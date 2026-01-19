Рус
Підірвано ЗРК, РСЗО, склади та підстанції РФ: деталі потужних ударів СБС

Олексій Тесля
19 січня 2026, 19:13
261
Удари були завдані операторами 1-го ОЦ СБС, батальйону "Кайрос" 414-ї бригади "Птахи Мадяра" і 412-ї бригади "Немезіс".
ВСУ, дрон, вибух
ЗСУ завдали удару дронами по об'єктах РФ / колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, ua.depositphotos.com

Головне:

  • Сили безпілотних систем провели результативні удари по окупантах РФ
  • У РФ значні втрати в результаті ударів українських операторів

Тільки за останні три дні Сили безпілотних систем провели результативну роботу проти окупантів РФ.

Про це розповів командувач СБС "Мадяр", повідомивши про значні втрати ворога в результаті ударів українських операторів.

відео дня

Успішні удари СБС:

  • пуско-зарядна установка 9А84 зі складу ЗРК С-300В на тимчасово окупованій Луганщині;
  • 240-мм реактивна система залпового вогню М-1991 виробництва КНДР;
  • тягові підстанції "Сартана" в Маріуполі та "Карань" в Андріївці Донецької області;
  • підстанція "Азовська" 220 кВ у Старому Криму Донецької області;
  • склад безпілотних літальних апаратів 144-ї дивізії 51-ї армії в Новокраснянці;
  • склад БПЛА в Донецьку.

Удари були нанесені операторами 1-го ОЦ СБС, батальйону "Кайрос" 414-ї бригади "Птахи Мадяра" і 412-ї бригади "Немезіс" у координації з новоствореним Центром глибинного ураження Угруповання СБС.

Дрон Лютий инфографика
/ Главред

Експерти про удари по цілях в РФ

За даними Інституту вивчення війни, атаки українських дронів на російські нафтопереробні підприємства порушили ланцюжки поставок палива і стали причиною зростання цін на бензин всередині країни. Аналітики відзначають, що сформована нестача палива призведе до збільшення витрат як для компаній, так і для населення, а в подальшому може спровокувати прискорення інфляційних процесів в Росії.

Удари по цілях РФ - новини по темі

Раніше повідомлялося про те, що підрозділи Сил оборони України вразили пункт базування кораблів Новоросійськ у Краснодарському краї в ніч на 14 листопада Росії. Під час атаки застосовувалося українське озброєння, зокрема, ракети "Нептун" і ударні БПЛА різних типів.

Нагадаємо, раніше в ISW розкрили наслідки ударів по НПЗ РФ. Уряд РФ вже оголосив про продовження заборони на експорт бензину.

Як повідомляв Главред, раніше в Росії зафіксували масштабні пожежі на стратегічних нафтопереробних заводах. Вогонь охопив одні з найбільших НПЗ Росії - Афіпський і Новокуйбишевський.

Інші новини:

Про джерело: Сили безпілотних систем Збройних сил України

Сили безпілотних систем Збройних сил України (СБС) — окремий рід військ у складі Збройних сил України, що призначений для використання повітряних, морських надводних і підводних, а також наземних безпілотних та роботизованих систем. Створений 2024 року, пише Вікіпедія.

СБС були офіційно створені 6 лютого 2024 року за указом Президента України № 51/2024 "Про нарощування спроможностей сил оборони".

Цей рід військ включає повітряні, морські (надводні та підводні) та наземні безпілотні та роботизовані системи.

До складу СБС входять такі підрозділи, як 9-та окрема бригада безпілотних систем, 14-й окремий полк безпілотних авіаційних комплексів, 412-й окремий полк безпілотних систем "Nemesis", 413-й окремий батальйон безпілотних систем "Рейд" та інші.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна Росії та України Удари вглиб РФ
