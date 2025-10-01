Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Мобілізація чоловіків 50+ - що відомо про "таємну" директиву та кого візьмуть першими

Юрій Берендій
1 жовтня 2025, 17:09
3334
В Україні діють спеціальні умови мобілізації чоловіків віком понад 50 років за яким їх призивають переважно за спеціальним розпорядженням Генштабу.
Мобілізація чоловіків 50+ - що відомо про 'таємну' директиву та кого візьмуть першими
Мобілізація чоловіків 50+ - кого віком 50+ мобілізують в першу чергу / Колаж: Главред

Про що йдеться у матеріалі:

  • Як працює мобілізація чоловіків 50+
  • Що відомо про директиву щодо мобілізації чоловіків віком понад 50 років
  • Кого віком 50+ не можуть мобілізувати

В Україні продовжено дію воєнного стану та мобілізації. Так до категорії військовозобов’язаних відносять всіх чоловіків віком від 25 до 60 років. Однак, щодо мобілізації військовозобов’язаних віком 50+ років є певні нюанси.

Главред з’ясував, кого можуть мобілізувати після 50 років та на які посади.

відео дня

Як відбувається мобілізація 50+

В Україні діє директива, що передбачає мобілізацію чоловіків віком 50–60 років лише за окремим розпорядженням Генерального штабу – це є узгодженою позицією військового керівництва. Про це в коментарі LIGA.net повідомив нардеп Федір Веніславський, член комітету Верховної Ради з нацбезпеки та оборони.

Він підтвердив наявність у директиві Командування Сухопутних сил положення, яке обмежує призов у цій віковій категорії. За словами Веніславського, після 50 років мобілізують лише тих, хто має дефіцитні військово-облікові спеціальності.

Федір Веніславський
Федір Веніславський / Фото: УНІАН

Чи припинили мобілізацію чоловіків 50+ в Україні

Чутки про нібито зупинку мобілізації чоловіків після 50 років не відповідають дійсності — вони підлягають службі, але не на передовій. Про це заявив в ефірі телеканалу Еспресо військовий адвокат, кандидат юридичних наук Євген Филипець.

"Звідки взялася інформація про цю директиву - її поширив один народний депутат, і далі це підхопили. Як на мене, вона була зашвидко підхоплена і зовсім не аргументована. Питання ставиться не в контексті мобілізації 50-60-річних, а в контексті місця їхньої мобілізації, в які підрозділи. Люди для себе зафіксували, що військовозобов'язаних за 50 не мобілізовують. Але цього немає. Мобілізація 50-річних не зупинена", - пояснив правник.

Які пенсіонери України не підлягають мобілізації
Які пенсіонери України не підлягають мобілізації / Главред - інфографіка

Він пояснив, що при визначенні місця служби враховують вік та стан здоров’я військовозобов’язаних. За наявною директивою командування Сухопутних військ, чоловіків віком 50–60 років направляють переважно до частин забезпечення відповідно до їхніх можливостей. За словами адвоката, у практиці вже були випадки, коли чоловіків 53–54 років після навчання скеровували саме в такі підрозділи. Таким чином, мобілізація людей старше 50 років продовжується.

"Тому основний аргумент такий: мобілізація людей віком 50+ не зупинена, але їх мобілізовують в частини забезпечення. Проте і те забезпечення є різне. Ми розуміємо, що є забезпечення частин, які воюють на сході. З цим виникає багато непорозумінь у людей, але загалом такі особи підлягають мобілізації, і лише вирішується питання про місце проходження військової служби", - заявив військовий адвокат.

Чи існує заборона на мобілізацію чоловіків 50+

Начальник сектору мобілізаційно-оборонної роботи Сумського обласного ТЦК та СП Сергій Монукало в інтерв’ю Главреду повідомив, що в Україні внесли зміни до правил мобілізації для військовозобов’язаних віком 50–60 років. Тепер їх можуть призивати лише за спеціальним мобілізаційним розпорядженням. За його словами, процедура є прозорою — обмеження як такого немає, однак мобілізація відбувається за письмовою згодою військових частин і стосується підрозділів забезпечення або Державної служби спеціального транспорту, а не штурмових військ.

"Відповідно, такі військовозобов'язані проходять ВЛК на стан придатності, з ними працюють рекрутери з відповідних військових частин, спілкуються з ними в ТЦК, і за результатами співбесіди виписують відношення до військової частини та відповідну військову спеціальність. Після цього списки затверджуються Генеральним штабом, і в мобілізаційному розпорядженні вказуються конкретні прізвища, аби людина розуміла, що вона нікуди до іншої частини чи на іншу спеціальність не поїде", - вказав він.

Мобілізація 50+ директива – що відомо

Адвокат об’єднання "Віннер Партнерс" Сергій Литвиненко в коментарі УНІАН зазначив, що серед військовозобов’язаних чоловіків виокремлюють категорію 50+, оскільки політики часто посилаються на директиву командування Сухопутних військ ЗСУ. Вона передбачає, що мобілізація чоловіків старше 50 років здійснюється лише за спеціальним розпорядженням Генштабу, тобто масового призову у віці 50–60 років не проводять, а кожну ситуацію розглядають окремо.

Мобілізація чоловіків 50+ - що відомо про 'таємну' директиву та кого візьмуть першими
/ Фото: УНІАН

"Про існування такої директиви ми знаємо лише зі слів політиків, і ще відомо, що вона начебто має гриф "ДСК" - "Для службового користування", і тому з її текстом не можна ознайомитися, зокрема, надіславши адвокатський запит з відповідним проханням", - пояснює адвокат.

Водночас у Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки діють внутрішні розпорядження та мобілізаційні завдання Генштабу ЗСУ, які визначають потрібну кількість військових, їхній рекомендований вік та спеціальність.

"Таких розпоряджень та мобілізаційних завдань немає в публічному доступі та є службовою інформацією, виключно до ТЦК та СП. Тому посилатися на певні умови чи правила мобілізації чоловіків віком від 50 років є неможливим", — зазначила Марина Бекало в коментарі TСН.ua.

Чи є мобілізація чоловіків віком 50+ порушенням закону – кого віком 50+ мобілізують в першу чергу

При цьому мобілізація чоловіків старше 50 років на бойові посади не суперечить закону. Марина Бекало підкреслює, що наявність військової спеціальності чи бойового досвіду суттєво підвищує ймовірність призову навіть після 50 років, особливо якщо йдеться про дефіцитні професії — інженерів, медиків, ремонтників техніки та інші важливі для армії спеціальності.

Де можуть служити чоловіки 50+ - перелік посад

Заступниця начальника районного територіального центру комплектування Києва, майор Лариса Козак на пресконференції повідомляла, що існують керівні документи, які передбачають призов громадян віком понад 50 років здебільшого у частини забезпечення.

За її словами, згідно з інструкціями, військовозобов’язаних цієї вікової групи зазвичай визначають придатними для служби в тилових підрозділах — на посадах водіїв, логістів та інших фахівців тилового забезпечення.

"Я на своєму досвіді не бачила випадків, коли їх відправляли на безпосередні бойові посади", - заявила вона.

Як повідомляє адвокатське об’єднання "Бачинський та партнери", для чоловіків від 50 років у ТЦК зазвичай пропонують ролі, що не передбачають участі в штурмових операціях, зокрема в:

  • логістичних підрозділах;
  • ролі водіїв;
  • технічному забезпеченні;
  • зв’язку та комунікаціях;
  • охороні;
  • частинах матеріального забезпечення.

Водночас юристи зазначають, що закон не забороняє призначати старших за віком чоловіків до бойових підрозділів — це практикується переважно за їхньою добровільною згодою.

Кого віком 50+ не можуть мобілізувати

Адвокатське об’єднання "Бачинський та партнери" пояснює, що для чоловіків віком понад 50 років діють ті ж самі підстави для звільнення від мобілізації, що й для інших категорій громадян. Вони не підлягають призову, якщо:

  • мають інвалідність;
  • виховують трьох і більше неповнолітніх дітей;
  • є опікунами людей з інвалідністю чи недієздатних родичів;
  • користуються чинною відстрочкою;
  • навчаються у закладах освіти, незалежно від форми навчання;
  • визнані непридатними до служби за рішенням ВЛК.
Степени пригодности к военной службе, мобилизация
Ступені придатності до військової служби / Інфографіка: Главред

Адвокати додають , що особливо значущим є стан здоров’я. Якщо військово-лікарська комісія констатує у чоловіка серйозні захворювання, що обмежують його працездатність, його можуть визнати непридатним до служби. Водночас категорія "Б" (придатний з обмеженнями) дозволяє проходити службу лише на небойових посадах.

Вам також може бути цікаво:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

мобілізація війна в Україні мобілізація в армію новини України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
У двох областях жорсткі проблеми зі світлом: РФ вдарила по об'єкту енергетики

У двох областях жорсткі проблеми зі світлом: РФ вдарила по об'єкту енергетики

19:03Україна
Три області на межі небезпеки: офіцер ЗСУ оцінив загрозу "повзучого наступу" РФ

Три області на межі небезпеки: офіцер ЗСУ оцінив загрозу "повзучого наступу" РФ

18:46Фронт
"Моє серце розбите": жінка стала вдовою одразу після весілля через удар по Дніпру

"Моє серце розбите": жінка стала вдовою одразу після весілля через удар по Дніпру

18:12Україна
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 1 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 1 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Коли вимикаються камери: принц Вільям і Кейт Міддлтон різко змінили поведінку

Коли вимикаються камери: принц Вільям і Кейт Міддлтон різко змінили поведінку

Гороскоп на завтра 2 жовтня: Левам - сюрприз, Терезам - велике щастя

Гороскоп на завтра 2 жовтня: Левам - сюрприз, Терезам - велике щастя

Дочка Філіпа Кіркорова розсекретила матір: путіністу довелося визнати

Дочка Філіпа Кіркорова розсекретила матір: путіністу довелося визнати

Кому впадуть на голову гроші у жовтні: астрологи назвали три знаки зодіаку

Кому впадуть на голову гроші у жовтні: астрологи назвали три знаки зодіаку

Останні новини

19:04

"Мріяв познайомитися": Олександра Кучеренко зважилася на зміни в житті

19:03

У декількох областях жорсткі проблеми зі світлом: РФ вдарила по об'єкту енергетики

19:00

Навіщо океанам сіль та як зміна солоності може зробити полюси непридатними для життя

18:46

Три області на межі небезпеки: офіцер ЗСУ оцінив загрозу "повзучого наступу" РФ

18:37

Вигляд може бути оманливим: в Україні знайшли отруйний "білий" грибВідео

Заморозки та сильні дощі накриють Україну: якою буде погода у жовтніЗаморозки та сильні дощі накриють Україну: якою буде погода у жовтні
18:19

Що потрібно змінити для покращення якості сну – вчені назвали два фактори

18:12

"Моє серце розбите": жінка стала вдовою одразу після весілля через удар по ДніпруФотоВідео

17:48

Інерція проти людства: що буде, коли Земля перестане обертатися

17:46

Як сказати українською "ізолента": слова, про які майже ніхто не знаєВідео

Реклама
17:09

Мобілізація чоловіків 50+ - що відомо про "таємну" директиву та кого візьмуть першими

17:04

Одразу в лікарню: голлівудський актор протестував удар Олександра Усика

17:03

Уб'ють бур'яни і земля відпочине: які сидерати посіяти на городі восениВідео

16:43

Почнуться фінансові проблеми і не тільки: суворі заборони та прикмети 2 жовтня

16:41

Головний життєвий виклик: що вам судилося подолати за роком народження

16:21

Зникне перша зі столу: рецепт шикарної закуски з печериць

15:57

"Герой Азову одягнув": Цимбалюк різко відповів військовослужбовцю

15:56

Дивний скрип під капотом автомобіля: як вирішити проблему

15:48

Рахунки за світло стануть значно меншими: як прати одяг, щоб зекономитиВідео

15:35

Чи реально зробити блекаут у Москві - в Генштабі оцінили заяву Зеленського

15:19

Які речі категорично не можна прати в пральній машині: експерти радять

Реклама
15:02

Яким буде осінньо-зимовий наступ окупантів: у Генштабі ЗСУ розповіли

14:53

Гороскоп на жовтень 2025: один знак зодіаку стоїть на порозі великих трансформацій

14:49

Щоб не ремонтувати авто: водіям сказали, коли потрібно робити заміну антифризуВідео

14:26

Захисник незалежності: Андрію Парубію посмертно присвоїли звання Героя України

14:10

Леонтьєв повідомив про важку втрату: що сталося

14:01

Ідеальний живіт: Леся Нікітюк розкрила секрет стрункої фігури після пологівВідео

13:56

Красиві та милозвучні: які жіночі імена приносять щастя

13:42

Тільки один шлях: в Кремлі прокоментувати ідею зустрічі Путіна і Зеленського

13:32

Зрадник, який звільняв невільників: дилема Івана Сірка, яку не вирішили досі

13:28

Справжня бомба: не просто макарони, а справжній шедевр на вечерюВідео

13:21

Мрія Путіна про демілітаризацію України стала його кошмаром - Atlantic Council

13:08

Чиновникам в Україні хочуть знизити зарплати: у Раді зробили заяву

12:48

Красунчик-блондин: Пономарьов показав, як виглядав 25 років тому

12:38

"Танцюристи" океану: чи є краби в Україні та чому вони ходять боком

12:37

Ворог масовано пішов вперед: військовий повідомив про нову операцію РФ на фронті

12:33

Помер один із засновників "Піккардійської терції" - перші деталі

12:20

РФ і Білорусь можуть влаштувати диверсію проти Польщі, щоб звинуватити Україну - ISW

12:09

Вони бояться: Кіркоров розповів про дітей, які повернулися в РФ

11:51

"Чотири роки в колонії": у РФ засудили відому співачку за позицію

11:46

Український "Вампір" відправив до Кобзона ексгауляйтера Нової Каховки

Реклама
11:36

"Ледь не літо": синоптик попередила про різку зміну погоди в Україні

11:36

Шевченко проти Леніна: чому пам'ятники Кобзарю не зносять, а будують по всьому світу

11:15

Вирвані двері та вікна: відомий комік залишився без житла після важкої операції

11:11

У США вперше з 2019 настав шатдаун, уряд призупинив роботу

11:09

В Одесі під час зливи хвиля накрила сім'ю з п'яти осіб: усі вони загинулиФотоВідео

11:02

Гороскоп Таро на завтра 2 жовтня: Тельцям - настав час, Левам - відступити

10:53

Партизани знищили логістику Шахедів, якими РФ обстрілює Україну - деталі

10:45

Китайський гороскоп на завтра 2 жовтня: Тиграм - невдачі, Зміям - труднощі

10:27

РФ запустила "Іскандер" по селу на Чернігівщині: загинув чоловік, є руйнування

10:26

Дочка Філіпа Кіркорова розсекретила матір: путіністу довелося визнати

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
Рецепти
НапоїСалатиСвяткове менюПрості стравиЛегкі десертиЗакуски
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти