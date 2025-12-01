Рус
Зеленський зробив заяву про терміни закінчення війни та поговорив з Віткоффом

Юрій Берендій
1 грудня 2025, 16:47
471
Президент Володимир Зеленський повідомив про тривалі та змістовні переговори з Емманюелем Макроном, та зробив заяву про терміни закінчення війни.
Зеленський зробив заяву про терміни закінчення війни та поговорив з Віткоффом
Зеленський зробив заяву про терміни закінчення війни / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Офіс президента України

Про що йдеться у матеріалі:

  • Зеленський провів переговори з Макроном
  • Війна має закінчитись якнайшвидше
  • Відбулась телефонна розмова з спецпредставником США Віткоффом

Президент України Володимир Зеленський в рамках офіційного візиту до Франції зустрівся з лідером країни Емманюелем Макроном. Про це глава української держави повідомив у Telegram.

Зеленський зазначив, що його переговори з президентом Франції тривали протягом кількох годин..

відео дня

Кілька годин говорили з Емманюелем. Дуже багато деталей встигли оцінити.

"Найбільше уваги – перемовинам заради закінчення війни, гарантіям безпеки. Мир повинен стати дійсно надійним. Війна повинна закінчитись якнайшвидше. Від активності кожного лідера зараз багато залежить", - вказав він.

Зеленський також повідомив про заплановані переговори з іншими світовими лідерами. Пізніше він зазначив, що разом з Емманюелем Макроном і Кіром Стармером провів розмову з Рустемом Умєровим та Стівом Віткоффом за підсумками зустрічей у Флориді.

Він підкреслив, що це був важливий брифінг і що сторони домовилися детальніше обговорити окремі питання під час особистих зустрічей, для чого команди узгоджують подальший графік контактів.

Уиткофф, Келлог, спецпредставитель Трампа Инфографика Главред
Спецпредставники Трампа для закінчення війни в Україні / Інфографіка: Главред

Чи піде Росія на закінчення війни - думка експерта

Як писав Главред, російсько-ізраїльський підприємець і громадський діяч Леонід Невзлін вважає, що Путін уникає прямої відмови Трампу, тому намагається супроводжувати ініціативи Вашингтона безкінечними умовами та застереженнями.

На його думку, Москва й надалі маніпулюватиме, ухилятиметься й вигадуватиме приводи, щоб зірвати будь-які перемовини. Путін демонструє прагнення продовжувати війну й не розглядає припинення бойових дій навіть за сценаріїв, вигідних для Росії. Він висловлює надію, що США це усвідомлять і спрямовуватимуть тиск на тих, хто справді відповідальний за ескалацію конфлікту.

Мирні переговори - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, прагнення Дональда Трампа щодо мирного врегулювання в Україні, на думку єврокомісара з питань юстиції та демократії Майкла Макграта, не повинні дати можливість російському лідеру Володимиру Путіну уникнути відповідальності за воєнні злочини, вчинені російськими окупаційними силами.

Опубліковані "плівки Ушакова-Віткоффа" та "файли Епштейна" можуть спричинити серйозні політичні та іміджеві втрати для президента США та його команди. За словами директора Центру досліджень проблем громадянського суспільства, політолога Віталія Кулика, дедалі більше проявляється внутрішній спротив щодо Дональда Трампа та руху MAGA.

У Флориді відбувся черговий раунд переговорів між представниками України та США. Після зустрічі держсекретар Марко Рубіо та секретар РНБО Рустем Умєров зробили короткі коментарі, наголосивши на результативності перемовин та важливості подальшої стратегічної взаємодії.

Інші новини:

Про персону: Леонід Невзлін

Леонід Невзлін - російсько-ізраїльський підприємець і громадський діяч, один із колишніх керівників нафтової компанії "ЮКОС". Російським судом заочно засуджений до довічного ув'язнення. Після повномасштабного вторгнення підтримав Україну та виступає з критикою режиму Путіна, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Володимир Зеленський війна Росії та України
