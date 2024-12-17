Мирні переговори з РФ: у Зеленського назвали головну умову

Андрій Єрмак зазначив, що Україні "треба залишатися сильною".

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Андрій Єрмак прокоментував імовірність переговорів з РФ / Колаж: Главред, Фото УНІАН

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Переговори про мир почнуться тоді, коли у РФ закінчаться ресурси

Україні "треба залишатися сильною"

Глава Офісу президента Андрій Єрмак прокоментував ситуацію навколо ймовірності переговорів із країною-агресором РФ.

Реальні переговори з Москвою про стійкий мир почнуться тільки тоді, коли у Росії закінчаться ресурси для ведення війни проти України, заявив він під час засідання Конгресу місцевих і регіональних влад у Львові, повідомляє Суспільне.

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Очільник ОП зазначив, що Україні "треба залишатися сильною" і нагадав про План перемоги, який Володимир Зеленський презентував у жовтні, та зауважив, що в документі чітко окреслено "реальні механізми завершення війни та досягнення справедливого миру".

Він також сказав, що Україна обговорює з партнерами важливість посилення держави. Єрмак також вважає важливим руйнувати російські наративи про те, що Україна нібито хотіла війни, оскільки диктатору Володимиру Путіну важливо продовжувати агресію на нашій території.

Нагадаємо, раніше Фесенко розповів про те, чи може Трамп швидко закінчити війну в Україні. Наразі у новообраного президента США Дональда Трампа немає чіткого і конкретного плану по завершенню війни в Україні, і початку переговорів з РФ.

Як повідомляв Главред, глава Офісу Президента Андрій Єрмак зустрівся з представниками команди новообраного президента США Дональда Трампа. Офіційні представники обох сторін понад годину обговорювали ситуацію на полі бою.

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Хто такий Андрій Єрмак Єрмак Андрій — український державний діяч, політик, правник, кінопродюсер, керівник Офісу 6-го Президента України Володимира Зеленського з 11 лютого 2020 року. Входить до складу РНБО України з 12 лютого 2020 року, повідомляє Вікіпедія.

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