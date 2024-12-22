"Мільйони жертв": Трамп чекає зустрічі з Путіним, щоб "закінчити війну" в Україні

Дональд Трамп заявляє про те, що рахунок жертвам у війні нібито вже йде на мільйони.

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Дональд Трамп анонсує зустріч із Володимиром Путіним / Колаж Главред, фото facebook D.Trump, скрін із відео

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Трамп заявив, що чекає на зустріч із Путіним

Рахунок жертвам у війні йде на мільйони, каже Трамп

Обраний президентом США Дональд Трамп заявив, що чекає на зустріч з Володимиром Путіним, щоб домовитися з ним про закінчення війни в Україні.

"Одна з речей, яку я хочу зробити, і швидко, і президент Путін сказав, що хоче зустрітися зі мною якомога швидше. Тож ми будемо чекати цього, ми повинні покласти край цій війні", - заявив обраний президент США під час публічного виступу в штаті Аризона, який транслював телеканал FoxNews.

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Трамп при цьому заявив, що рахунок жертвам у війні йде на мільйони і що вона б не почалася, якби на момент її початку він обіймав посаду президента США.

Раніше, 19 грудня, Путін заявляв, що чотири роки не спілкувався з Трампом, готовий до контактів і зустрічі з ним, але не знає, коли це може статися.

Раніше повідомлялося про те, що Трамп зустрінеться з Путіним. Трамп не хоче виглядати слабким, а Путін налаштований максималістськи, тому надій на мирну угоду мало.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Київ і Москва "готові до переговорів", говорив спеціальний представник адміністрації Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог. Як вважає чиновник майбутньої команди Трампа, новий президент США здатний зупинити війну.

Питання про мирні переговори слід ставити Росії, а не Україні, сказав представник українського МЗС Георгій Тихий. Якщо Москва не хоче миру, потрібно її до цього примусити, повідомляв Главред.

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Що таке Fox News? Fox News Channel — американський консервативний інформаційний канал, який вперше вийшов в ефір 7 жовтня 1996 року. Він є основним інформаційним каналом США. Про це повідомляє Вікіпедія. Канал рекламує себе як той, що нейтрально висвітлює події. Однак, канал дотримується консервативної орієнтації, близький до Республіканської партії США

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