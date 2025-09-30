Рекордні показники: Кремль вирішив провести масштабну мобілізацію, але є нюанс

Оголошувати загальну мобілізацію Путін так і не наважується, тому в РФ знайшли інший спосіб поповнити лави армії.

Незабаром у лавах армії РФ з'явиться багато строковиків / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, kremlin.ru

Що повідомив Братчук:

У Росії строковиків перетворюють на мобілізованих

Путін боїться оголошувати загальну мобілізацію

Країна-агресорка Росія уникає відкритого оголошення мобілізації. Водночас фактично проводить її за рахунок осіннього призову. Про це в етері Еспресо розповів речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.

За його словами, новоприбулих строковиків в Росії за кілька місяців перетворюють на контрактників та відправляють на фронт. Це можна назвати прихованою мобілізацією.

"Ми ж розуміємо, що на строковиків є відповідний тиск і вже неодноразово відмічалося, що людина, потрапляючи строковиком до російської армії, за місяць‑два може стати контрактником і вже опинитися на фронті. Такі випадки фіксувалися на всіх ділянках фронту. Тому я думаю, що це інструмент прихованої мобілізації", - пояснив він.

Чому Путін не хоче оголошувати загальну мобілізацію

Братчук також зазначив, що кремлівський диктатор Володимир Путін вважає оголошення загальної мобілізації загрозою для власної безпеки.

"Путіну ця війна потрібна, тому що лише так він може зберегти свій режим. Тобто він діє, як діють усі диктатори: треба розв'язати війну, воювати й утримувати трон. Але, як ми знаємо, переважна більшість диктаторів закінчує погано", - додав він.

Як росіян обманюють щодо мобілізації - думка експерта

Главред писав, що за словами керівника програм з безпеки Центру глобалістики Стратегія ХХІ Павла Лакійчука, можливість мобілізації в Росії нині зводиться до того, що часткова та загальна фактично розмиваються.

У випадку проведення мобілізаційних заходів Пєсков та його оточення швидко донесуть до громадян, що часткова мобілізація не була скасована. За його словами, можна буде маневрувати словами, адже для Москви брехня не новина.

Мобілізація в Росії - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Росія намагається тримати пд контролем власні мобілізаційні ресурси. Про це, зокрема, свідчить те, що в РФ зросли штрафи за неповідомлення місцевих військових комісаріатів про зміну місця проживання.

Раніше повідомлялося, що ризик оголошення мобілізації в Росії існує, проте це один із найменш бажаних варіантів для Володимира Путіна. У Москви є й альтернативні шляхи посилення своїх військових ресурсів.

Напередодні стало відомо, що очільник ГУР Кирило Буданов заявив про те, що цілком ймовірно вже цієї осені росіяни можуть розпочати нову хвилю мобілізації.

Більше новин:

Про персону: Сергій Братчук Сергій Братчук - український військовий журналіст. Закінчив Львівське вище військово-політичне училище за спеціальністю "військовий журналіст". У період з 1989 по 2007 рік працював на телеканалах і в друкованих виданнях Міністерства оборони України. Учасник Операції об'єднаних сил на Донбасі. Після початку повномасштабної війни був спікером Одеської обласної військової адміністрації. Нині - спікер Української добровольчої армії Південь.

