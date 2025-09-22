Рус
"Гребтимуть усіх": що чекає росіян після заяв Кремля про мобілізацію

Юрій Берендій
22 вересня 2025, 19:41
У разі мобілізації РФ використовуватиме маніпуляції словами та приховуватиме реальні масштаби призову, видаючи його за "часткову", вказує експерт.
'Гребтимуть усіх': що чекає росіян після заяв Кремля про мобілізацію
Що чекає росіян після заяв Кремля про мобілізацію / Колаж Главред, фото: скріншоти з відео

Про що сказав Лакійчук:

  • Часткова та загальна мобілізація в Росії відрізняється лише назвою
  • Кремль може почати новий етап мобілізації в рамках продовження "старого"

Можливість мобілізації в Росії нині зводиться до того, що часткова та загальна фактично розмиваються. Кремль просто може продовжить набір без оголошення нового етапу мобілізації. Про це в інтерв'ю Главреду розповів керівник програм з безпеки Центру глобалістики Стратегія ХХІ Павло Лакійчук.

Лакійчук зазначив, що у разі проведення мобілізаційних заходів Пєсков та його оточення швидко донесуть до громадян, що часткова мобілізація не була скасована. За його словами, можна буде маневрувати словами, адже для Москви брехня не новина.

"Більш того, часткова від загальної мобілізації в Росії відрізняється лише назвою, а реально гребти будуть всіх, кого зможуть", - вказує він.

Експерт також припустив, що при мобілізації влада РФ, ймовірно, не оголошуватиме новий етап, а просто почне реалізацію необхідних заходів.

"Якщо хтось буде щось запитувати, то у відповідь скажуть, що триває "СВО". Або війна. Вони вже самі не знають, як це називати", - резюмував він.

Чому Путін не оголошує нову мобілізацію в Росії - думка експерта

Як писав Главред, існує думка, що Росія має практично необмежений людський ресурс, який дозволяє їй вести війну тривалий час, не зважаючи на значні втрати. Водночас у країні досі не оголошено повної мобілізації, і замість цього залучають військових із КНДР. Політичний та економічний експерт Тарас Загородній пояснив, що оголошення мобілізації могло б підірвати стабільність диктаторського режиму та трудових ресурсів. Крім того, він зазначив, що росіяни, як і у вересні 2022 року, можуть негативно відреагувати на мобілізацію, а Кремль цього серйозно побоюється.

"Путін таки боїться бунтів. Адже заколот Пригожина показав, що достатньо лише кількох тисяч людей, щоб знести владу", - пояснив Загородній.

Мобілізація в Росії - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, попри заяви про "необмежений людський ресурс", Росія змушена звертатися по війська до КНДР. Це пояснюється особливостями мобілізаційної політики в РФ, зазначив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ та льотчик-інструктор Роман Світан.

Росія намагається тримати під контролем свої мобілізаційні ресурси. Одним із доказів цього є зростання штрафів за неповідомлення місцевих військкоматів про зміну місця проживання, додав Світан.

Хоча Росія теоретично може кинути на війну мільйон нових солдатів, головне завдання для України та її партнерів — створити економічні умови, за яких продовження агресії стане не лише ризикованим, а й неможливим. Таку думку висловив політичний та економічний експерт Тарас Загородній.

Інші новини:

Про персону: Павло Лакійчук

Павло Лакійчук - військовий моряк у відставці. У період з 2013 до окупації Криму агресором Росією - керівник інформаційних проєктів аналітичного центру "Номос" у Севастополі. Був заступником головного редактора журналу "Чорноморська безпека".

Асоційований експерт Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" у 2015-2016 роках.

Член координаційної ради Громадянської ліги "Україна-НАТО".

Керівник програм з безпеки Центру глобалістики "Стратегія ХХІ".

Сфера дослідницьких інтересів: національна безпека держави, міжнародне і морське право, євроатлантичне співробітництво та історія військово-морського мистецтва, зазначено на сайті Центру глобалістики "Стратегія ХХІ".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії війна в Україні Мобілізація в Росії Павло Лакійчук
