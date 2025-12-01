Грудень розпочнеться з несподіваних погодних сюрпризів: синоптики здивували прогнозом

Цього тижня на сніг і сильні морози по всій країні чекати не варто.

Чим здивує погода в Україні у грудні / Колаж: Главред, фото: freepik

Якою буде погода в Україні на цьому тижні

Чи буде теплим перший тиждень грудня

В Україні перші дні грудня обіцяють бути незвично теплими. Снігу та сильних морозів цього тижня чекати не варто, повідомляють в "Укргідрометцентрі".

Зима розпочнеться радше комфортною та мінливою погодою, ніж традиційними холодами, пише ТСН.

На початку тижня дощі можливі на півдні, у центрі та на заході країни. Невеликі опади прогнозують і для столиці. Денна температура коливатиметься в межах +4…+7 градусів, а нічні показники знизяться лише до 0…-2. Найтепліше буде на півдні, де стовпчики термометрів можуть піднятися аж до +12.

Втім, із 5 грудня очікується зміна погоди - на півночі та сході країни можливе похолодання до -7 градусів. У західних областях, навпаки, збережеться відносне тепло - до +7.

Синоптики наголошують, що така мінливість триматиметься протягом усього тижня, тож українцям варто готуватися до постійних перепадів температури та погодних умов.

Коли в Україну прийдуть морози - прогноз синоптика

Погода в Україні на початку грудня буде контрастною. Сильні морози, похолодання, снігопади та дощі очікують на українців цієї зими.

Про це в інтерв'ю Главреду розповів народний синоптик Станіслав Щедрін.

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, синоптики оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності. У південних, східних, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській областях та на Прикарпатті буде туман з видимістю 200-500 м.

Синоптикиня Наталка Діденко заявила, що погода в Україні в останні дні осені буде теплою, але місцями прохолодною. Температура повітря підвищиться до 4-8 градусів тепла.

Водночас українські метеорологи розповіли, що зима 2025–2026 може виявитися прохолоднішою та більш сніжною, ніж кілька попередніх сезонів. За прогнозом, у січні та першій половині лютого в північних, східних і західних областях нічні температури можуть опускатися до –20…–25 °C.

Про джерело: Укргідрометцентр Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

