Чому собаки виють на сирену: ветеринар назвала причини

Вовки, предки сучасних собак, відомі тим, що виття для них є формою спілкування.

Кожен, хто жив із собакою, напевно чув нестерпне виття, коли поблизу лунає сирена. Ветеринар Мері Берч поділилася, що існує кілька теорій, чому собаки починають вити, коли чують сирену. Про це пише Главред із посиланням на Parade Pets.

"Хоча ми не знаємо, що відбувається в голові собаки, здається, що сирени можуть бути слуховим подразником, який викликає виття. Насправді, висота звуку деяких сирен дійсно трохи нагадує виття", - зазначила Берч.

Крім того, автор Youtube-каналу InfoNotes також розповів, з яких причин собаки виють на сирену.

На думку ветеринара, собаки все ж реагують на сирени з двох найпоширеніших причин:

1. Через їхнє вовче походження

Вовки, предки сучасних собак, відомі тим, що виття для них є формою спілкування. Цей інстинкт може бути глибоко вкорінений у певних породах собак, спонукаючи їх імітувати таку поведінку у відповідь на певні звуки, наприклад сирени.

"Дехто вважає, що собаки виють на сирени, тому що вони запрограмовані вити з часів, коли їхні предки були вовкоподібними собаками. Вважається, що деякі породи виють, щоб захистити свою зграю, тому що вони бояться, або щоб спілкуватися", - розповіла ветеринар.

Вона припускає, що виття для захисту зграї було способом повідомити іншим членам, що поблизу є небезпека.

Згідно з цією теорією, собаки, особливо ті, які мають тісний зв'язок зі своїми вовчими предками, можуть інстинктивно реагувати на гучні, високі звуки виттям. Оскільки сирена має пронизливий і плачучий звук, у собаки це може викликати спадковий рефлекс.

2. Для спілкування

"Комунікація - ще одна причина виття. Собаки можуть сприймати сирену як ще одного "виючого" у своєму оточенні та відповідати власним виттям, наче "спілкуючись" із цим звуком", - пояснила Берч.

Вона додала, що в дикій природі "вовки в зграї виють, щоб повідомити про своє місцезнаходження".

Деякі породи собак більш схильні до виття

"Подібно до цього, собаки певних порід із задоволенням відповідають людині, яка виє, своїм виттям", - зазначила ветеринар.

Це може пояснити, чому деякі собаки особливо схильні вити, коли чують сирену. Ймовірно, вони думають, що це інша собака або тварина видає звук, і відчувають необхідність відповісти.

"Деякі породи схильні вити частіше за інших, особливо ті, що мають сильний зв'язок зі своїми предками-робочими собаками. Такі породи, як сибірські хаскі, маламути, американські ескімоські собаки або їхні гібриди відомі своїми голосовими проявами", - пояснила Берч.

Ветеринар додала, що ці породи собак були виведені для роботи в суворих умовах і часто потребували спілкування на великі відстані, тож їхнім природним інстинктом є виття. Водночас, собаки таких порід, як біглі та багато гончих схильні гавкати, а не вити.

Як змусити собаку припинити вити на сирену

Зазначається, що спочатку може здаватися милим, коли собака виє на сирену, але згодом, якщо це відбувається занадто часто або серед ночі, виття може заважати.

"Ви можете використовувати їжу, щоб навчити його команди: "Тихо"", - порадила Берч.

Тобто, ветеринар радить використовувати позитивне прикріплення, щоб навчити собаку не реагувати щоразу на сирену. Вона попередила, що це може зайняти певний час, а також цей процес вимагає певної послідовності. Однак, при правильному підході собака може навчитися, що виття не завжди є необхідним.

