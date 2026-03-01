На Житомирщину мчить потепління: коли прогріє до +9 градусів

Головне з новини:
- У понеділок на Житомирщині очікується мінлива хмарність
- Прогнозується помірний західний вітер 5–10 м/с
- Вдень прогріє до +9°, місцями буде туман
У Житомирі та по всій області 2 березня очікується спокійна, майже весняна погода. Над регіоном триматиметься мінлива хмарність, але без істотних опадів - день обіцяє бути сухим і доволі комфортним. Про це свідчить прогноз Житомирського обласного центру з гідрометеорології.
У Житомирі очікується західний вітер зі швидкістю 5–10 м/с, який додаватиме відчуття прохолоди, однак без різких поривів. Температура вночі коливатиметься від +1 до -1 градуса, а вдень повітря прогріється до +5…+7°, що вже натякає на поступове наближення весни.
В області погодні умови будуть подібними: мінлива хмарність та відсутність істотних опадів. У нічні та ранкові години місцями можливий слабкий туман, який швидко розсіюватиметься після сходу сонця. Західний вітер залишатиметься помірним, у межах 5–10 м/с.
Температурні показники вночі становитимуть від +3 до -2°, а вдень піднімуться до +4…+9°, залежно від території.
Такий прогноз створює сприятливі умови для поїздок, прогулянок і перших весняних справ на відкритому повітрі. Хоча ранковий туман може дещо ускладнити видимість, загалом погода обіцяє бути стабільною та передбачуваною.
Нагадаємо, Главред писав, що сьогодні, 1 березня, погоду на Львівщині визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску. Очікується мінлива хмарність, без опадів.
Раніше повідомлялося, що ранок 1 березня у Дніпрі може бути дещо похмурим, але вже пообіді хмари розсіються, і місто заллє яскраве сонце. Це буде найтепліший день вихідних: денна температура сягне позначки +8 градусів.
Напередодні стало відомо, що у перший місяць весни середня температура повітря в Одесі очікується на рівні +4,5°. Прогнозована місячна кількість опадів - близько 31 мм.
Про джерело: Житомирський обласний центр з гідрометеорології
Житомирський обласний центр з гідрометеорології займається моніторингом та прогнозуванням погодних умов у Житомирській області. Він надає прогнози, попередження про небезпечні явища та оцінку забруднення атмосфери для безпеки населення та підтримки діяльності підприємств.
