Мирні переговори щодо України: Путін відкинув пропозицію команди Трампа - ISW

Російський диктатор Володимир Путін відкинув пропозицію, яку розробляє команда новообраного президента США Дональда Трампа, щодо можливого мирного плану. Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни.

Аналітики ISW зазначають, що Путін напряму відкинув пропозицію відкласти членство України в НАТО щонайменше на десять років як умову припинення війни в Україні. Цю ідею розглядала команда Трампа.

В огляді вказують на те, що Путін відповів 26 грудня на прохання журналіста прокоментувати пропозицію команди Трампа відкласти членство України в НАТО на 10-20 років.

Лідер Кремля заявив, що не має значення, чи вступить Україна в НАТО "сьогодні, завтра або через 10 років".

"Заява Путіна від 26 грудня є частиною серії коментарів, які він зробив останнім часом, підтверджуючи свою відмову розглядати компроміси щодо його вимог на кінець 2021 - початок 2022 років. Ці вимоги включають примус України стати постійно нейтральною державою, яка ніколи не вступить до НАТО, запровадження жорстких обмежень на чисельність української армії та відсторонення української влади", - йдеться у звіті ISW.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі в України немає сил, щоб відвоювати у країни-агресора Росії території. Українці можуть розраховувати лише на дипломатичний тиск з боку міжнародної спільноти, який змусить Путіна сісти за стіл переговорів.

Також Зеленський заявив, що обраний президент США Дональд Трамп знає про небажання України здаватися і заморожувати війну. За його словами, важливо, щоб зміни у США з приходом Трампа до влади були на користь України.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що реальні переговори з Москвою про стійкий мир почнуться тільки тоді, коли у Росії закінчаться ресурси для ведення війни проти України.

Тим часом представниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова заявила, що країна-агресор РФ хотіла б залучити Білорусь до можливих переговорів навколо України.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.