Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Життя

Чому собаки виють на сирену: ветеринар назвала причини

Віталій Кірсанов
1 грудня 2025, 16:52оновлено 1 грудня, 17:27
182
Вовки, предки сучасних собак, відомі тим, що виття для них є формою спілкування.
Чому собаки виють на сирену
Чому собаки виють на сирену / колаж: Главред, фото: скріншоти

Ви дізнаєтеся:

  • З яких причин собаки виють на сирену
  • Як змусити собаку припинити вити на сирену

Кожен, хто жив із собакою, напевно чув нестерпне виття, коли поблизу лунає сирена. Ветеринар Мері Берч поділилася, що існує кілька теорій, чому собаки починають вити, коли чують сирену. Про це пише Главред із посиланням на Parade Pets.

"Хоча ми не знаємо, що відбувається в голові собаки, здається, що сирени можуть бути слуховим подразником, який викликає виття. Насправді, висота звуку деяких сирен дійсно трохи нагадує виття", - зазначила Берч.

відео дня

Крім того, автор Youtube-каналу InfoNotes також розповів, з яких причин собаки виють на сирену.

На думку ветеринара, собаки все ж реагують на сирени з двох найпоширеніших причин:

1. Через їхнє вовче походження

Вовки, предки сучасних собак, відомі тим, що виття для них є формою спілкування. Цей інстинкт може бути глибоко вкорінений у певних породах собак, спонукаючи їх імітувати таку поведінку у відповідь на певні звуки, наприклад сирени.

"Дехто вважає, що собаки виють на сирени, тому що вони запрограмовані вити з часів, коли їхні предки були вовкоподібними собаками. Вважається, що деякі породи виють, щоб захистити свою зграю, тому що вони бояться, або щоб спілкуватися", - розповіла ветеринар.

Вона припускає, що виття для захисту зграї було способом повідомити іншим членам, що поблизу є небезпека.

Згідно з цією теорією, собаки, особливо ті, які мають тісний зв'язок зі своїми вовчими предками, можуть інстинктивно реагувати на гучні, високі звуки виттям. Оскільки сирена має пронизливий і плачучий звук, у собаки це може викликати спадковий рефлекс.

2. Для спілкування

"Комунікація - ще одна причина виття. Собаки можуть сприймати сирену як ще одного "виючого" у своєму оточенні та відповідати власним виттям, наче "спілкуючись" із цим звуком", - пояснила Берч.

Вона додала, що в дикій природі "вовки в зграї виють, щоб повідомити про своє місцезнаходження".

Деякі породи собак більш схильні до виття

"Подібно до цього, собаки певних порід із задоволенням відповідають людині, яка виє, своїм виттям", - зазначила ветеринар.

Це може пояснити, чому деякі собаки особливо схильні вити, коли чують сирену. Ймовірно, вони думають, що це інша собака або тварина видає звук, і відчувають необхідність відповісти.

"Деякі породи схильні вити частіше за інших, особливо ті, що мають сильний зв'язок зі своїми предками-робочими собаками. Такі породи, як сибірські хаскі, маламути, американські ескімоські собаки або їхні гібриди відомі своїми голосовими проявами", - пояснила Берч.

Ветеринар додала, що ці породи собак були виведені для роботи в суворих умовах і часто потребували спілкування на великі відстані, тож їхнім природним інстинктом є виття. Водночас, собаки таких порід, як біглі та багато гончих схильні гавкати, а не вити.

Як змусити собаку припинити вити на сирену

Зазначається, що спочатку може здаватися милим, коли собака виє на сирену, але згодом, якщо це відбувається занадто часто або серед ночі, виття може заважати.

"Ви можете використовувати їжу, щоб навчити його команди: "Тихо"", - порадила Берч.

Тобто, ветеринар радить використовувати позитивне прикріплення, щоб навчити собаку не реагувати щоразу на сирену. Вона попередила, що це може зайняти певний час, а також цей процес вимагає певної послідовності. Однак, при правильному підході собака може навчитися, що виття не завжди є необхідним.

Дивіться відео про виття собак

Більше новин про собак

Нагадаємо, Главред писав про те, чому собаки облизують обличчя, руки або ноги господарів. Облизування - це лише один із численних способів, якими собаки висловлюють свої почуття і спілкуються з господарями.

21-річна Ерін Рід у серпні взяла додому цуценя такси на ім'я Пампкін і відтоді веде для нього окремий акаунт у TikTok.

Собаки, які дуже люблять їжу, готові піти на все, щоб поцупити ласощі у свого господаря. Користувач розповів у коментарі історію про собаку своєї сестри. Після її від'їзду в коледж він доглядав за вихованцем, але собака вирішив скористатися ситуацією.

Вас також може зацікавити:

Про джерело: ParadePets

ParadePets — це онлайн-ресурс, присвячений тваринам, зокрема домашнім улюбленцям. На сайті можна знайти інформацію про догляд за тваринами, поради щодо виховання, цікаві факти про різні види тварин, а також новини та історії, пов'язані з домашніми улюбленцями.

ParadePets часто публікує матеріали, які можуть бути корисними для власників тварин, а також цікавими для любителів тварин загалом.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

собаки домашні улюбленці домашні тварини
Новини партнерів

Головне за день

Більше
РФ почала атакувати Україну "Шахедами" з ракетами: в ЗМІ попередили про небезпеку

РФ почала атакувати Україну "Шахедами" з ракетами: в ЗМІ попередили про небезпеку

17:59Війна
Євро різко підскочило, долар "злетів" слідом: новий курс валют на 2 грудня

Євро різко підскочило, долар "злетів" слідом: новий курс валют на 2 грудня

16:48Економіка
Зеленський зробив заяву про терміни закінчення війни та поговорив з Віткоффом

Зеленський зробив заяву про терміни закінчення війни та поговорив з Віткоффом

16:47Війна
Реклама

Популярне

Більше
ЗСУ доведеться з боєм вийти з важливого міста: в ISW озвучили тривожний прогноз

ЗСУ доведеться з боєм вийти з важливого міста: в ISW озвучили тривожний прогноз

Карта Deep State онлайн за 1 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 1 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Гороскоп Таро на 2026 рік: один знак зодіаку здобуде перемогу та отримає великий куш

Гороскоп Таро на 2026 рік: один знак зодіаку здобуде перемогу та отримає великий куш

Оцет більше не потрібен: несподіваний засіб для ідеальної чистоти унітаза

Оцет більше не потрібен: несподіваний засіб для ідеальної чистоти унітаза

"Дякую тобі": Наталія Могилевська показала чоловіка і романтику з ним

"Дякую тобі": Наталія Могилевська показала чоловіка і романтику з ним

Останні новини

17:59

РФ почала атакувати Україну "Шахедами" з ракетами: в ЗМІ попередили про небезпеку

17:58

"Багато не потрібно": відомий співак розповів про свої доходи під час війни

17:48

В Україні змінять умови "Національного кешбеку" - до чого готуватись українцям

17:43

Грудень розпочнеться з несподіваних погодних сюрпризів: синоптики здивували прогнозом

17:22

Росіяни вперше запустили "шахед", озброєний ракетою - Флеш

Дорожча доставка, знижка від податкової, бронювання по-новому: що зміниться для українців з 1 грудняДорожча доставка, знижка від податкової, бронювання по-новому: що зміниться для українців з 1 грудня
17:10

Будинок "Синевір" в ЖК "Патріотика" введений в експлуатацію, - Молчанова актуально

16:52

"Назад не повернешся": Олена Тополя голосно натякнула на причину розлучення

16:52

Чому собаки виють на сирену: ветеринар назвала причиниВідео

16:48

Євро різко підскочило, долар "злетів" слідом: новий курс валют на 2 грудня

Реклама
16:48

Одяг на батареї сушити не можна: екперти назвали цілих дві причини

16:47

Спрацює навіть в старих моделях: як легко підключити телефон до радіо в авто

16:47

Зеленський зробив заяву про терміни закінчення війни та поговорив з Віткоффом

16:35

Росіяни намагаються прорватися до логістичних коридорів ЗСУ: що відомо

16:08

Найбільше просування РФ за рік: названо території, які окупував ворог

15:53

РФ похвалилася "захопленням" Ставків і Новоселівки - в ЗСУ розкрили правдyВідео

15:41

Офіційна заява для преси компанії "ТОВ Трипільське Сонце"

15:34

Тіло людини починає довше відновлюватись після певного віку - вчені назвали йогоВідео

15:33

"З-під Пітєра привезли": відео зі зйомок "Холостяка" спричинило скандал у мережіВідео

15:33

Як назвати дитину у 2026 році: красиві українські імена, про які вже всі забулиВідео

15:32

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці корабля під час шторму за 65 с

Реклама
15:28

Куди варто вкласти 100 тис. гривень: експерт назвав найприбутковіші варіанти

14:56

Люди влаштували бунт: обурені жителі Маріуполя звернулися до Путіна з вимогою

14:47

В ЄС видали ультиматум Трампу через мирну угоду щодо України - що відомо

14:46

Екстремально сильна магнітна буря вгатила по Україні - відома дата піку

14:41

Жінка клонувала покійного собаку за $50 тисяч, але незабаром пошкодувала

14:37

Коли відбудеться зустріч Віткоффа з Путіним: в Кремлі назвали точну дату та час

14:26

"Якими вразили російські танкери": Ані Лорак відзначили за донати ЗСУ

14:23

Ще не пізно: як і навіщо пригинати малину на зимуВідео

14:01

Ідеальна гаряча страва на святковий стіл: рецепт смачного м'яса з ананасами

13:44

Відвід ЗСУ з Донбасу: військовий розповів про долю українських територій

13:42

Тиск у шинах взимку падає швидше: коли і як часто потрібно накачувати колеса

13:41

Чому 2 грудня не можна залишати на столі недоїдки: яке церковне свято

13:32

"Пропадає мій коханий": дружина Решетніка іронічно висловилася про його роботу

13:21

Приховала правду: Alyona Alyona висловилася про участь Jerry Heil у Нацвідборі

13:21

Ракетний удар по Дніпру: кількість загиблих та постраждалих різко зросла

13:14

Десять років магії: "Резиденція Санти" повертається на ВДНГ вже з 5 грудня

13:03

Зрив переговорів і "загострення на фронті: розкрито плани Кремля на грудень

12:58

ГУР провело успішну операцію в Бердянську: росіяни в паніці, що стало ціллю

12:56

"Що це взагалі таке": Ігор Ніколаєв визвірився на Аллу Пугачову

12:54

Температура впаде на 2-4 градуси: українців попередили про різке похолодання

Реклама
12:42

"Трамп дуже боїться": експерт назвав головний страх президента США

12:29

Як правильно – "íскра" чи "іскра́": експертка виправила поширену помилкуВідео

12:24

"Живе в мені": донька поділилася зворушливим фото з Анастасією Заворотнюк

12:00

Овочі та фрукти стають доступнішими: на скільки впала ціна за тиждень

11:47

Китайський гороскоп на завтра 2 грудня: Собакам - страх, Коням - розчарування

11:40

Помер легендарний футболіст "Динамо" — семиразовий чемпіон і володар єврокубків

11:34

У Вишгороді через удар РФ загинув працівник компанії-виробника ракет "Фламінго"

11:22

Поцілунки на камеру: MELOVIN уперше з'явився з нареченим після гучних заручин

11:18

Яку катастрофу Росія готує для Херсона - ЗМІ опублікували секретні накази Кремля

11:06

Шлях України до НАТО може закритись: в CNN назвали головний фактор

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Культура
Чому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українці
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти