'Агресор досягнув мети': в Естонії зробили важливу заяву про війну в Україні

Росія демонструє, що захоплення території іншої країни – прийнятне.

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Війна в Україні / колаж: Главред, фото: kremlin.ru, Міноборони РФ

Головне із заяви командувача:

Росія виглядатиме переможцем, якщо війна в Україні заморозиться

Окупація території іншої держави стає "нормою"

Командувач Сил оборони Естонії Андрус Мерило висловив думку, що у випадку замороження війни в Україні, країна-агресор Росія зможе виглядати переможцем на міжнародній арені. Про це він заявив в інтерв'ю Delfi.

За його словами, агресор досягнув своєї мети, надіславши світові сигнал про те, що окупація території іншої держави стає "нормою".

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Він додав, що Росія, захопивши частину українських земель, фактично демонструє, що такі дії можуть бути прийнятими, і веде до думки, що ці території, найімовірніше, залишаться під контролем РФ ще на певний час в результаті перемовин.

На думку Мерило, це може спонукати деякі держави розглядати можливість, що і в них є підстави почати конфлікт або відібрати щось у свого сусіда через старі суперечки.

"Це повністю змінює всю архітектуру безпеки у світі. У Росії виникне вагоме виправдання спробувати досягти своїх стратегічних цілей десь в іншому місці, адже щодо України це спрацювало. Те, чим Росія платить за це в Україні – сотні тисяч полеглих, важко поранених і виснаження економіки – її не особливо хвилює. Вона створює у світі нову стратегічну позицію, і повернути це назад у найближчому майбутньому буде неможливо", - наголосив командувач Сил оборони Естонії.

Він також підкреслив, що Росія виглядатиме переможцем в очах багатьох країн світу, якщо війна в Україні заморозиться.

Війна в Україні - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, обраний президент США Дональд Трамп заявив, що чекає на зустріч з Володимиром Путіним, щоб домовитися з ним про закінчення війни в Україні.

Угорський прем’єр Віктор Орбан переконаний, що війна країни-агресора Росії проти України закінчиться у 2025 році або мирними переговорами, або знищенням однієї з воюючих сторін.

Водночас, експерти Міжнародного валютного фонду оновили негативний сценарій для України на випадок більш інтенсивної війни. Він передбачає, що війна триватиме до середини 2026 року.

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Хто такий Андрус Мерило? Андрус Мерило (ест. Andrus Merilo, нар. 2 червня 1973 року, Таллінн, Естонська РСР) - естонський військовий офіцер (генерал-майор), з 1 липня 2024 року командувач Сил оборони Естонії загалом і Збройних сил Естонії зокрема. З 2021 до 2024 року був командиром 1-ї піхотної бригади, а з 1 березня до 28 червня 2024 року - заступником командувача Силами оборони, пише Вікіпедія.

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