Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Синоптик

Аномальне тепло летить до України: де і коли потеплішає до +15

Руслана Заклінська
1 березня 2026, 16:09
Синоптик Ігор Кібальчич обіцяє українцям неймовірно теплий початок березня.
Аномальне тепло летить до України: де і коли потеплішає до +15
Погода в Україні на тиждень 2-8 березня / Фото: freepik.com

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода в Україні у перший тиждень березня
  • Чи очікуються опади
  • Де буде найтепліше, а де збережеться прохолодна погода

Погоду в Україні у перший тиждень березня буде стійкою та переважно спокійною. Протягом найближчих днів погодні умови визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску та антициклональна діяльність. Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

За його словами, опади випадатимуть зрідка, а температурний режим буде теплішим за кліматичну норму, особливо у західних областях. Водночас прохолодніше залишатиметься на північному сході та в Карпатах, де можливі нічні приморозки й зберігатиметься сніговий покрив.

відео дня

Погода в Україні 2 березня

У понеділок, 2 березня, під впливом антициклону на всій території України очікується погода без опадів. Вночі та вранці місцями можливий туман. На дорогах північних та східних областей подекуди ожеледиця. Температура повітря вночі становитиме -3...+2 °С (на північному сході до -7 °С); вдень +2…+7 °С, а на півдні та крайньому заході повітря прогріється до +8…+12 °С.

Погода в Україні 2 березня
Погода в Україні 2 березня / Фото: скріншот meteoprog.com

Погода в Україні 3 березня

У вівторок, 3 березня, під впливом атмосферних фронтів у більшості областей, крім західних, очікується невеликий сніг. У центральних та південних регіонах пройдуть переважно дощі. На Правобережжі подекуди туман. Температура вночі становити -3…+2 °С, а вдень — +1…+6 °С. У південній та західній частинах країни буде значно тепліше — до +6…+11 °С.

Погодав в Україні 3 березня
Погодав в Україні 3 березня / Фото: скріншот meteoprog.com

Погода в Україні 4 березня

У середу, 4 березея, істотних опадів не прогнозується, лише вдень та ввечері на півночі та сході можливий невеликий мокрий сніг із дощем. Вночі та вранці місцями туман. Температура вночі становитиме -4...+1 °С (на північному сході до -8 °С); вдень +1...+6 °С. На Правобережжі очікується справжнє весняне тепло — до +7...+12 °С.

Погода в Україні 4 березня
Погода в Україні 4 березня / Фото: скріншот meteoprog.com

Погода в Україні 5 березня

У четвер, 5 березня, у східній частині країни та на Сумщині очікується невеликий, а місцями мокрий сніг. В решті регіонів буде сухо. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Стовпчики термометрів вночі покажуть -4...+1 °С, вдень +2...+7 °С. У південно-західній частині повітря прогріється до +12 °С.

Погода в Україні 6 березня

У п'ятницю, 6 березня, погодні умови визначатиме антициклон, тому істотних опадів не передбачається. Лише вночі на сході можливий слабкий сніг. Температура вночі очікується в межах -4...+1 °С, вдень +2...+7 °С. Традиційно на Закарпатті буде найтепліше — до +12 °С.

Погода в Україні 7 березня

У суботу, 7 березня, на всій території України встановиться малохмарна та спокійна погода без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Нічна температура становитиме -1...-6 °С, проте вдень сонце прогріє повітря до +2...+7 °С, а на крайньому заході — до +13 °С.

Погода в Україні 8 березня

У неділю, 8 березня, продовжиться період сухої та малохмарної погоди. Вночі та вранці можливий слабкий туман. Температура повітря вночі коливатиметься в межах 0...-5 °С, а вдень по всій Україні пануватиме весна: +5...+10 °С. На крайньому заході очікуються майже квітневі показники — до +11...+15 °С.

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, синоптикиня Наталка Діденко прогнозує сонячні вихідні: вночі невеликі морози, вдень — плюс. Найтепліше буде на заході та півдні — до +10…+13°.

Також 2 березня у Полтаві буде без опадів, але вночі та вранці місцями ожеледиця. Вітер посилиться до 5–10 м/с, температура — 0…+5 °С.

Крім цього, погода на Тернопільщині 1 березня буде малохмарною та без опадів, повідомили в Тернопільський обласний центр з гідрометеорології. На дорогах збережеться ожеледиця, вночі та вранці можливий слабкий туман. Вітер південно-західний, 2–7 м/с.

Читайте також:

Про персону: Ігор Кібальчич

Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

погода прогноз погоди Погода в Україні Погода на завтра Погода на тиждень Ігор Кібальчич
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Вперше за багато років": на фронті стався стратегічний перелам, що відомо

"Вперше за багато років": на фронті стався стратегічний перелам, що відомо

16:42Війна
Потужний удар ЗСУ на півдні: уражені радари С-300, склади БК і жива сила РФ

Потужний удар ЗСУ на півдні: уражені радари С-300, склади БК і жива сила РФ

16:27Україна
"Трохи посвіжішає": синоптик повідомила, де в Україні 2 березня буде найтепліше

"Трохи посвіжішає": синоптик повідомила, де в Україні 2 березня буде найтепліше

14:53Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Весна розпочнеться з великого успіху: три знаки зодіаку зірвуть головний куш

Весна розпочнеться з великого успіху: три знаки зодіаку зірвуть головний куш

РФ інтенсивно стягує війська на гарячу ділянку фронту: розкрито тактику ворога

РФ інтенсивно стягує війська на гарячу ділянку фронту: розкрито тактику ворога

Гороскоп Таро на тиждень з 2 по 8 березня: Овнам - діяти, Тельцям - сюрприз

Гороскоп Таро на тиждень з 2 по 8 березня: Овнам - діяти, Тельцям - сюрприз

Ситуація загострюється: війська РФ просунулися на двох ключових напрямках

Ситуація загострюється: війська РФ просунулися на двох ключових напрямках

Гороскоп на завтра 2 березня: Ракам - втрата, Стрільцям - гармонія

Гороскоп на завтра 2 березня: Ракам - втрата, Стрільцям - гармонія

Последние новости

16:42

"Вперше за багато років": на фронті стався стратегічний перелам, що відомо

16:27

Потужний удар ЗСУ на півдні: уражені радари С-300, склади БК і жива сила РФВидео

16:14

Двоє людей зв'язали себе мотузкою на рік: навіщо вони це зробили

16:09

Аномальне тепло летить до України: де і коли потеплішає до +15

16:09

"Подвійна гра йде": Ані Лорак розповіла про невірність чоловіка

Реформа мобілізації, вищі пенсії та ціни: зміни з 1 березня для українцівРеформа мобілізації, вищі пенсії та ціни: зміни з 1 березня для українців
16:03

Навіщо в давнину нахиляли дзеркала в хатах і чіпляли їх під стелю

15:54

На Житомирщину мчить потепління: коли прогріє до +9 градусів

15:49

Що приховує корм для котів – секрети, про які мовчать виробникиВидео

14:53

"Трохи посвіжішає": синоптик повідомила, де в Україні 2 березня буде найтепліше

Реклама
14:52

Собака зникла 12 років тому: несподіваний дзвінок розчулив власницю (фото)

14:52

Чи є загроза вуличних боїв в Запоріжжі - екс-співробітник СБУ назвав ціль РФВидео

14:34

"Побачила над головою ракету": відома ведуча опинилася під атакою в ДубаїВидео

13:58

Більшість людей п’є віскі неправильно: що саме ми робимо не так

13:56

Люди, народжені в конкретні місяці, мають неймовірну інтуїцію - хто вони

13:49

Можуть в рази покращити врожай картоплі: які рослини варто посадити поряд

13:40

"Велика війна" почалася: США й Ізраїль атакували Іран, що зміниться для України

13:15

Росіянку Ірину Шейк "притисли" питанням про війну в Україні - що вона відповілаВидео

12:55

"Справедливість неминуча": Сибіга передбачив кінець путінського режиму

12:30

Фінансовий гороскоп на тиждень з 2 по 8 березня

12:29

"Все спливе": зрадниця Ані Лорак звинуватила Тіну Кароль

Реклама
12:29

Секретний режим пралки: що натиснути, щоб вона сама очистилась від плісняви

12:11

Чому не можна сіяти розсаду в землю з городу: проблема, яку більшість ігнорує

11:57

"Це було сильно": Ірину Білик пограбували в Мілані

11:50

Любовний гороскоп на тиждень з 2 по 8 березня

11:29

Не Русь: як насправді називали Україну інші народи 1000 років тому

10:53

"Бахкає, летить": українські зірки застрягли в Дубаї під обстрілами

10:53

Американці вперше застосували українську тактику використання дронів – Politico

10:24

Гороскоп Таро на тиждень з 2 по 8 березня: Овнам - діяти, Тельцям - сюрприз

10:16

Що вдалося росіянам цієї зими: Буданов назвав головний успіх ворога

10:07

Чому кіт скрегоче зубами коли дивиться у вікно: чи варто переживати хазяїну

09:51

"Синій порушник": військові Бельгії вперше затримали "тіньовий" танкер РФ

09:29

Гороскоп на завтра 2 березня: Ракам - втрата, Стрільцям - гармонія

08:58

До кінця місяця в Ірані зміниться режим: Шуліпа - про ліквідацію Хаменеїмнение

08:57

Гороскоп на тиждень з 2 по 8 березня: детальний прогноз на кожен день

08:54

США розпочали операцію проти Ірану під тиском двох країн - WP

08:53

Ліквідація аятоли Хаменеї: Іран обіцяє найжорстокішу відповідь США та Ізраїлю в історії

08:22

Карта Deep State онлайн за 1 березня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:13

Автомобільні хитрощі минулого: лайфхаки радянських водіїв

07:49

Війна на Близькому Сході загрожує відволікти світ від українського фронту - Портников

06:15

Чому люди зраджують і як відновити стосунки після зради: поради психолога

Реклама
05:28

Довгоочікуване тепло повертається на Полтавщину: синоптики назвали дати

04:30

Весна розпочнеться з великого успіху: три знаки зодіаку зірвуть головний куш

03:53

Чому забуті слова повертаються в моду: несподівана причина мовного ренесансу

03:35

Світла не буде годинами: графік вимкнення електроенергії на 1 березня в Сумах

03:30

Домашнє добриво для "тонн" врожаю: чим підгодовувати розсаду навесніВидео

02:15

Як розпізнати патологічного зрадника: 7 сигналів, які не можна ігнорувати

01:30

Кінець Всесвіту: названо несподівані терміни масштабної катастрофи

28 февраля, суббота
23:54

Відключення електроенергії 1 березня: з'явилися графіки для Києва та області

22:27

"Такий варіант можливий": тривожний прогноз нового наступу РФ на КиївВидео

22:13

Верховний лідер Ірану Хаменеї мертвий, його тіло вже знайшли: перші деталі

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Пенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини України
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Регіони
Новини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини Полтави
Новини шоу бізнесу
Алла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихОлена ЗеленськаВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт Міддлтон
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти