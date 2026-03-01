Аномальне тепло летить до України: де і коли потеплішає до +15

Синоптик Ігор Кібальчич обіцяє українцям неймовірно теплий початок березня.

https://glavred.net/synoptic/anomalne-teplo-letit-do-ukrajini-de-i-koli-poteplishaye-do-15-10745075.html Посилання скопійоване

Погода в Україні на тиждень 2-8 березня / Фото: freepik.com

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода в Україні у перший тиждень березня

Чи очікуються опади

Де буде найтепліше, а де збережеться прохолодна погода

Погоду в Україні у перший тиждень березня буде стійкою та переважно спокійною. Протягом найближчих днів погодні умови визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску та антициклональна діяльність. Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

За його словами, опади випадатимуть зрідка, а температурний режим буде теплішим за кліматичну норму, особливо у західних областях. Водночас прохолодніше залишатиметься на північному сході та в Карпатах, де можливі нічні приморозки й зберігатиметься сніговий покрив.

відео дня

Погода в Україні 2 березня

У понеділок, 2 березня, під впливом антициклону на всій території України очікується погода без опадів. Вночі та вранці місцями можливий туман. На дорогах північних та східних областей подекуди ожеледиця. Температура повітря вночі становитиме -3...+2 °С (на північному сході до -7 °С); вдень +2…+7 °С, а на півдні та крайньому заході повітря прогріється до +8…+12 °С.

Погода в Україні 2 березня / Фото: скріншот meteoprog.com

Погода в Україні 3 березня

У вівторок, 3 березня, під впливом атмосферних фронтів у більшості областей, крім західних, очікується невеликий сніг. У центральних та південних регіонах пройдуть переважно дощі. На Правобережжі подекуди туман. Температура вночі становити -3…+2 °С, а вдень — +1…+6 °С. У південній та західній частинах країни буде значно тепліше — до +6…+11 °С.

Погодав в Україні 3 березня / Фото: скріншот meteoprog.com

Погода в Україні 4 березня

У середу, 4 березея, істотних опадів не прогнозується, лише вдень та ввечері на півночі та сході можливий невеликий мокрий сніг із дощем. Вночі та вранці місцями туман. Температура вночі становитиме -4...+1 °С (на північному сході до -8 °С); вдень +1...+6 °С. На Правобережжі очікується справжнє весняне тепло — до +7...+12 °С.

Погода в Україні 4 березня / Фото: скріншот meteoprog.com

Погода в Україні 5 березня

У четвер, 5 березня, у східній частині країни та на Сумщині очікується невеликий, а місцями мокрий сніг. В решті регіонів буде сухо. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Стовпчики термометрів вночі покажуть -4...+1 °С, вдень +2...+7 °С. У південно-західній частині повітря прогріється до +12 °С.

Погода в Україні 6 березня

У п'ятницю, 6 березня, погодні умови визначатиме антициклон, тому істотних опадів не передбачається. Лише вночі на сході можливий слабкий сніг. Температура вночі очікується в межах -4...+1 °С, вдень +2...+7 °С. Традиційно на Закарпатті буде найтепліше — до +12 °С.

Погода в Україні 7 березня

У суботу, 7 березня, на всій території України встановиться малохмарна та спокійна погода без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Нічна температура становитиме -1...-6 °С, проте вдень сонце прогріє повітря до +2...+7 °С, а на крайньому заході — до +13 °С.

Погода в Україні 8 березня

У неділю, 8 березня, продовжиться період сухої та малохмарної погоди. Вночі та вранці можливий слабкий туман. Температура повітря вночі коливатиметься в межах 0...-5 °С, а вдень по всій Україні пануватиме весна: +5...+10 °С. На крайньому заході очікуються майже квітневі показники — до +11...+15 °С.

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, синоптикиня Наталка Діденко прогнозує сонячні вихідні: вночі невеликі морози, вдень — плюс. Найтепліше буде на заході та півдні — до +10…+13°.

Також 2 березня у Полтаві буде без опадів, але вночі та вранці місцями ожеледиця. Вітер посилиться до 5–10 м/с, температура — 0…+5 °С.

Крім цього, погода на Тернопільщині 1 березня буде малохмарною та без опадів, повідомили в Тернопільський обласний центр з гідрометеорології. На дорогах збережеться ожеледиця, вночі та вранці можливий слабкий туман. Вітер південно-західний, 2–7 м/с.

Читайте також:

Про персону: Ігор Кібальчич Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред