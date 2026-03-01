На Житомирщину мчить потепління: коли прогріє до +9 градусів

Над регіоном триматиметься мінлива хмарність, але без істотних опадів - 2 березня обіцяє бути сухим і доволі комфортним.

У Житомирі та по всій області 2 березня очікується спокійна, майже весняна погода. Над регіоном триматиметься мінлива хмарність, але без істотних опадів - день обіцяє бути сухим і доволі комфортним. Про це свідчить прогноз Житомирського обласного центру з гідрометеорології.

У Житомирі очікується західний вітер зі швидкістю 5–10 м/с, який додаватиме відчуття прохолоди, однак без різких поривів. Температура вночі коливатиметься від +1 до -1 градуса, а вдень повітря прогріється до +5…+7°, що вже натякає на поступове наближення весни.

В області погодні умови будуть подібними: мінлива хмарність та відсутність істотних опадів. У нічні та ранкові години місцями можливий слабкий туман, який швидко розсіюватиметься після сходу сонця. Західний вітер залишатиметься помірним, у межах 5–10 м/с.

Температурні показники вночі становитимуть від +3 до -2°, а вдень піднімуться до +4…+9°, залежно від території.

Такий прогноз створює сприятливі умови для поїздок, прогулянок і перших весняних справ на відкритому повітрі. Хоча ранковий туман може дещо ускладнити видимість, загалом погода обіцяє бути стабільною та передбачуваною.

