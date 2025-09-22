Рус
Мобілізація за новими правилами: що змінить запуск єдиного реєстру військовозобов’язаних

Руслан Іваненко
22 вересня 2025, 18:45
310
Юристи пояснили, як новий закон про мобілізацію запроваджує єдиний реєстр військовозобов’язаних і змінює порядок обліку громадян.
Новий реєстр військовозобов’язаних зменшить випадкові виклики людей, які не підлягають мобілізації/ Колаж: Главред, фото: 92 ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка, УНІАН

Коротко:

  • Закон №3632-ІХ створює Єдиний реєстр військовозобов’язаних
  • Реєстр запрацює до кінця 2025 року
  • Дані інтегрують із держреєстрами та податковою

В Україні набув чинності закон №3632-ІХ, який передбачає створення Єдиного державного реєстру військовозобов’язаних. Система має запрацювати до кінця 2025 року. Про зміни у мобілізації повідомив інформаційно-правовий портал "Поради юриста".

Інтеграція реєстру з іншими державними базами

Юристи пояснили, що ключовим нововведенням стане інтеграція реєстру з іншими державними базами — Державним реєстром актів цивільного стану, базами Державної міграційної служби, Міністерства внутрішніх справ, податковими даними та Пенсійного фонду.

Це дозволить територіальним центрам комплектування та соцпідтримки отримувати актуальну інформацію про місце проживання громадян, наявність відстрочок, виїзд за кордон та уникнути дублювання даних.

У Генштабі дали пояснення

У Генштабі наголосили, що оновлення обліку не є "полюванням на ухилянтів".

"Завдяки новому реєстру ми знатимемо точніше, хто підлягає мобілізації, а хто — ні. Це дозволить зробити процес більш справедливим", – зазначив речник.

У Міноборони застерегли, що за ухилення від оновлення облікових даних можуть застосовуватися штрафи або навіть адміністративне провадження.

Які українці можуть проходити службу за місцем проживання
Які українці можуть проходити службу за місцем проживання / Главред - інфографіка

Фахівці підкреслили, що нова система забезпечить автоматичний доступ до актуальних даних, підвищить адресність і обґрунтованість рішень та зменшить кількість випадкових викликів людей, які не підлягають мобілізації.

Водночас уже діє обов’язок оновлювати дані, подавати інформацію про працівників роботодавцям і посилена відповідальність за порушення мобілізаційного законодавства.

Експерт пояснив, чому чоловіки після 60 років матимуть обмежений доступ до контрактної служби

Експерт із питань безпеки та оборони Федір Веніславський у коментарі для телеканалу "Еспресо" пояснив, що чоловіки після 60 років не матимуть широкого доступу до контрактної служби у Збройних силах України. За його словами, це право надаватиметься лише вузькому колу фахівців, чия компетенція критично важлива для оборони держави.

Веніславський підкреслив, що Міністерство оборони та Генштаб погодили ідею добровільної служби для чоловіків старшого віку, але водночас наголосили на необхідності запобігти можливим зловживанням.

"Ідеться про те, щоб не допустити масового вступу на службу колишніх полковників і підполковників після 60 років із метою укладання контракту, отримання грошових виплат та подальшого перерахунку пенсії з метою поліпшення матеріального становища", — зазначив він.

Мобілізація в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 16 липня Верховна Рада України ухвалила низку важливих змін до законодавства, спрямованих на зміцнення обороноздатності країни. Одним із ключових рішень став закон №13229, який дозволяє громадянам старше 60 років добровільно підписувати контракт на військову службу. Про це повідомив народний депутат Роман Костенко.

Крім того, парламент у першому читанні підтримав законопроєкт, що фактично відновлює кримінальну відповідальність за самовільне залишення частини (СЗЧ). Про це у своєму Telegram-каналі написав депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Федієнко.

Водночас уряд затвердив новий порядок автоматизованої видачі повісток, який офіційно дозволяє надсилати їх військовозобов’язаним поштою. Про це також повідомив нардеп Олександр Федієнко.

Читайте також:

мобілізація війна в Україні новини України
