"Подвійна гра йде": Ані Лорак розповіла про невірність чоловіка

Христина Трохимчук
1 березня 2026, 16:09
Зради чоловіка руйнували шлюб співачки.
Ані Лорак інтерв'ю
Ані Лорак інтерв'ю / колаж: Главред, фото: instagram.com, Ані Лорак, скрін з відео

Ви дізнаєтеся:

  • Ані Лорак розповіла про те, що зруйнувало її шлюб з Муратом Налчаджиоглу
  • Як вона дізналася про зради чоловіка

Зрадниця України співачка Ані Лорак дала велике інтерв'ю російському YouTube-каналу, де відверто розповіла про особисте життя. Артистка розповіла про зради свого першого чоловіка Мурата Налчаджиоглу.

Лорак зізналася, що помічала дзвіночки, які сигналізували про невірність чоловіка. Співачка навіть наважилася запитати у коханого прямо, чи знайшов він собі когось на стороні. Однак правди вона так і не домоглася — чоловік продовжував запевняти її у своїй любові.

відео дня

"Дзвіночки були. Ну ти ж питаєш людину, а вона каже: "Ні, все нормально", "Тобі здалося" і так далі. Класична історія", — посміялася виконавиця.

Ані Лорак - стосунки з чоловіком
Ані Лорак — особисте життя / скрін з відео

Артистка зауважила, що її колишньому чоловікові було зручно будувати стосунки з декількома жінками одночасно. Притупляли пильність співачки його турбота і залицяння — Лорак не відчувала від чоловіка підступу, хоча приводів для підозр було багато.

"Я йому вірила, тому що людина каже: "Ні-ні". Переконував мене і дарував любов. Не те, щоб там не було цих почуттів. Ти можеш підозрювати, коли людина охолола взагалі, і ти вже розумієш. Найнеприємніше — це коли ось ця подвійна гра йде", — зізналася співачка.

Мурат Налчачоглу
Ані Лорак чоловік - Мурат Налчаджиоглу / фото: instagram.com, Мурат Налчаджиоглу

Зрадниця повідомила, що остаточно переконалася в зраді чоловіка, коли побачила знімки в ЗМІ. Це стало переломним моментом для артистки. За її словами, в той момент зламалася її внутрішня опора, адже чоловік був центром її життя.

"Це було дуже неприємно, дуже боляче. Як руйнуються, напевно, всі твої мрії. Як ніби тебе хтось кидає у воду з вишки, або ти летиш і не знаєш, коли впадеш", — поділилася Ані Лорак.

Про особу: Ані Лорак

Ані Лорак – співачка, колишня Народна артистка України (позбавлена звання восени 2024 року), яка з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну, стала на бік Росії і продовжує будувати там свою кар'єру, пояснюючи свою позицію "мистецтвом поза політикою". Лорак виховує дочку Софію (2011 р.н.) від першого шлюбу. Навесні 2025 року повідомила, що вийшла заміж вдруге.

