Мобілізація чоловіків 50+ - що відомо про 'таємну' директиву та кого візьмуть першими

В Україні діють спеціальні умови мобілізації чоловіків віком понад 50 років за яким їх призивають переважно за спеціальним розпорядженням Генштабу.

Мобілізація чоловіків 50+ - кого віком 50+ мобілізують в першу чергу / Колаж: Главред

Про що йдеться у матеріалі:

Як працює мобілізація чоловіків 50+

Що відомо про директиву щодо мобілізації чоловіків віком понад 50 років

Кого віком 50+ не можуть мобілізувати

В Україні продовжено дію воєнного стану та мобілізації. Так до категорії військовозобов’язаних відносять всіх чоловіків віком від 25 до 60 років. Однак, щодо мобілізації військовозобов’язаних віком 50+ років є певні нюанси.

Главред з’ясував, кого можуть мобілізувати після 50 років та на які посади.

Як відбувається мобілізація 50+

В Україні діє директива, що передбачає мобілізацію чоловіків віком 50–60 років лише за окремим розпорядженням Генерального штабу – це є узгодженою позицією військового керівництва. Про це в коментарі LIGA.net повідомив нардеп Федір Веніславський, член комітету Верховної Ради з нацбезпеки та оборони.

Він підтвердив наявність у директиві Командування Сухопутних сил положення, яке обмежує призов у цій віковій категорії. За словами Веніславського, після 50 років мобілізують лише тих, хто має дефіцитні військово-облікові спеціальності.

Федір Веніславський / Фото: УНІАН

Чи припинили мобілізацію чоловіків 50+ в Україні

Чутки про нібито зупинку мобілізації чоловіків після 50 років не відповідають дійсності — вони підлягають службі, але не на передовій. Про це заявив в ефірі телеканалу Еспресо військовий адвокат, кандидат юридичних наук Євген Филипець.

"Звідки взялася інформація про цю директиву - її поширив один народний депутат, і далі це підхопили. Як на мене, вона була зашвидко підхоплена і зовсім не аргументована. Питання ставиться не в контексті мобілізації 50-60-річних, а в контексті місця їхньої мобілізації, в які підрозділи. Люди для себе зафіксували, що військовозобов'язаних за 50 не мобілізовують. Але цього немає. Мобілізація 50-річних не зупинена", - пояснив правник.

Які пенсіонери України не підлягають мобілізації / Главред - інфографіка

Він пояснив, що при визначенні місця служби враховують вік та стан здоров’я військовозобов’язаних. За наявною директивою командування Сухопутних військ, чоловіків віком 50–60 років направляють переважно до частин забезпечення відповідно до їхніх можливостей. За словами адвоката, у практиці вже були випадки, коли чоловіків 53–54 років після навчання скеровували саме в такі підрозділи. Таким чином, мобілізація людей старше 50 років продовжується.

"Тому основний аргумент такий: мобілізація людей віком 50+ не зупинена, але їх мобілізовують в частини забезпечення. Проте і те забезпечення є різне. Ми розуміємо, що є забезпечення частин, які воюють на сході. З цим виникає багато непорозумінь у людей, але загалом такі особи підлягають мобілізації, і лише вирішується питання про місце проходження військової служби", - заявив військовий адвокат.

Чи існує заборона на мобілізацію чоловіків 50+

Начальник сектору мобілізаційно-оборонної роботи Сумського обласного ТЦК та СП Сергій Монукало в інтерв’ю Главреду повідомив, що в Україні внесли зміни до правил мобілізації для військовозобов’язаних віком 50–60 років. Тепер їх можуть призивати лише за спеціальним мобілізаційним розпорядженням. За його словами, процедура є прозорою — обмеження як такого немає, однак мобілізація відбувається за письмовою згодою військових частин і стосується підрозділів забезпечення або Державної служби спеціального транспорту, а не штурмових військ.

"Відповідно, такі військовозобов'язані проходять ВЛК на стан придатності, з ними працюють рекрутери з відповідних військових частин, спілкуються з ними в ТЦК, і за результатами співбесіди виписують відношення до військової частини та відповідну військову спеціальність. Після цього списки затверджуються Генеральним штабом, і в мобілізаційному розпорядженні вказуються конкретні прізвища, аби людина розуміла, що вона нікуди до іншої частини чи на іншу спеціальність не поїде", - вказав він.

Мобілізація 50+ директива – що відомо

Адвокат об’єднання "Віннер Партнерс" Сергій Литвиненко в коментарі УНІАН зазначив, що серед військовозобов’язаних чоловіків виокремлюють категорію 50+, оскільки політики часто посилаються на директиву командування Сухопутних військ ЗСУ. Вона передбачає, що мобілізація чоловіків старше 50 років здійснюється лише за спеціальним розпорядженням Генштабу, тобто масового призову у віці 50–60 років не проводять, а кожну ситуацію розглядають окремо.

/ Фото: УНІАН

"Про існування такої директиви ми знаємо лише зі слів політиків, і ще відомо, що вона начебто має гриф "ДСК" - "Для службового користування", і тому з її текстом не можна ознайомитися, зокрема, надіславши адвокатський запит з відповідним проханням", - пояснює адвокат.

Водночас у Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки діють внутрішні розпорядження та мобілізаційні завдання Генштабу ЗСУ, які визначають потрібну кількість військових, їхній рекомендований вік та спеціальність.

"Таких розпоряджень та мобілізаційних завдань немає в публічному доступі та є службовою інформацією, виключно до ТЦК та СП. Тому посилатися на певні умови чи правила мобілізації чоловіків віком від 50 років є неможливим", — зазначила Марина Бекало в коментарі TСН.ua.

Чи є мобілізація чоловіків віком 50+ порушенням закону – кого віком 50+ мобілізують в першу чергу

При цьому мобілізація чоловіків старше 50 років на бойові посади не суперечить закону. Марина Бекало підкреслює, що наявність військової спеціальності чи бойового досвіду суттєво підвищує ймовірність призову навіть після 50 років, особливо якщо йдеться про дефіцитні професії — інженерів, медиків, ремонтників техніки та інші важливі для армії спеціальності.

Де можуть служити чоловіки 50+ - перелік посад

Заступниця начальника районного територіального центру комплектування Києва, майор Лариса Козак на пресконференції повідомляла, що існують керівні документи, які передбачають призов громадян віком понад 50 років здебільшого у частини забезпечення.

За її словами, згідно з інструкціями, військовозобов’язаних цієї вікової групи зазвичай визначають придатними для служби в тилових підрозділах — на посадах водіїв, логістів та інших фахівців тилового забезпечення.

"Я на своєму досвіді не бачила випадків, коли їх відправляли на безпосередні бойові посади", - заявила вона.

Як повідомляє адвокатське об’єднання "Бачинський та партнери", для чоловіків від 50 років у ТЦК зазвичай пропонують ролі, що не передбачають участі в штурмових операціях, зокрема в:

логістичних підрозділах;

ролі водіїв;

технічному забезпеченні;

зв’язку та комунікаціях;

охороні;

частинах матеріального забезпечення.

Водночас юристи зазначають, що закон не забороняє призначати старших за віком чоловіків до бойових підрозділів — це практикується переважно за їхньою добровільною згодою.

Кого віком 50+ не можуть мобілізувати

Адвокатське об’єднання "Бачинський та партнери" пояснює, що для чоловіків віком понад 50 років діють ті ж самі підстави для звільнення від мобілізації, що й для інших категорій громадян. Вони не підлягають призову, якщо:

мають інвалідність;

виховують трьох і більше неповнолітніх дітей;

є опікунами людей з інвалідністю чи недієздатних родичів;

користуються чинною відстрочкою;

навчаються у закладах освіти, незалежно від форми навчання;

визнані непридатними до служби за рішенням ВЛК.

Ступені придатності до військової служби / Інфографіка: Главред

Адвокати додають , що особливо значущим є стан здоров’я. Якщо військово-лікарська комісія констатує у чоловіка серйозні захворювання, що обмежують його працездатність, його можуть визнати непридатним до служби. Водночас категорія "Б" (придатний з обмеженнями) дозволяє проходити службу лише на небойових посадах.

