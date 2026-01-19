Підірвано ЗРК, РСЗО, склади та підстанції РФ: деталі потужних ударів СБС

Головне:
- Сили безпілотних систем провели результативні удари по окупантах РФ
- У РФ значні втрати в результаті ударів українських операторів
Тільки за останні три дні Сили безпілотних систем провели результативну роботу проти окупантів РФ.
Про це розповів командувач СБС "Мадяр", повідомивши про значні втрати ворога в результаті ударів українських операторів.
Успішні удари СБС:
- пуско-зарядна установка 9А84 зі складу ЗРК С-300В на тимчасово окупованій Луганщині;
- 240-мм реактивна система залпового вогню М-1991 виробництва КНДР;
- тягові підстанції "Сартана" в Маріуполі та "Карань" в Андріївці Донецької області;
- підстанція "Азовська" 220 кВ у Старому Криму Донецької області;
- склад безпілотних літальних апаратів 144-ї дивізії 51-ї армії в Новокраснянці;
- склад БПЛА в Донецьку.
Удари були нанесені операторами 1-го ОЦ СБС, батальйону "Кайрос" 414-ї бригади "Птахи Мадяра" і 412-ї бригади "Немезіс" у координації з новоствореним Центром глибинного ураження Угруповання СБС.
Експерти про удари по цілях в РФ
За даними Інституту вивчення війни, атаки українських дронів на російські нафтопереробні підприємства порушили ланцюжки поставок палива і стали причиною зростання цін на бензин всередині країни. Аналітики відзначають, що сформована нестача палива призведе до збільшення витрат як для компаній, так і для населення, а в подальшому може спровокувати прискорення інфляційних процесів в Росії.
Удари по цілях РФ - новини по темі
Раніше повідомлялося про те, що підрозділи Сил оборони України вразили пункт базування кораблів Новоросійськ у Краснодарському краї в ніч на 14 листопада Росії. Під час атаки застосовувалося українське озброєння, зокрема, ракети "Нептун" і ударні БПЛА різних типів.
Нагадаємо, раніше в ISW розкрили наслідки ударів по НПЗ РФ. Уряд РФ вже оголосив про продовження заборони на експорт бензину.
Як повідомляв Главред, раніше в Росії зафіксували масштабні пожежі на стратегічних нафтопереробних заводах. Вогонь охопив одні з найбільших НПЗ Росії - Афіпський і Новокуйбишевський.
Про джерело: Сили безпілотних систем Збройних сил України
Сили безпілотних систем Збройних сил України (СБС) — окремий рід військ у складі Збройних сил України, що призначений для використання повітряних, морських надводних і підводних, а також наземних безпілотних та роботизованих систем. Створений 2024 року, пише Вікіпедія.
СБС були офіційно створені 6 лютого 2024 року за указом Президента України № 51/2024 "Про нарощування спроможностей сил оборони".
Цей рід військ включає повітряні, морські (надводні та підводні) та наземні безпілотні та роботизовані системи.
До складу СБС входять такі підрозділи, як 9-та окрема бригада безпілотних систем, 14-й окремий полк безпілотних авіаційних комплексів, 412-й окремий полк безпілотних систем "Nemesis", 413-й окремий батальйон безпілотних систем "Рейд" та інші.
