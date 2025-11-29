Потужний удар Сил оборони: у Криму підірвано КП, місця зберігання БпЛА та об'єкти ППО РФ

На аеродромі Саки уражено командно-диспетчерський пункт управління противника, місця зберігання ударних БпЛА "Оріон" і кілька об'єктів ППО.

https://glavred.net/ukraine/moshchnyy-udar-sil-oborony-v-krymu-vzorvan-kp-mesta-hraneniya-bpla-i-obekty-pvo-rf-10719734.html Посилання скопійоване

Завдано удару по важливих цілях РФ / Колаж: Главред, фото: Pixabay, скріншот

Головне:

Уражено пункт управління, місця зберігання ударних БпЛА і кілька об'єктів ППО РФ

Завдано удару по аеродрому Саки в окупованому Криму

Військово-Морські сили (ВМС) у взаємодії з Силами спецоперацій (ССО) Збройних сил України на аеродромі Саки на тимчасово окупованій території Криму вразили кілька важливих військових об'єктів.

Було уражено пункт управління, місця зберігання ударних БпЛА і кілька об'єктів ППО, зокрема ЗРК "Тор-М2" і "Панцир-С1", повідомила пресслужба ВМС України.

відео дня

"Підрозділи ВМС ЗС України у взаємодії з підрозділами ССО ЗС України провели успішну операцію. У результаті - на аеродромі Саки уражено командно-диспетчерський пункт управління противника, місця зберігання ударних БпЛА "Оріон" і кілька об'єктів ППО, зокрема ЗРК "Тор-М2" і "Панцир-С1", - йдеться в повідомленні ВМС України.

Повідомляється, що також було уражено установку ЗУ-23-2 на базі КамАЗа.

Атаки на об'єкти РФ: думка експертів

Удари українських дронів по російських нафтопереробних підприємствах спричинили перебої у виробництві пального і стали причиною зростання цін на бензин усередині країни. Про це повідомляє Інститут вивчення війни. За оцінками аналітиків, дефіцит пального, що виник, призведе до підвищення витрат і в компаній, і в населення, що з часом може посилити інфляційний тиск на економіку Росії.

Удари по цілях РФ - новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що підрозділи Сил оборони України вразили пункт базування кораблів Новоросійськ у Краснодарському краї в ніч на 14 листопада Росії. Під час атаки застосовувалося українське озброєння, зокрема, ракети "Нептун" і ударні БпЛА різних типів.

Нагадаємо, раніше в ISW розкрили наслідки ударів по НПЗ РФ. Уряд РФ уже оголосив про продовження заборони на експорт бензину.

Як повідомляв Главред, раніше в Росії зафіксували масштабні пожежі на стратегічних нафтопереробних заводах. Вогонь охопив одні з найбільших НПЗ Росії - Афіпський і Новокуйбишевський.

Інші новини:

Про джерело: Військово-морські сили України На балансі ВМС ЗСУ понад 50 бойових і десантних кораблів, катерів, допоміжних і спеціальних суден, розділених на дві бригади надводних кораблів, а також два дивізіони кораблів охорони і забезпечення, і дивізіон пошуково-рятувальних суден, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред