Куди варто вкласти 100 тис. гривень: експерт назвав найприбутковіші варіанти

Дар'я Пшеничник
1 грудня 2025, 15:28
Інфляція регулярно "з’їдає" купівельну спроможність національної валюти.
депозит
Куди вкласти гроші в Україні під час війни / Колаж: Главред, фото: Freepik

Основні факти:

  • ОВДП - найвигідніший варіант
  • Валютні депозити радше захищають психологічно
  • Гривневий депозит дає мінімальний, але стабільний дохід

В умовах економічної нестабільності та постійного зростання цін українці дедалі частіше замислюються не лише над накопиченням коштів, а й над тим, як захистити їх від знецінення. Старший фінансовий аналітик інвестгрупи ICU Тарас Котович у коментарі для УНІАН окреслив чотири основні варіанти інвестування 100 тисяч гривень, які можуть допомогти зберегти купівельну спроможність.

Гривневий депозит

  • Ставка UIRD: 13,77% річних
  • Чистий дохід після податків: 10,6 тис. грн
  • З урахуванням інфляції: прибуток лише 2,8 тис. грн. Плюс - передбачуваність, мінус - низька реальна вигода.

Доларовий депозит

  • Купівля: 2 359 доларів
  • Ставка: 1,2% річних
  • Після року: 2 381 доларів (105,9 тис. грн)
  • З урахуванням інфляції: втрата близько 1,5 тис. грн. Валютний захист працює лише за різкої девальвації гривні.

Депозит у євро

  • Купівля: 2 033 євро
  • Ставка: 0,47% річних
  • Після року: 2 040 євро (105,3 тис. грн)
  • З урахуванням інфляції: мінус понад 2 тис. грн. Результат трохи кращий за гривневий депозит, але все одно негативний у реальному вимірі.

ОВДП (облігації внутрішньої державної позики)

  • Дохідність: 16,35% річних
  • Після року: 116,3 тис. грн
  • Чистий прибуток з урахуванням інфляції: 8,2 тис. грн. Найвигідніший варіант: висока ставка, відсутність податків, прогнозованість.

Що радять експерти

Олег Пендзин, експерт Економічного дискусійного клубу, радить не поспішати з новими гривневими депозитами чи облігаціями до кінця листопада, не переводити всі кошти у долари.

Голова Секретаріату Ради підприємців при Кабміні економіст Андрій Забловський наполягає, що варто тримати щонайменше 30% заощаджень у гривні, щоб покривати три місяці витрат домогосподарства, решту можна конвертувати у валюту.

Висновок

ОВДП залишаються найбільш прибутковим і прогнозованим інструментом для збереження коштів. Гривневі депозити дають мінімальний, але стабільний дохід, тоді як валютні - радше психологічний захист, ніж реальну вигоду. Остаточний вибір залежить від готовності вкладника ризикувати та його очікувань щодо курсу гривні у 2026 році.

Курс валют впродовж грудня - думка експерта

Кандидат економічних наук, незалежний експерт Олександр Хмелевський говорив, що обсяг резервів дозволить НБУ забезпечувати стабільний курс гривні в грудні 2025 року та навіть у першій половині 2026 року.

Він очікує, що у грудні гривня коливатиметься в коридорі 42,0 - 43,0 гривні за долар.

Курс валют в Україні - останні новини за темою

Як повідомляв Главред, Національний банк України підвищив офіційний курс долара та євро на 1 грудня 2025 року. Зокрема, гривня значно послабила свої позиції щодо американської валюти.

Ганна Золотько, директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank, говорила, що Національний банк України активно втручається в ринок, продаючи валюту на міжбанку. Це дозволяє згладити потенційні стрибки курсу та забезпечити рівновагу в торгівлі.

Водночас, в прогнозі інвесткомпанії Dragon Capital йдеться про те, що курс долара в Україні може зрости до 43,5 гривні до кінця 2025 року.

Про персону: Олег Пендзин

Олег Володимирович Пендзин - економіст, керівник громадської спілки "Економічний дискусійний клуб". Виступає в якості економічного експерта на телебаченні, а також автора матеріалів для низки українських медіа на фінансову та споживчу тематику.

економіка депозити Україна гроші
Про що домовилися Україна і США перед візитом до Путіна: названо найбільш спірні питання

08:59

В небі хмара диму: дрони атакували Дагестан, під прицілом надважливий об'єкт

08:45

Відключення світла в Україні - графіки на 1грудня (оновлюється)

