Мирні переговори з РФ: Захарова озвучила нову "хотілку" Кремля

Ви дізнаєтеся:
- Кого РФ хоче залучити до мирних переговорів з Україною
- Що Захарова заявила про Придністров'я
Представниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова заявила, що країна-агресор РФ хотіла б залучити Білорусь до можливих переговорів навколо України.
За словами Захарової, Росія висловлює високу оцінку "мирним ініціативам" Мінська в питанні врегулювання війни в Україні, передає РИА Новости.
"Ми високо цінуємо і підтримуємо мирні зусилля Мінська та вважаємо важливим і необхідним підключення нашого найближчого союзника до можливих переговорів навколо України, які відбуватимуться за участю Росії", - заявила Захарова.
Вона додала, що забезпечення безпеки Білорусі залишається одним із пріоритетів РФ. Крім того, за її словами, Росія готова захистити своїх громадян і миротворчий контингент у Придністров'ї.
"Росія забезпечить захист своїх громадян, миротворців, військовослужбовців оперативної групи та об'єктів у Придністров'ї, включно зі складами в населеному пункті Колбасна", - заявила Захарова.
Вона додала, що всі дії, які загрожують безпеці росіян і миротворців, будуть розцінені як агресія проти Росії відповідно до міжнародного права.
Мирні переговори з РФ - останні новини
Президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі в України немає сил, щоб відвоювати у країни-агресора Росії території. Українці можуть розраховувати лише на дипломатичний тиск з боку міжнародної спільноти, який змусить Путіна сісти за стіл переговорів.
Також Зеленський заявив, що обраний президент США ДональдТрамп знає про небажання України здаватися і заморожувати війну. За його словами, важливо, щоб зміни у США з приходом Трампа до влади були на користь України.
Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що реальні переговори з Москвою про стійкий мир почнуться лише тоді, коли у Росії закінчаться ресурси для ведення війни проти України.
Як повідомляв Главред, у Білому домі озвучили позицію щодо переговорів України і Росії. Як заявив заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі, президент Володимир Зеленський повинен сам вирішувати, коли і за яких умов сідати за стіл переговорів. Чинний лідер Америки Джо Байден допомагатиме цьому до самого завершення своєї президентської каденції.
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Хто така Марія Захарова
Марія Захарова - директор Департаменту інформації та преси МЗС РФ.
Як центральна фігура урядової пропаганди, вона сприяла розгортанню російських військ в Україні. Тому вона підтримувала дії та політику, які підривають територіальну цілісність, суверенітет та незалежність України.
Російська чиновниця нерідко фігурує у міжнародних скандалах через невміння вести адекватну дискусію, а у пропагандистських колах її звинувачують у зловживанні алкоголем.
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