"Мільйони жертв": Трамп чекає зустрічі з Путіним, щоб "закінчити війну" в Україні

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- Рахунок жертвам у війні йде на мільйони, каже Трамп
Обраний президентом США Дональд Трамп заявив, що чекає на зустріч з Володимиром Путіним, щоб домовитися з ним про закінчення війни в Україні.
"Одна з речей, яку я хочу зробити, і швидко, і президент Путін сказав, що хоче зустрітися зі мною якомога швидше. Тож ми будемо чекати цього, ми повинні покласти край цій війні", - заявив обраний президент США під час публічного виступу в штаті Аризона, який транслював телеканал FoxNews.
Трамп при цьому заявив, що рахунок жертвам у війні йде на мільйони і що вона б не почалася, якби на момент її початку він обіймав посаду президента США.
Раніше, 19 грудня, Путін заявляв, що чотири роки не спілкувався з Трампом, готовий до контактів і зустрічі з ним, але не знає, коли це може статися.
Раніше повідомлялося про те, що Трамп зустрінеться з Путіним. Трамп не хоче виглядати слабким, а Путін налаштований максималістськи, тому надій на мирну угоду мало.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Київ і Москва "готові до переговорів", говорив спеціальний представник адміністрації Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог. Як вважає чиновник майбутньої команди Трампа, новий президент США здатний зупинити війну.
Питання про мирні переговори слід ставити Росії, а не Україні, сказав представник українського МЗС Георгій Тихий. Якщо Москва не хоче миру, потрібно її до цього примусити, повідомляв Главред.
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Що таке Fox News?
Fox News Channel — американський консервативний інформаційний канал, який вперше вийшов в ефір 7 жовтня 1996 року. Він є основним інформаційним каналом США. Про це повідомляє Вікіпедія. Канал рекламує себе як той, що нейтрально висвітлює події. Однак, канал дотримується консервативної орієнтації, близький до Республіканської партії США
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