За його словами, якби союзники надавали Україні достатню і своєчасну військову допомогу, ситуація сьогодні була б значно кращою.

"Але Трамп вирішив інакше. Для нього війна має закінчитися, але чи то через російську мову, чи то через російську церкву, чи то по лінії, де буде проходити кордон - йому на це глибоко наплювати", - пояснив Клочок.

Нагадаємо, США представили власне бачення завершення війни в Україні - документ із 28 пунктів, який адміністрація Дональда Трампа подала як "мирний план". Однак за своїм змістом план більше нагадує сценарій односторонніх поступок, оскільки він пропонує суттєве скорочення української армії, офіційну відмову від євроатлантичного курсу та згоду на втрату частини територій Донбасу. Для Києва такі умови фактично дорівнюють капітуляції.

На тлі цього президент Володимир Зеленський 21 листопада заявив, що тиск на Україну зараз безпрецедентний. Він наголосив, що держава не має права торгувати свободою та гідністю і не може довіряти Росії, яка вже багато разів порушувала будь-які домовленості.

Попри це, президент США публічно закликав Київ ухвалити план до четверга, 27 листопада, назвавши День подяки "вдалим моментом" для такого рішення.

Європейські партнери України також виступили проти ключових пунктів пропозиції. За словами дипломатів, українські Збройні сили мають зберегти повну обороноздатність, а базою для переговорів має бути нинішня лінія фронту.

Як повідомляв Главред, 23 листопада у Швейцарії відбудуться переговори США, України та країн ЄС щодо мирного плану Трампа. До Женеви вже прибув міністр армії США Ден Дрісколл.

Про персону: Кіт Келлог Кіт Келлог - американський державний службовець, генерал-лейтенант у відставці. У період першого президентства Дональда Трампа відповідав за питання оборонної політики, був відповідальним секретарем Ради з національної безпеки США, а в період з 13 по 20 лютого 2017 року виконував обов'язки радника американського президента з національної безпеки (після відставки Майкла Флінна). Ветеран Збройних сил США, колишній десантник. Учасник американських військових операцій у В'єтнамі, Гренаді (1983) та Іраку - Щит пустелі і Буря в пустелі (1990-1991), пише Вікіпедія. 3 лютого 2025 року призначений спеціальним представником Сполучених Штатів щодо України та Росії. У ЗМІ Келлога називають "автором мирного плану Трампа" для завершення війни РФ проти України. Журналісти неодноразово писали, що цей план може передбачати збереження контролю Росії над окупованими українськими територіями і фактичне заморожування війни.

