Мобілізація посилиться: ТЦК викликатимуть тих, хто голосував на виборах

Автоматичне взяття чоловіків на військовий облік дозволить швидше діяти уповноваженим органам на місцях.

https://glavred.net/ukraine/mobilizaciya-usilitsya-tck-budut-vyzyvat-teh-kto-golosoval-na-vyborah-10704047.html Посилання скопійоване

ТЦК викликатимуть тих, хто голосував на виборах / колаж: Главред, фото: Львівська обласна ТЦК і СП, УНІАН

Коротко:

Реєстр виборців найчастіше оновлювався

В армії є нестача особового складу

Групи оповіщення територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП) викликатимуть українців, які голосували на виборах. Про це сказав голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко в коментарі "ТСН".

За його словами, автоматичне взяття чоловіків на військовий облік, яке впроваджують в Україні, дасть змогу швидше діяти уповноваженим органам на місцях у питаннях триваючої мобілізації.

відео дня

"Для того щоб мобілізація була ефективною, вона має спиратися на якусь інформаційну базу. Для того, щоб розуміти, з ким працювати, потрібно розуміти, хто ці люди. Тому й виходить інформація з різних реєстрів. У нас найбільш точний і повний - Реєстр виборців. Він найчастіше оновлювався. Як мінімум - до війни. Це нормальний процес, це допомагатиме швидше діяти на місцях", - каже Тимочко.

На запитання про те, чи посилиться в Україні мобілізація найближчим часом, Тимочко відповів ствердно.

"У нас мобілізація відбувається відповідно до можливостей. Звичайно, у нас є нестача особового складу. Цього ніхто не приховує. Але нам потрібно тримати баланс між мобілізацією і можливістю функціонувати в економіці", - резюмував він.

Розшук ТЦК — що потрібно знати / Інфографіка - Главред

Мобілізація в Україні - останні новини по темі

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, в Україні продовжено воєнний стан і мобілізацію. До військовозобов'язаних належать усі чоловіки від 25 до 60 років, однак для категорії 50+ існують певні особливості. Главред з'ясував, кого саме можуть мобілізувати після 50 років.

Нещодавно набув чинності закон №3632-ІХ, який передбачає створення Єдиного державного реєстру військовозобов'язаних. Його планують повністю запустити до кінця 2025 року.

Крім цього, в Україні діє новий формат служби для добровольців віком 60+ - "Контракт 60+". Як пояснив офіцер 1-го центру рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ Ілля Абель, ці контракти укладаються на період воєнного стану. Вони здебільшого стосуються небойових посад, однак за наявності офіцерського звання можуть передбачати й керівні позиції.

Інші новини:

Про персону: Іван Тимочко Тимочко Іван - учасник бойових дій, чинний військовослужбовець, голова Ради резервістів Сухопутних військ Збройних Сил України, ветеран АТО, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред