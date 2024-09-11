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Маломуж ответил, передаст ли Иран России дальнобойные ракеты Zolfaghar

Анна Ярославська
11 вересня 2024, 11:02оновлено 11 вересня, 12:15
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Якщо Тегеран поставить Москві ракети Zolfaghar, то може отримати удари по своїх заводах з виробництва ракет і складах.
Микола Маломуж, ракети Zolfaghar
Микола Маломуж відповів, чи передасть Іран ракети Zolfaghar Росії / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Вікіпедія

Колишній голова Служби зовнішньої розвідки, генерал армії України Микола Маломуж оцінив, наскільки ймовірно, що Іран надасть країні-агресору Росії далекобійні ракети Zolfaghar.

За словами Маломужа, потужні світові гравці не зацікавлені в передачі подібних ракет РФ і в їхній наявності в Ірану.

Якщо Тегеран поставить Москві ракети Zolfaghar, то може отримати удари по своїх заводах, з виробництва ракет і складах.

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"Це нейтралізує потенціал Ірану в цих ракетах, які він може використовувати і сам (а для Ірану ці ракети критично важливі, тому що йому потрібно захищатися від багатьох країн), і надавати Росії", - сказав Маломуж в інтерв'ю Главреду.

Маломуж ответил, передаст ли Иран России дальнобойные ракеты Zolfaghar
Іранські балістичні ракети / Інфографіка: Главред ​

Маломуж додав, що якщо ці ракети будуть передані Росії, а вона застосує їх проти України, це буде прецедент, щоб задіяти ресурси оперативного попередження Ірану, а потім і стримувальні - розвідувальні та військові.

"Тому поки що малоймовірно, що Іран передасть Росії ракети великого радіусу дії найближчим часом", - вважає генерал.

Хто такий Микола Маломуж

Микола Григорович Маломуж (23 вересня 1955, Звенигородський район, Черкаська область) – український державний діяч, голова Служби зовнішньої розвідки України з 2005 по 2010 роки, генерал армії України. Голова Всеукраїнської Координаційної ради офіцерів та військовослужбовців, пише Вікіпедія.

Іран передав балістичні ракети РФ - що відомо

Нагадаємо, Іран передав Росії партію балістичних ракет. Згідно з повідомленнями ЗМІ, поки що йдеться про ракети малого радіусу дії, але - в разі їхнього успішного застосування - Тегеран поставить партію більш далекобійної зброї.

Україна впевнена, що Росія використовуватиме іранську "допомогу" для терору цивільних.

Держсекретар США підтвердив, що Іран передав РФ ракети дальністю 120 кілометрів. Ймовірно, їх Росія застосує "найближчими тижнями" по "ближніх цілях".

У Пентагоні також підтвердили передачу Іраном Росії балістичних ракет ближнього радіусу дії. Речник Міністерства оборони США генерал-майор Патрік Райдер заявив, що окупанти можуть використати ракети ближнього радіусу дії Fath 360 упродовж кількох тижнів проти України, що призведе до загибелі ще більшої кількості українських цивільних осіб.

Fateh-110/Zolfaghar. Що відомо про іранські ракети?

Fateh-110 - іранська мобільна одноступінчаста твердопаливна ракета класу "земля - земля". Ракета розроблена Іраном на основі некерованої ракети "Зільзаль-2" - шляхом додавання системи наведення.

2010 року Іран провів випробування Fateh-110 третього покоління. Міністр оборони Ірану Ахмад Вахіді заявив, що точність, дальність, час готовності до пуску та можливості довгострокового зберігання ракети збільшено. Після цього іранське телебачення надало кадри випробування та удару. Дальність польоту ракети заявлено як 300 км. Особливістю цього покоління стало вдосконалені точності ударів наведення ракети на мету.

Zolfaghar - це іранська тактична балістична ракета, яка, як вважається, належить сімейству Fateh-110 і є першою балістичною ракетою будь-якого типу. Заявлена дальність польоту ракети становить 700 км, йдеться у статті Вікіпедії.

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ракета Іран Микола Маломуж новини України ракетний удар
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